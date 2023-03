'CRKVA ME VIŠE NEĆE VIDJETI' / Čovjek koji je s kovanicom od 50 lipa provaljivao u aute obrušio se na crkvene čelnike Hranića i Košića: 'Ako će oni ići u raj, dobrovoljno idem u pakao'

Nije to posebno oštro, mislim da je to reakcija svakog normalnog roditelja nakon što jedna institucija poput Katoličke crkve štiti najgori kriminal, a to je zlostavljanje djece, poručuje Beljak