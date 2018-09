ČOVJEK KOJI ZAPOŠLJAVA 6000 LJUDI: ‘Radnici kod nas uopće nisu jeftini, samo oni dobiju malo. Ostalo pojedu uhljebi, a Vlada liječi rak kamilicom’

O dometima nove etape porezne reforme, o stanju u hrvatskom gospodarstvu, treba li privatizirati Uljanik i ima li nade za Hrvatsku, razgovarali smo s poznatim poduzetnikom Brankom Roglićem

Branko Roglić, vlasnik tvrtke Orbico koja posluje u 20 zemalja i zapošljava više od 6000 radnika, jedan je od rijetkih hrvatskih poduzetnika koji želi otvoreno i bez dlake na jeziku komentirati i političku scenu i političke poteze vladajućih garnitura koje se tiču hrvatskog gospodarstva. Stoga upravo s Roglićem razgovaramo o novom paketu “porezne reforme” čiji je cilj, kaže premijer Plenković, “rasterećenje građana i poduzetnika”.

Hrvatska udruga poslodavaca, čiji je Branko Roglić aktivan član i jedan od osnivača, uputila je ministru financija Zdravku Mariću cijeli set vrlo konkretnih primjedbi i prijedloga na novi paket „porezne reforme”. Mnogo više i radikalnije od onog što je u prijedlozima reforme. Hoće li išta od toga ministar Marić uvažiti?, pitamo Branka Roglića, a on odgovara na temelju višegodišnjeg iskustva: “Sve političke garniture do sad nisu voljele slušati poslodavce…Razgovara se, ali se malo toga uvaži.”

NET.HR: Kakva je vaša generalna ocjena ove porezne reforme? Donosi li značajno rasterećenje građana i poduzetnika, kako to kažu u Vladi?

ROGLIĆ: Reforma ima dobar pravac, ali, da se izrazim slikovito, ovo je liječenje raka – kamilicom. Da bi se gospodarstvo ozbiljno rasteretilo treba smanjiti cijenu države, troškove države. A to se može učiniti ako se uđe u broj županija, općina, ako se ukine dio državnih agencija i sve ono što čini trošak države. Također treba ukinuti kojekakve parafiskalne namete. Svaka lokalna samouprava radi što joj je volja, odvija se prava pljačka gospodarstva. Reći ću vam primjer iz jednog sela u Imotskoj krajini. Stvarna potrošnja vode je 2840 kuna a račun koji dolazi na naplatu iznosi 4470 kuna. Dakle, tamo u tom malom selu je izmišljeno i dodano kojekakvih nameta za 1630 kuna. To je samo jedan primjer, a takvih je na desetke. Dok se ne rastereti gospodarstvo ne može se stvarati višak vrijednosti. Cijeli višak vrijednosti sada ide na održavanje goleme državne i lokalne administracije. Zato naše tvrtke nisu profitabilne, zato nema stranih ulagača. Sustav koji potroši višak vrijednosti na administraciju propada, trune. To je ta naša bolest koju mi moramo liječiti, a u ovome što se nudi u nazovi reformama – toga nema.

NET.HR: O tome se govori već godinama, desetljećima? Vi ste kao poslodavac preživjeli već mnogo vlada…Svako malo je neka od političkih stranaka u svom predizbornom programu najavljivala “rasterećenje” gospodarstva?

ROGLIĆ: Nitko se do sada s političkog vrha nije ozbiljno primio tog problema. Prije svega, administrativni aparat, ti državni činovnici se održavaju kroz stranačku strukturu, a onda oni postaju najvjerniji glasači, za ovu ili onu političku garnituru. Oni su zapravo stranačka mašinerija. Tako je bilo i s desnima i lijevima. Sa svakim novim izborima taj aparat samo raste i nadograđuje se. Kod nas je najpopularniji posao i dalje u državnoj službi. Kaže se da je to – najsigurnije. A pod tim golemim teretom administracije gospodarstvo grca. Nema širenja posla, nema novog zapošljavanja. Uostalom, većina kvalificirane radne snage odlazi. Hrvatska si mora priznati da naša sveučilišta, na trošak Hrvatske, proizvode radnu snagu za druge, za razvijene zemlje Europe, a ne za nas.

NET.HR: Premijer Plenković je prije nekoliko dana opet ustvrdio da je ovo što provodi njegova Vlada – cjelovita sistemska reforma?

ROGLIĆ: Ne, ovo nisu reforme kakve Hrvatska treba. To su sitni koraci, nešto se radi, trudi se ministar Marić, ali to je sve nedovoljno i neće se dogoditi pomak kakav Hrvatska treba. Ni jedna vlada do sada nije zagrizla tu kiselu jabuku. Budimo realni, prije svega zbog pritiska EU se pokreću nekakvi mali zahvati, ali to je nedovoljno da bi se Hrvatska izvukla iz krize. Naši krediti su golemi, nećemo moći otplaćivati dugove. Kada se plati 8 milijardi kuna duga zdravstvu, kada stigne na naplatu ova propast brodogradnje, kada se pokrije Petrokemija itd. – opet će se posegnuti u proračun. To nije ozbiljno vođenje gospodarstva.

NET.HR: Možete li vi kao poduzetnik reći malo konkretnije hoćete li ikoju od predloženih izmjena u poreznom sustavu osjetiti kao značajno olakšanje u poslovanju? Jesu li, primjerice, izmjene Zakona o porezu na dobit smislene?

ROGLIĆ: Ne. To je čista kozmetika. Uvode se nove odredbe protiv premještanja dobiti i to su izmjene koje sigurno ne donose nekakvo olakšanje za poduzetnika ili ga vuku na investiranje.

NET.HR: Izmjene u Zakonu o doprinosima? Vodi se rasprava o tome ima li izgleda da plaće budu više?

ROGLIĆ: Ukidaju se dva doprinosa (doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7 posto, i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5 posto) ali će se istovremeno povećati doprinos za zdravstveno osiguranje s 15 na 16,5 posto. Neto efekt za poslodavce je zanemariv, na prosječnoj plaći oko 43 kune. Ako bismo to htjeli pretočiti u povećanje plaće, u tom slučaju bi se neto plaća radnika koji prima prosječnu plaću povećala za manje od 30 kuna. Simbolično! To sve govori. Nema velike reforme, samo kozmetika.

NET.HR: Da ste danas u prilici razgovarati s ministrom Marićem što biste mu savjetovali?

ROGLIĆ: Da ne gubi vrijeme na ovaj sitan vez. Treba hitno restrukturirati cijelu državu. Treba učiniti ono što se radi kad je neko poduzeće neuspješno, a to je – restrukturiranje. Evo primjera iz Poljske gdje mi isto poslujemo: smanjili su broj vojvodstava sa 40 na 16. A svako vojvodstvo je veće od Hrvatske. Dakle, ako je Poljska mogla “posjeći” tako mnogo vojvodstava, recite vi meni kako je moguće da Hrvatska ne može posjeći broj županija i općina? Što će Hrvatskoj 22 županije? Zašto ne bi bilo dovoljno 6 povijesnih regija? Znamo zašto nije dovoljno: jer treba hraniti stranački aparat. Stranke, pa koalicije, pa one koji drže većinu. Politika hrani taj aparat, a aparat održava politiku. Kao da smo ukleti.

NET.HR: Spominjete Poljsku, no vi poslujete ukupno u 20 zemalja. U kojoj zemlji vam je najlakše poslovati?

ROGLIĆ: Naravno, Njemačka, Austrija… Ali onda slijedi – Poljska. Zemlja koja cijeni i potiče gospodarstvenike da rade bolje, koja želi investicije. Uz Poljsku odmah i Slovenija, moja prva strana akvizicija. Slovenija je bila s nama otprilike u istom stanju kad smo izlazili iz Jugoslavije. A pogledajte gdje je sada. To je europska država par excellence! Slovenija nam u mnogo toga može biti uzor. Ima dvostruko viši BDP po glavi stanovnika, dva puta više od nas izvozi. Mi smo glumili kapitalizam, a oni su ga proveli. Čak bih i za Bugarsku mogao reći da je otišla dalje od nas u promjeni gospodarskog sustava u smjeru tržišne ekonomije. Kad sam počeo raditi u Bugarskoj…to je bila “kasaba”, ali proveli su brzu i neumoljivu privatizaciju. I danas se tamo može solidno poslovati.

NET.HR: Ali imaju mnogo problema s korupcijom? Pa i mafijom?

ROGLIĆ: Da, ima problema. Ali kao da kod nas nema problema s korupcijom. Govorim o državnom uređenju, o okviru, o zakonodavstvu koje potiče poduzetnike i investicije, ili ih ne želi i guši. Bugarska želi investitore i trudi se zadržati ih. A Hrvatska to ne čini. U Hrvatskoj vi ne možete oploditi kapital. Koji ozbiljan poduzetnik bi došao u sredinu koja ne potiče oplodnju kapitala?

NET.HR: Gdje vam je najteže poslovati?

ROGLIĆ: Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Albanija…to su zemlje koje još prolaze mukotrpnu tranziciju. Ima puno sive ekonomije, teško je poslovati. Ali trude se uvesti reda. Onda slijede Mađarska, Češka, Slovačka… A onda na ljestvici nepoticajnog okruženja za poduzetnike sigurno dolazi i Hrvatska.

NET.HR: Premijer Plenković je prije nekoliko dana rekao da činjenica da su radnici u Hrvatskoj malo plaćeni može biti dobar mamac za strane investitore? Da mogu u Hrvatskoj dobiti jeftinu radnu snagu?

ROGLIĆ: To je pogrešno. Prvo, ako je radnik jeftin, ne znači da je produktivan. Slabo plaćeni radnici ne jamče produktivnost i konkurentnost na svjetskom tržištu. Osim toga, ono što on vidi kao malu radničku neto plaću ne znači da je mali trošak za poslodavca. Poslodavac gleda bruto plaću, a zahvaljujući svih nametima, radnici uopće nisu tako jeftini kako se premijeru čini. Žalosno je da oni dobivaju malo, ali moglo bi biti više kada bi se nameti skinuli. Poduzetništvo je za mene prije svega briga za čovjeka, ja želim da ti nameti budu manji, da bi plaće bile više, da bi radnici bili zadovoljniji. Jer samo zadovoljan radnik može sudjelovati u razvoju kompanije. Ljudski kapital je najvažniji.

NET.HR: Imate li vi u svojoj tvrtki problem s odlaskom radne snage?

ROGLIĆ: Ne. Ali imamo problem s novim zapošljavanjem. Imamo solidne plaće i dobre uvjete rada i doista nemamo problem s odljevom radne snage, ali trebamo zapošljavati nove radnike, kvalificirane za određena specifična znanja – jer neprestano širimo posao – a ovdje u Hrvatskoj počinje biti problem naći nove zaposlenike. Ne čudim se. Hrvatsku napuštaju cijele obitelji. Događa se kataklizma.

NET.HR: Prošli tjedan je HUP uputio vrlo detaljno pripremljene primjedbe i sugestije na prijedlog porezne reforme. Mislite li da će išta biti uvaženo? Kako uopće izgledaju ti razgovori na liniji poslodavci-Vlada?

ROGLIĆ: Razgovaramo. Komuniciramo. Ali mislim da možemo reći da će Vlada uvijek prije poslušati sindikate nego poslodavce. Naprosto, sindikati su kod nas još jači, Vlada želi sačuvati socijalni mir pod svaku cijenu. Ne želim reći da nama nije stalo do socijalnog mira. Dapače. Itekako nam je stalo, ali ne na način da se sve zacementira, da se dopušta bujanje državnog aparata itd. Mora se razlikovati što ide na školstvo, što za zdravstvo, što za administraciju, mora se vidjeti gdje se može početi s rezovima. Sve mora početi s razvojem gospodarstva, smanjenjem porezne presije. Gospodarstvo mora prodisati, a onda slijede nova zapošljavanja.

NET.HR: Tko će to učiniti?

ROGLIĆ: Prva Vlada koja će biti spremna izgubiti izbore ali će dugoročno spasiti Hrvatsku.

NET.HR: A kada će se to dogoditi?

ROGLIĆ: Neće se moći dugo ovako. Smanjuje se javni dug, ali mislim da to nije dugoročno održivo.

NET.HR: Kako vi komentirate situaciju oko Uljanika? Smatrate li da se Vlada dobro postavila?

ROGLIĆ: Uljanik je privatna firma! Radnici su relativno većinski vlasnici, imaju predstavnika u NO.

NET.HR: Ali najveći pojedinačni vlasnik je država? I godinama se gomilao dug a nitko nije postavljao pitanje poslovanja i kompletencije Uprave, a sada s predsjednikom te iste Uprave premijer najavljuje rješavanje problema i daljnji angažman države?

ROGLIĆ: Država nije dobar gospodarstvenik. Pa pogledajte kako se upravljalo državnom imovinom. Toliko imovine se davalo drugim tvrtkama da to dalje iznajmljuju a država nije imala koristi od toga. Sada ministar Goran Marić tu pokušava uvesti nekakvog reda. Tako je i s Uljanikom bilo. Država se nije bavila time, niti je sposobna za to. Uljanik treba prodati, treba hitno naći novog vlasnika koji bi uveo reda. Država treba prodati svoj udio. Niti jedan porezni obveznik ne smije imati nikakve veze s time.

NET.HR: Mislite da bi se mogao naći ozbiljan investitor za Uljanik neovisno o svim ovim problemima? Mislite na Danka Končara?

ROGLIĆ: Ne mislim na Končara. Mislim da on ima dovoljno problema u Trogiru. Zašto se ne bi okrenuli Kini, Južnoj Koreji? Uvjeren sam da tamo ima ozbiljnih investitora koje bi zanimalo ulagati u brodogradilište kakav je Uljanik.

NET.HR: Orbico i dalje raste?

ROGLIĆ: Da. Oprezno i odgovorno. Prije dva tjedna smo završili akviziciju u Bjelorusiji. Ja vam uvijek želi ostati s obje noge na zemlji. Svjestan stvarnosti. Želim moći razgovarati sa susjedima. Nema za mene luksuza, jahti ili limuzina s vozačima. Ne možete vi živjeti život paunova dok ljudi u susjedstvu kopaju po kantama tražeći hranu.