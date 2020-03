ČOVJEK UŠETAO U KLAIĆEVU ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: ‘Znao je da možda ima bolest, radi se o potpuno neodgovornoj osobi’

‘Osoba je znala da postoji mogućnost da je pozitivna i trebala se ponašati u skladu s uputama koje je imala i trebala je pričekati još tih nekoliko sati do dolazaka rezultata’

Danas je u zagrebačku Klaićevu bolnicu ušetao čovjek s djetetom za kojeg se sumnjalo da je zaražen koronavirusom. Muškarac je čekao rezultate koji su se kasnije danas pokazali pozitivnima. Krunoslav Capak, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo je na RTL-u komentirao takvo ponašanje muškarca te rekao da je to vrlo neodgovorno.

“Tu je bila postavljena sumnja. Ta osoba ili je bila u kontaktu s oboljelom osobom ili je došla iz zaraženog područja i ima simptome. Takva osoba treba biti u izolaciji ili samoizolaciji, ovisno kako se dogovori s epidemiologom ili infektologom, i čekati rezultate svog nalaza. U tom slučaju se dogodila tipična ignorancija i nedisciplina. Osoba koja je znala da ne bi trebala imati kontakt s drugim ljudima se prošetala kroz zdravstvenu ustanovu. Zdravstvene ustanove su posebno osjetljive i njih posebno treba čuvati, jer ako neće zdravstveni djelatnici raditi, onda neće funkcionirati zdravstveni sustav. Radi se o potpuno neodgovornoj osobi. Znala je da postoji mogućnost da je pozitivna i trebala se ponašati u skladu s uputama koje je imala i trebala je pričekati još tih nekoliko sati do dolazaka rezultata”, kazao je Capak te potvrdio da je u Hrvatskoj potvrđeno 27. pozitivnih na koronavirus”, kazao je Capak na RTL-u.

Svaka osoba za koju se sumnja da ima koronavirus bude testirana, kazao je Cipak objašnjavajući zašto se ne testira više osoba pa dodaje da su postaviti kriterij testiranja. Navodi da je kriterij za sada taj da je osoba bila u kontaktu s oboljelom osobom ili dolazi iz zaraženog područja i ima simptome. Ravnatelj HZJZ-a povrđuje da osoba ne mora imati simptome, a da ipak može biti zaražena koronavirusom, kao i to da može zaraziti druge.

“To su tzv. asimptomatski kliconoše, a i osobe u inkubaciji mogu biti zarazne, a još nemaju simptome. No, u tome vam testiranje neće pomoći da se obeskličite. Mi ponekad i napravimo kod kontakata test, ali to je zato da one ostale kontakte oslobodimo, da vidimo, ako je osoba pozitivna, onda je možda proširila virus, a ako je negativna, onda nije mogla širiti virus. Cijena testa je 100 eura, a ona ovisi o tome koje se reagencije kupe i od kojeg dobavljača. Sasvim sigurno se sad malo iskorištava ova situacija pa su malo cijene porasle, kako svega, pa tako i reagencija. No, ja bih rekao da bi to mogla biti ta neka cijena”, kazao je Capak.

U ovom trenutku, govori on, tri ustanove u metropoli mogu raditi test, a sada se vode razgovori pa bi se testovi vrlo brzo mogli raditi u Splitu, Rijeci i Osijeku. Po tehnologiji koju sada Hrvatska ima, otkriva Capak, u tri smjene se dnevno može napraviti od 160 do 200 uzoraka.

‘Ne idite na putovanja’

Na pitanje može li se prvi izliječeni od koronavirusa u Hrvatskoj može ponovno zaraziti, Capek kaže da je malo literature na tu temu da je, dosad, poznat samo jedan slučaj u Japanu. Međutim, dodaje da se ništa ne zna o zdravstvenom statusu osobe koja je ponovno oboljela.

“Broj slučajeva u Hrvatskoj je počeo rasti. U međuvremenu je jako puno ljudi došlo iz Italije i puno ljudi putuje. Apeliram na građane da poslušaju ono što im se preporučuje i da ne idu na putovanja jer je naš glavni izvor uvoz slučajeva iz Italije, Austrije i Njemačke”, veli Capak te dodaje kako je Hrvatska još daleko od talijanskog scenarija gdje je zatvoreno sve i nema nikakvih okupljanja.

‘Mladi ljudi i djeca manje obolijevaju od odraslih osoba’

U Puli su zatvorene škole, a danas je taj istarski grad zatvorio i kafiće i restorane nakon 18 sati. Capak kaže da ne bi bilo dobro da se ne ide u školu, ali da se ide u kafiće pa potez Pule smatra dobrim. Ravnatelj HZJZ-a komentirao je i zahtjev Primorsko-goranske županije da se tamo zatvore škole. Isto tako, navodi da prema njihovom mišljenju odlazak u školu nije rizično ponašanje kao što to predstavlja odlazak u zaražena područja u inozemstvu. Isto tako, spomenio je da mladi i djeca su manje skloni obolijevanju od koronavirusa nego odrasli.

“Danas smo jako dugo raspravljali o Primorsko-goranskoj županiji, bili smo u direktnom kontaktu s epidemiolozima i s ljudima iz Stožera civilne zaštite u toj županiji. Donijeta je odluka na temelju više stvari: mi mislimo da je situacija u Primorsko-goranskoj županiji nešto bolja nego u Istarskoj, manje je ljudi i manje Talijana došlo (…) Mladi ljudi i djeca manje obolijevaju od odraslih osoba. Samo dva i pol posto ukupno oboljelih u svijetu su mlađi od 20 godina”, kazao je Capak i dodao da ako zatvore škole će se djeca i dalje družiti “ako ih ne zaposlimo da kod kuće imaju e-školu ili imaju televiziju”, rekao je Krunoslav Capak za RTL i dodao da nema potrebe za puštošenjem polica u dućanima.

