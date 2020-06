ČOVJEK KOJI JE VODIO ŠKORU TVRDI DA JE PLENKOVIĆ POKAZAO SLABOST: ‘Možda Tim Orešković čeka u niskom startu, on već ima iskustva…’

“Na kraju se može dogoditi da bi Most, ako bi osvojio pet do osam zastupnika, možda mogao ovaj treći put, nakon HDZ-a, okrenuti se vladi lijevog centra kao desno-centristička stranka, što je za njih, po meni, puno bolja pozicija”

Mate Mijić vodio je na posljednjim predsjedničkim izborima kandidaturu Miroslava Škore, dok na parlamentarnim izborima nije angažiran. Na N1 televiziji komentirao je tumačenje da je Andrej Plenković “pokazao političku uključivost”, smjestivši mnoge svoje unutarstranačke neistomišljenike na izborne liste.

“Mislim da to ne pokazuje uključivost, kako HDZ to želi prikazati prema vani, nego to ukazuje na njegovu slabost. On bez tih nekih imena realno ne može proći dovoljno dobro u tih nekoliko izbornih jedinica. U HDZ-u te fraze ‘uključivost’ i ‘okupljanje’ znače zapravo: ‘Ne mogu sam’, tako da svi njihovi obračuni idu do granice dok se ne ugrozi opstojnost na vlasti”, smatra Mijić.

Mijić smatra da na listama nema Milijana Brkića zato što on, za razliku od Mire Kovača ili Davora Ive Stiera, na terenu ima širu grupu članova HDZ-a koji ga podržavaju, što znači da je u stanju napraviti veći problem:

“Ovi drugi su pojedinci koji će biti kritični, ali su ipak utjecajem ograničeni kao pojedinci.”

“HDZ pokušava zaustaviti curenje glasova u desno; i prema Mostu 2.0 i prema Miroslavu Škori. Rekao bih da u tome neće uspjeti. Ta vremena ‘mi ćemo malo promijeniti retoriku, pa će nam se birači vratiti’, mislim da su prošla, jer sjećanje na vremena Franje Tuđmana blijede na desnoj strani spektra. Ono što se moglo napraviti 2011., ne može se sada.”

Profiliranje desnice

Mijić kaže i kako ne smatra da Škoro vodi ka estradizaciji politike, odnosno da se, iako profesionalni pjevač i glazbenik lakih nota, zbilja ozbiljno namjerava baviti politikom. Rekao je da je ono što odlučuje izbore taktika, i da smatra da je Škoro taktiku dobro odabrao kako bi spriječio rasipanje glasova. Za neke “trule jabuke” Mijić smatra da Škoru ne mogu eventualno uzdrmati. To, međutim, ne smatra da se može primijeniti i na Most:

“Oko tih nekih slobodnih strijelaca Mostu se može dogoditi da ih opet ne mogu kontrolirati u Saboru i da oni oko nekih pitanja soliraju.

Mijić smatra da se danas vidi profiliranje desnice u politici, kako je rekao: “Napokon”, da više ne vrijedi puka podjela HDZ s jedne i crnokošuljaši s druge strane, nego da se desnije od centrističkog HDZ-a pojavljuju i nacionalistička desnica poput Škore i konzervativna politička opcija poput Mosta.

“HDZ-ov recept za velike pobjede zato je postao u ovom trenutku neprimjenjiv”, usporedio je Plenkovićev HDZ sa strankom La République En Marche! Emmanuela Macrona u Francuskoj, iznenađujuće, jer riječ je o liberalnoj centrističkoj stranci, po mnogima čak i vrlo blago centristički-lijevoj.

“Plenković se pokazao dobrim u unutrarstranačkoj kombinatorici. No, ova struktura u HDZ-u ne može vratiti povjerenje desnih birača”, konačno je Mijić dijagnosticirao HDZ.

Čeka li Tim Orešković izbornu noć?

Na pitanje voditelja može li netko stranci poput HDZ-a uvjetovati sudjelovanje u vladi premijerskim mjestom, Mijić je odgovorio:

“Miroslav Škoro i Stjepo Bartulica objavili su selfie s Timom Oreškovićem, pa možda čovjek već u niskom startu čeka izbornu noć. On ima iskustva u utrčavanju na premijersku funkciju u posljednjem trenutku”, kazao je, ali i dodao da oko ozbiljnosti takvih ultimatuma misli “da je to čisti politički folklor”.

On zasad isključuje mogućnost da u nekoj varijanti HDZ nakon izbora na takvim osnovama koalira s Domovinskim pokretom, osim ako bi to značilo doista vrlo čvrstu i stabilnu koaliciju, što smatra da sada nije slučaj. A velika koalicija SDP-a i HDZ-a ako bi nakon izbora došlo do egala i ako niti jedna strana ne bi bila voljna ili kadra složiti normalnu većinu u Saboru?

“Velika koalicija je trenutno manje vjerojatna nego prije nekoliko mjeseci, jer bi HDZ u njoj bio manji partner. Prije će biti ponovljeni izbori nego takvo što”, kazao je, imajući na umu da Restart koalicija trenutno u anketama stoji bolje nego HDZ, pa bi valjda bilo očekivati i takve rezultate na izborima. Mogući rasplet vidi u nečemu što malo tko danas spominje:

“Na kraju se može dogoditi da bi Most, ako bi osvojio pet do osam zastupnika, možda mogao ovaj treći put, nakon HDZ-a, okrenuti se vladi lijevog centra kao desno-centristička stranka, što je za njih, po meni, puno bolja pozicija”, zaključuje Mijić za N1.