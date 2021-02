CRKVA RAZRIJEŠILA SVEĆENIKA ZBOG BLUDA; Slikar ga je prijavio za pokušaj silovanja: ‘Odveo me u spavaonicu i gotovo legao na mene’

Zagrebačka je nadbiskupija razriješila crkvenih službi i kaznila monsinjora Zvonimira Kurečića nakon što ga je akademski slikar Marin Sovar 2018. prijavio zbog pokušaja silovanja

Da je pravda spora, ali dostižna uvjerio se ovih dana zagrebački akademski slikar i predavač na fakultetu Marin Sovar. On je 2018. za Globus posvjedočio kako ga je 13 godina ranije u kaptolskoj kuriji pokušao silovati monsinjor Zvonimir Kurečić. To je prvi i zasad jedini slučaj u kojem je netko pod svojim imenom i prezimenom javno istupio i optužio svećenika za blud.

“Odveo me u jednu spavaonicu. Gledam ja tako neke slike na zidovima i osjećam da se on zalijepio iza mene. Hoda iza mene cijelo vrijeme. Bulji mi u lice kao da će me poljubiti. Govori mi kako nikada neće zaboraviti te oči i usne. Odjednom me počeo ljubiti u obraz i u jednom je trenutku gotovo legao na mene. Tada sam ga odgurnuo i rekao mu: ‘Sada je dosta, krivo ste me procijenili i prestanite se tako ponašati.’ On je ustao, sjeo na fotelju i nastavio pričati kao da ništa nije bilo”, opisao je tada Sovar pokušaj silovanja.

Kanonske mjere

Sovar je 27. studenog 2018. podnio prijavu zagrebačkoj policiji. Mjesec i pol dana prije toga poslao je pismo Zagrebačkoj nadbiskupiji u kojem je opisao što se dogodilo. Kardinal Josip Bozanić je nedugo zatim naložio da se slučaj istraži na zagrebačkom Međubiskupijskom sudu prvog stupnja. Sovara je, pak, pozvao da da svoj iskaz, što je on i učinio 5. prosinca 2018. Cijeli je slučaj dobio epilog.

“Zahvaljujem vam na vašem sudjelovanju u postupku i svemu onome čime ste pridonijeli Crkvi u utvrđivanju istine u konkretnom slučaju, a sve u svrhu kako bi se nedosljedna i neprimjerena ponašanja crkvenih službenika – koja ste i sami, sa žaljenjem konstatiramo, doživjeli – sankcionirala i prevenirala radi općeg dobra, dobra pojedinaca i dobra Crkve”, stoji u pismu koje je Marinu Sovaru stiglo iz Nadbiskupskog duhovnog stola Zagrebačke nadbiskupije, a kojeg je 22. siječnja ove godine potpisao generalni vikar monsinjor Tomislav Subotičanec.

Monsinjor Subotičanec navodi da je istraga traja sve do 7. svibnja 2019. kada je pokrenut upravni kazneni postupak protiv Kurečića. Njemu su kanonske mjere izrečene 18. prosinca 2019., a odluka mu je uručena 8. siječnja. Dosad su istekli svi rokovi za žalbu protiv kanonskih mjera koje, pojasnili su iz Nadbiskupije, znače da je Kurečić “razriješen je crkvenih službi te s obzirom na svrhe kažnjavanja u Crkvi izvršava okajničke kazne i kaznene pokore.”

Žrtva je htjela postati svećenikom

“Ugodno me iznenadilo ovo pismo. Kada je 2018. izašao članak u Globusu, kada sam se javno ogolio – što mi nije bilo lako – osjetio sam olakšanje jer sam nešto poduzeo. To je za mene bio već veliki napredak, ali sam sve do danas imao osjećaj bezvrijednosti i, da nije bilo ovog odgovora, i dalje bih se tako osjećao”, komentirao je za Globus konačan epilog ovog mučnog slučaja slikar Marin Sovar, koji je u vrijeme tog napada živio u jednom samostanu nedaleko od Zagreba te je htio postati svećenik.