Glavni urednik portala i dnevnog izdanja Vijesti.me, Srđan Kosović, komentirao je ubojstvo jedanaestero ljudi u petak u Cetinju. Većina ozlijeđenih u pucnjavi je i dalje u Kliničkom centru Crne Gore, a većina je u jako teškom stanju.

"Teško je davati prognoze, ali vjerujem da se svi u Crnoj Gori nadaju da će broj smrtno stradalih stati na onom koji je jučer objavljen. Teško je govoriti i o motivu nečega što ima ove razmjere. Informacije nisu do kraja rasvijetljene. Jedne su da se radi o vrsti obiteljskog konflikta koji se razbuktao, a druge da je došlo do sukoba s ljudima koji su bili podstanari u kući ovog čovjeka. To ne može ni profesionalce ni obične građane uvjeriti da ubojstvo dvoje djece i sve što je uslijedilo može biti objašnjeno nekim racionalno motiviranim momentom – da se dogodilo nešto od čega bi se mogla povući jednostavna linija do onoga što se na kraju dogodilo", rekao je Srđan Kosović za N1.

Pucnjava je trajala između 30 i 40 minuta

Dobili su potvrdu iz uprave policije da je osumnjičeni Vuk Burilović imao zakazan specijalistički pregled te da se radi o specijalnom psihijatrijskom, odnosno psihološkom pregledu.

"Rano bi bilo u ovoj fazi govoriti da se radi o nekoj vrsti poremećaja. Neka istraživanja pokazuju da 70 posto počinitelja ovakvih grozomornih stvari nisu imali prethodne psihičke probleme. Nemamo dovoljno informacija o tome za sada. Koliko god to grubo zvučalo, vjerujem da bi većina građana Crne Gore voljela čuti da se radi o poremećaju, prije nego da je došlo do pomračenja jednog racionalnog čovjeka", rekao je Kosović te dodaje da je riječ o više prostrijelih rana od kojih su neke napravili i policajci, ali da je još netko pucao na njega.

Podaci pokazuju da je aktivna pucnjava trajala 30-40 minuta te da je od trena kada je pucnjava prijavljena ubijeno šest do sedam ljudi.

"Sve ukazuje na to da reakcija policije nije bila dovoljno efikasna da se ublaže posljedice njegove akcije. Za neke konkretnije ocjene ostavio bih vrijeme stručnjacima. Inzistirat ćemo na tome da se dobiju odgovori. Izostala je komunikacija s javnošću kada se to događalo. Policija je danas rekla da su komunicirali o događaju tek kada su dobili sve precizne informacije o slučaju. Javnost je očekivala da dođe do upozorenja dok je trajala aktivna pucnjava", rekao je Srđan Kosović.

Policajci ispalili oko 20 hitaca

Crnogorski list Pobjeda piše kako su policijski službenici u pravcu Borilovića ispalili oko 20 hitaca, a prilikom razmjene vatre jedan službenik Uprave policije ranjen je u predjelu glave. Do sada provedene mjere i radnje ukazuju da je jedan od projektila, koji je ispalio policijski službenik, pogodio i ranio Borilovića.

"Nakon naizmjenične upotrebe vatrenog oružja od strane policijskih službenika i V.B, shodno njihovim izjavama i izvještajima, u jednom trenutku više nije bilo upotrebe oružja od strane V.B. Ovo potvrđuje i izjava svjedoka koji je telefonom razgovarao sa V.B. oko 15.50, odnosno dvadesetak minuta poslije telefonskog razgovora koji je prethodno vodio V.B. Po izjavi svjedoka, u ovom telefonskom razgovoru V.B. je izjavio da je lišio života veći broj osoba i da je teško ranjen i da misli da neće preživjeti", stoji u objavi policije.

Policija objavila kronologiju događaja

Crnogorska policija objavila je kronologiju događaja. Podsjetili su kako je prva dojava o zločinu u cetinskom naselju Medovina zaprimljena u petak oko 15:30. U isto vrijeme Borilović je u telefonskom razgovoru s muškarcem, čiji se identitet ne navodi, rekao da je u svojoj kući ubio obitelj koja je kod njega stanovala, odnosno dvoje maloljetne djece.

"Ovom razgovoru je prethodio još jedan razgovor o čijem se sadržaju i identitetu osoba za sada, iz istih razloga, nećemo izjašnjavati, ali koji potvrđuju prethodne navode", priopćili su iz Uprave policije.

Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage. Napadač je zapucao i na njih, da bi tada prema njemu bilo ispaljeno dvadesetak hitaca. Još se utvrđuje je li ubojici presudio policijski hitac, ili ga je ubio jedan od građana, ističu u priopćenju.

Policija navodi i da je oko 15:50 ubojica nazvao drugu osobu kojoj je rekao da je ubio više ljudi te zbog te da je sam ozlijeđen i neće preživjeti, navode crnogorske Vijesti.