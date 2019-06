ČOVJEK ZBOG KOJEG JE BUKNUO SUKOB U ŽIVOM ZIDU KOMENTIRAO BUNJCA: ‘Netko tko je ‘s ceste’ dobio mandat sad…’

Lukanić je kazao da ne prati 90 posto onoga što Pernar i Bunjac govore jer ‘pokušavaju uzdrmati javnost’ i članove

Živi zid se raspada zbog jednog mandata u Europskom parlamentu, na kojem su zamislili Tihomira Lukanića. Upravo on je za RTL Danas dao svoje viđenje cijele situacije, komplicirane i neugodne.

“Javnosti je poznato da imamo mali kadar ljudi i potrebno je širiti klupu. Europski parlament bio je sjajna prilika za to da bar petero ljudi dobije priliku kroz pet godina predstaviti se javnosti, izgraditi sebe, kako bi stranka imala veći politički kapital u budućnosti”, kazao je Lukanić za RTL te dodao da je logika nametnula da zbog svega uoči izbora baš on bude prvi na listi i ističe da je to bila jednoglasna odluka stranke.

BUNJAC: ‘Sinčić u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu, stranka je postala privatno vlasništvo Vladimire Palfi‘

Nije mu jasno Bunjčevo ponašanje

“Gospodin Pernar je rekao da sam u prvoj dionici trebao ići gore, a priča se promijenila kod gospodina Bunjca i vrijeme će pokazati zašto se ponaša tako”, ispričao je Lukanić. Međutim, teško je povjerovati da se stvari različito interpretiraju, posebno jer su Ivan Pernar i Ivan Vilibor Sinčić bili oduvijek zajedno. Nekoliko je puta Lukanić ponovio da nema osobni problem s Pernarom, no kaže da ga nema niti s Bunjcem.

“Nemam osobih problema s kolegama Pernarom i Bunjcom, a što se politički dogodilo, vrijeme će pokazati. Ono što je ključni element, to je da je kolega Bunjac 2016. godine ušao kao drugi s liste postao saborski zastupnik umjesto kolegice Palfi. Zato nam je nepoznanica da netko tko je ‘s ceste’ dobio mandat sad priječi put petorici mladih ljudi koji nisu otišli u Irsku nego su se odlučili boriti za Hrvatsku. To nam je nepoznanica, ponavljam”, rekao je.

‘Pernar i Bunjac žele uzdrmati javnost’

Za kraj Lukanić je kazao da ne prati 90 posto onoga što Pernar i Bunjac govore jer “pokušavaju uzdrmati javnost” i članove. Istaknuo je da je sve kulminiralo odlaskom Pernara. No, kako kaže, on se svima korektno javio te Lukanić nema problem s njegovim napuštanjem Živog zida jer to smatra legitimnim.