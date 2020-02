ČOVJEK KOJI VEĆ DUŽE VRIJEME UPOZORAVA NA MILANA BANDIĆA: ‘On je sada kao ranjena životinja; nepredvidljiv i opasan’

Oporbeni gradski zastupnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će Bandić srušiti HDZ-ovu vladu, ali smatra da im se može osvetiti zbog neizglasavanja GUP-a koji je navodno nekim članovima stranke trebao udeseterostručiti vrijednost imovine

Rušenje zagrebačkog GUP-a mnogi tumače kao kupovanje vremena HDZ-a koji čeka da prođu unutarstranački izbori. Dan nakon što su HDZ-ovci u zagrebačkoj Skupštini srušili najvažniji projekt Milana Bandića, premijer u tome ne vidi ništa loše.

“Što se tiče suradnje između gradonačelnika Zagreba gospodina Bandića i HDZ-a na gradskoj razini se nastavlja. Tu se ništa ne mijenja. Ovdje je pozicija HDZ-a bila da su željeli pridonijeti GUP-u”, rekao je Andrej Plenković.

Manevri i pritisci

No, s druge strane, sve su češći prosvjedi građana protiv gradonačelnika. Gradski zastupnik i žestoki Bandićev kritičar, Tomislav Tomašević smatra kako je odbacivanje GUP-a bilo dijelom manevar, a dijelom prisila zbog nezadovoljstva struke i javnosti.

“Bandić je sada kao ranjena životinja i teško je predvidljiv. Mislim da je sad najopasniji, da vida rane i gleda može li ići u rat do kraja s HDZ-om, to jest, može li, kako je najavljivao i prijetio, srušiti Plenkovićevu Vladu”, rekao je Tomašević u Dnevniku Nove TV i dodao da ne misli da je to moguće, ali i da Bandić ima još skrivenih aduta za osvetu.

Pogodovanje vladajućima

Istaknuo je kako su građani metropole taoci HDZ-ove koalicije s Bandićem, jer vladajuća stranka žmiri na sve afere i izglasava sve što prvi čovjek Zagreba želi. Naveo je i da se amandmanima na GUP izravno pogodovalo nekim HDZ-ovcima čija bi se vrijednost nekretnina povećala i za 10 puta.

“Ja sam to već prijavio USKOK-u. Da je došlo do izglasavanja tih amandmana vjerujem da bi se još mjesecima otkrivalo tko je sve tu profitirao”, rekao je Tomašević i dodao kako će se za tri mjeseca ponoviti isti GUP, kojeg bi HDZ teško mogao probaviti, unatoč unutarstranačkim izborima. Zaključio je kako će gradska oporba i dalje vršiti pritisak i otkrivati afere.