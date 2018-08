ČOVJEK KOJI JE PROSTITUTKE PLAĆAO KOKAINOM NAPAO OPARU ZBOG HLADNOG PIVA: ‘Tako Split slavi Dan pobjede’

Opara pere ruke od organizacije koncerta tvrdeći da ga organizira Denis Pletikosa, čovjek koji je Thompsonov menadžer.

Hladno pivo sutra će na splitskoj tvrđavi Gripe održati koncert za svoje obožavatelje u Dalmaciji povodom 30. rođendana benda. Iako je koncert najavljen još prije nekoliko mjeseci, neki dušebrižnici sad su počeli javno prozivati gradsku vlast što je dopustila da popularni bend iz Gajnica održi nastup dan prije obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Tako se jučer putem Facebooka javio Velimir Bujanec, ultradesničarski novinar i čovjek s presudom za plaćanje prostitutki kokainom, te u postu pod nazivom ‘Vjerovali ili ne’ napada splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu zbog nastupa Hladnog piva.

“Gradonačelnik Splita zaista je jedan tolerantan čovjek. Dan uoči najvećeg hrvatskog praznika – 4. kolovoza, na tvrđavi Gripe u Splitu nastupit će Mile Kekin i ‘Hladno pivo’! Tako će i Split “proslaviti” Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, u skladu s glazbenim ukusom liberalnog gradonačelnika iz redova vladajućeg HDZ-a.

Nismo sigurni je li Opara ovoga puta slijedio savjete “pametne” oporbe ili velikoga vođe, no pouzdano znamo da je dozvolu za nastup njegova administracija izdala promptno i da ih pri tome nije bilo briga što će na sve reći naši branitelji i njihove obitelji, kao i svi ostali Hrvati koji 5. kolovoza u gradu pod Marjanom slave najveću hrvatsku pobjedu.

(Evo i jedan prigodni citat Mile Kekina: “Ja nisam vaš, nisam vaš od glave do pete, ja nisam vaš, moji su dobili ’45.” MILE, TVOJI SU DOBILI ‘45. NO, NAŠI SU IPAK POBIJEDILI TVOJE U KOLOVOZU ‘95. Problem je jedino što Oparin HDZ više ne zna čiji su koji…)“, napisao je Bujanec.

Iako na Bujančeve kritike nije reagirao, portal Dalmacija danas došao je u posjed Oparinog odgovora jednom građaninu koji se isto žalio na nastup Hladnog piva. U odgovoru Opara pere ruke od organizacije koncerta tvrdeći da ga organizira Denis Pletikosa, čovjek koji je Thompsonov menadžer.

“Poštovani,

Hvala na poruci.

Odmah da bude jasno: nisam odlučio o tom koncertu niti sam ih pozvao, a pogotovo ga nisam uvrstio u službeni program svečanosti Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Njega je organizirao, bez moga znanja i odobravanja, poznati menadžer g. Denis Pletikosa, koji je menadžer i g. Marka Perkovića Thompsona.

O tom koncertu sam doznao s jumbo plakata po gradu. Dopustile su ga službe u gradu, koje odlučuju o korištenju javnih površina te odlučuju samostalno. Ta praksa je i do sada ponekad stvarala upite javnosti. Jest, naknadno sam potpisao zaključak o uvjetima korištenja već dodijeljene površine tvrđave Gripe i to na vlastitu inicijativu upravo kako bi ograničio količinu glasnoće i to sukladno Zakonu kao i sto sam naglasio vrijeme do kada treba završiti ta priredba, do 23.50 h (op.a. 23:59) tog 4. kolovoza.

Domoljubna glazba na Rivi na ono što sam utjecao je prigodni koncert domoljubne glazbe na Rivi u izvedbi klape Kontra i koračnicama Gradske glazbe Omiš koja će pratiti ponosni mimohod u službenom programu obilježavanja Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Osobno, ali to nije toliko bitno, nisam poklonik tog sastava. Isto tako, nisam i neću niti imam ovlasti odlučivati o elementima ukusa.

No slažem se s Vama u potpunosti, sve priredbe u danima svečanosti poput Dana pobjede, moraju primjereno odisati, a termin priredbe ne smatram takvim. Zašto je ugledni menadžer g. Denis Pletikosa tako odlučio zanima i mene, ali do sada nisam dobio odgovor. Budite uvjereni da će službe koje sam uputio voditi računa da se ta priredba završi po mome zaključku, do 23.50 i uz Zakonom dopuštenu glasnoću. S poštovanjem, Andro Krstulović Opara“, prenosi Dalmacija danas Oparin odgovor.