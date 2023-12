Ovih će dana dobro zaraditi Crkva, 15 milijuna eura u 10 dana. Jer upravo je počeo blagoslov kuća. A portal Danica.hr napravio je cijelu računicu, piše Danas.hr.

Blagoslov traje od danas pa do Sveta Tri Kralja. Katoličkih kućanstava ima 1,1 milijuna. Ako ih se blagoslovi dvije trećine, što je 730.000, računa Danica.hr, i ako svatko da barem 20 eura, to znači 15 milijuna eura u 10 dana.

S time da naknada nije obavezna nego dobrovoljna.

'Nije naglasak na novcima'

"Ja ću na primjer dati 20 eura. To nije ni puno ni malo. To je znak male pažnje iako mi i tijekom godine dajemo za potrebe crkve", rekao je Ivica.

"Ako netko ostavi, to je OK, ali nije naglasak na tome. To materijalno, financijsko je samo popratno. Bitno je ono duhovno. Na tom inzistiramo, to je poanta. Pustite svećenika u svoju obitelj. Zatražite blagoslov. Sve ostalo nije bitno", rekao je fra Vladimir Vidović, ravnatelj Doma sv. Antuna i voditelj Pučke kuhinje.

