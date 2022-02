Domagoj Validžić, bivši pomoćnik ministra Tomislava Ćorića, za kojeg je ovih dana Telegram otkrio da se u slučaju afere Vjetroelektrana pred Uskokom branio tako da je ustvrdio da je sve radio po nalogu ministra, a priložen je i mail u kojem mu se obraća sa "šefe", i upućuje mu "prijedlog odgovora za projekt VE Krš Pađene", još od kolovoza 2020. godine, kada je objavljeno da se optužnica proširuje i na njega, nije na dužnosti pomoćnika ministra. Svi mediji su tada objavili "da odbacuje sve optužbe", ali da podnosi ostavku "jer ne želi biti teret Vladi".

Tu je informaciju u kolovozu 2020. pred televizijskim kamerama potvrdio i sam ministar, ali nije htio odgovarati na pitanje smatra li i on da je njegov pomoćnik nevin. On je s Validžićem sve do tada tijesno surađivao, i dok je bio ministar zaštite okoliša i energetike, a zadržao ga je i nakon što je postao ministar megaresora, gospodarstva i održivog razvoja.

Uskok je, naime, tada proširio istragu u aferi Vjetroelektrana, te je osim Josipe Rimac, državne tajnice u ministarstvu pravosuđa i uprave, obuhvatio još 17 osoba, i osumnjičio ih za niz kaznenih djela, od trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, davanje mita itd. – a među tih 17 posebno je zazvonilo ime visokorangiranog suradnika ministra Tomislava Ćorića. Validžić i Rimac su i obiteljski povezani, njegova supruga, također tada obuhvaćena proširenjem istrage, zaposlenica je u Ministarstvu poljoprivrede. Tada se pisalo da Uskok sumnja da je Validžić pomogao u "lobiranju" Josipi Rimac kod predsjednika uprave državne tvrtke HROTE (Hrvatski operator tržišta energije) da se tvrtki C.E.M.P. u vlasništvu poduzetnika Milenka Bašića osigura otkup struje po cijeni višoj od ugovorene.

Validžić i dalje na sigurnoj državnoj plaći

Uskok je u istrazi koja je prekinuta kada je Josipa Rimac otkrila bubu u automobilu skupio dokaze da je Validžić ušao u deal s Rimac kao svojevrsni konzultant, da je trebao pregledavati dokumentaciju i davati savjete, a potom i iskoristiti svoj utjecaj da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prihvati žalbu koju je tvrtka C.E.M.P. smjerala uložiti protiv odluke HROTE.

No, sudeći prema sada iscurjelim informacijama, Validžić se brani da je sve radio uz znanje i u suradnji s ministrom Tomislavom Ćorićem, a potom je Jutarnji list objavio da i u dijelovima tajno snimljenih razgovora Josipe Rimac ona spominje da ide na kavu s „Domagojem i šefom mu“.

Odmah nakon podizanja optužnica i proširenja na niz državnih službenika i dužnosnika postavilo se pitanje hoće li svi oni i dalje ostati zaposlenici u državnom aparatu, a ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica je izjavio za Hinu da će „postupiti sukladno službeničkom zakonodavstvu i poduzeti potrebne korake“, no, po svemu sudeći – nitko od optuženika, osim Josipe Rimac, nije izmješten iz sigurnosti državne uprave.

Iako su mnogi smatrali da sintagma da je Validžić „podnio ostavku jer ne želi biti teret Vladi“ znači da je napustio posao u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, istina je da je on i dalje zaposlenik u istom ministarstvu, da je samo prestao biti pomoćnik, a i dalje ubire sigurnu državnu plaću u Vladi „u kojoj ne želi biti teret“. Šef mu je i dalje: Tomislav Ćorić. Isti onaj kojeg tereti pred istražnim tijelima, odnosno, za kojeg sada tvrdi da je sve znao.

Net.hr je ovaj podatak saznao od pouzdanog izvora iz Ministarstva, ali Ministarstvo do zaključenja teksta nije odgovorilo na naš upit u kojem smo tražili da nam preciziraju na koje je točno radnom mjesto raspoređen bivši pomoćnik nakon što je podnio ostavku. Također nas je zanimalo kakvim se poslovima sada bavi, odnosno, je li činjenica da je optužen da je sudjelovao u sumnjivim poslovima s Josipom Rimac ikako utjecala na nastavak njegove karijere. Jedno je sigurno: on je i dalje na „državnim jaslama“.

I optužuje svog bivšeg i sadašnjeg šefa. Činjenica da je Validžić i dalje zaposlenik kod Tomislava Ćorića nesumnjivo baca zanimljivo svjetlo na cijelu situaciju. Je li on zadržan u sustavu ministarstva zato da bi ga se moglo bolje kontrolirati, odnosno, utjecati na njegove iskaze? Ili će tek sada biti izvrgnut pritiscima na poslu, jer, de facto, tereti svog sadašnjeg šefa? Jesu li postojali neki pozadinski dogovori o uzajamnog zbrinjavanju, pa je nešto otišlo u krivo?

Rimac van, a Validžić ostaje

Jer i Josipa Rimac i Domagoj Validžić bili su u statusu dužnosnika, a ona je morala napustiti i svoje radno mjesto i državnu službu, a on – očigledno – nije. Ili je i ona mogla biti i dalje zaposlenica Ministarstva uprave i pravosuđa? Činjenica je da je ona posve napustila državnu službu, da radi u privatnom sektoru, u hrvatskoj podružnici sarajevske građevinske tvrtke, GŽP, a Validžić je samo diskretno premješten na neko drugo, nesumnjivo vrlo dobro plaćeno mjesto.

Iako je već u vrijeme kada je optužnica proširena na njegovog pomoćnika Tomislav Ćorić bio izložen propitivanju kakva je bila njegova uloga u cijelom slučaju, i nije li odgovoran za ono što se zbivalo u njegovom kabinetu, činjenica je da će korespodencija kojom očito raspolaže njegov suradnik biti ključ za dešifriranje stupnja njegove upletenosti u slučaj pogodovanja oko vjetroelektrane Krš-Pađene. Vidno uzdrmani Tomislav Ćorić nakon objave za što ga tereti Validžić obratio se medijima vrlo šturim obraćanjem, bez mogućnosti normalnih novinarskih pitanja.

''U kontekstu predmeta Krš-Pađene bio sam i bit ću na raspolaganju tijelima RH u bilo kojem trenutku i odgovoriti na sva ona pitanja na koja trebam odgovoriti ukoliko za to bude potrebe. S obzirom da je predmet Krš-Pađene u fazi istrage, na potencijalne objave, iskaze ili eventualne obrambene strategije nemam namjere niti smijem dalje govoriti'', rekao je Ćorić, i od tada se skriva od medija. Istovremeno u njegovom ministarstvu, pod njegovim „šefovanjem“ i dalje radi njegov bivši pomoćnik koji ga tereti, i čiji dokazi bi mogli zauvijek zapečatiti njegovu političku karijeru, no, za sada nemamo odgovora komuniciraju li oni i dalje ili je unutarnjom organizacijom riješeno da se bivši suradnici, sada evidentno „neprijatelji“, ne susreću ni pod koju cijenu.