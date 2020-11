ČOVJEKU CARINA ZAPLIJENILA PA PRODALA SKUPOCJENI FERRARI: Država mu sad mora isplatiti preko pola milijuna kuna odštete

Franjo P. je prije četiri godine došao iz Švicarske u Hrvatsku svojim Ferrarijem California, no carinska uprava mu ga je zaplijenila tražeći od njega plaćanje carine, PDV,a posebnog poreza i kamata zbog nedopuštenog uvoza, a zatim i prodala prije nego što je on to osporio na sudu, zbog čega mu država sad mora vratiti više od pola milijuna kuna

Nevjerojatna, ali istinita priča koju je doživio Hrvat iz Švicarske, Franjo P. prošloga je četvrtka dobila nepravomoćan sudski epilog. Naime, Franjo P. živi u Zürichu, prebivalište mu je u međimurskom Donjem Kraljevcu, a ima državljanstvo obje zemlje. Stoga je u rujnu 2016. odlučio posjetiti rodni kraj te usput servisirati svoj skupocjeni Ferrari California 4.3 V8 sa 490 konjskih snaga.

No, u tom naumu ga je spriječila carina, koja mu je zaplijenila vozilo, zbog navodnog nedopuštenog uvoza. Naime, u dva su rješenja utvrdili da im Franjo duguje 884.000 kuna za carinu, PDV, poseban porez i kamate, iako je automobil bio po prvi puta registriran u Švicarskoj još 2011. Ta rješenja o dugu Franjo je odmah osporio putem svog odvjetnika, no prije drugostupanjskog postupka, carina je prodala njegov automobil na dražbi i to za 506.000 kuna, što je daleko manje od iznosa kojeg su sami procijenili, a radi se o 1,2 milijuna kuna, piše portal Danica.

Sud je nakon toga usvojio Franjinu žalbu te ukinuo carinska rješenja o obvezi plaćanja carine, PDV-a i posebnog poreza na motorna vozila te o oduzimanju vozila radi prodaje. Ponovljenim carinskim postupkom utvrđeno je kako nije bilo temelja za bilo kakvo postupanje, no to je došlo prekasno za Franju, jer je Ferrari već prodan. Država mu sad mora platiti 506.000 kuna odštete uz dodatak kamata koje teku od prosinca 2017. godine.