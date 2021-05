‘CRKVA IMA DUGU TRADICIJU RJEŠAVANJA STVARI LOMAČOM’: Producent o priznanju HDZ-ovca da je spalio filmski set horora

‘U pitanju je jedan od najvećih holivudskih studija i jednoj od najvećih kompanija na svijetu i to sigurno neće odjeknuti dobro’

Nakon što je objavljena snimka na kojoj danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori da je prije 15 godina inscenirao požar na filmskom setu horora “Omen 666” kako bi otjerao ekipu koja je snimala film, danas je producent i vlasnik produkcijske kuće Drugi plan, Nebojša Taraba, prisjetio se kako je došlo do zaustavljanja snimanja.

“Ja sam kao i ogromna većina kolega iz audiovizualne industrije bio istinski šokiran. Ja se blijedo sjećam tog dolaska Century Foxa, u zametku su bile ideje da bi se Hrvatska mogla pokušati vratiti na one pozicije koje imala dok je još unutar Jugoslavije sudjelovala u velikim međunarodnim filmskim produkcijama. Znam da je neslavno završilo, da je bilo jakih diskusija, crkveni vrh se bunio protiv sadržaja filma i odjednom je preko noći cijela stvar stala”, rekao je Taraba za N1.

Rješavanje stvari lomačom

Smatra da je nevjerojatno da se Crkva ustala protiv filma koji kaže kako je sotona zlo. “Nijedan horor ne slavi ni sotonu, ni vampire nego eksploatira ljudski strah od toga i mislim da je suvišno ulaziti u to. Crkva ima dugu tradiciju rješavanja stvari lomačom. To je dosta jedan srednjovjekovni pogled na stvari gdje se sve ono što je drugačije, što se ne uklapa u matricu i ono što je kanon crkve, doslovno vatrom istjeruje. Ako to ne radi crkva izravno, onda ima svoje inkvizitore i ovo je dosta jedan inkvizicijski postupak i nisam iznenađen. Poticaji su dolazili sa svih strana”.

Istaknuo je da taj događaj sigurno neće biti dobra reklama. “U pitanju je jedan od najvećih holivudskih studija i jednoj od najvećih kompanija na svijetu i to sigurno neće odjeknuti dobro, ali ipak se nadam da će sve te dobre stvari prevagnuti, ali ovo je lekcija svima”, kaže.

