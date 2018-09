NOVINAR KOJI JE OTKRIO AFERU ŠPIJUNSKOG PODZEMLJA: ‘Ako se dokaže jedna stvar, ovo je državni udar. Pitajte Amerikance kako to rješavaju’

Policija je uhitila Tolušićevog vozača i Brkićevog kuma Blaža Curića koji je javio Franji Vargi da uništi dokaze o lažnim SMS-ovima koje je izrađivao za Zdravka Mamića. Krakovi ove afere sežu do Milijana Brkića i Tomislava Karamarka, a mi smo o svemu razgovarali sa glavnim urednikom Nacionala Berislavom Jelinićem

Uhićenje Blaža Curića, vozača ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića zbog dojave Franji Vargi osumnjičenom za lažiranje SMS-ova za Zdravka Mamića o tajnim policijskim mjerama dovelo je do pravog obavještajno-političkog skandala. Curiću je u četvrtak određeno mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

O dosezima i značaju ove afere razgovarali smo s čovjekom koji ju je i otkrio – glavnim urednikom Nacionala Berislavom Jelinićem. “Dokle će istraga ići? Zasad se može samo naslućivati. Ukoliko istražitelji dobro obave svoj posao, jako daleko”, kaže Jelinić.

“Prema trenutnim indicijama može se ozbiljno sumnjati da su Brkić i Karamarko itekako povezani sa ovom aferom. U Nacionalu smo objavili zašto. Za njih dvojicu je najporaznije to što ih s tom aferom povezuje upravno njen protagonist – Franjo Varga. Dakle, nije tu bilo manipulacija istragom kako bi se njih uvelo u tu aferu. Manipulira Brkić kada to tvrdi, on vjerojatno zna zašto to radi”, izjavio je Berislav Jelinić, urednik Nacionala.

Upravo činjenica da je vozač ministra koji ne bi trebao znati o policijskim mjerama tajnog nadzora mogao dojaviti Franji Vargi da uništi dokaze, upućuje da je netko to morao reći Curiću. Naime, informacije o mjerama bile su ograničene na određen broj ljudi. Prema pisanju Jutarnjeg lista, to su znali nadležni tužitelji iz USKOK-a koji su zatražili potrebne naloge, sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, koji je izdao nalog, te njegovi suradnici, kao i vrlo uzak krug policijskih službenika i ljudi u OTC-u koji su provodili te mjere.

Postavlja se i pitanje da li povezanost ove afera s Brkićem mogla dovesti početka kraja ove Vlade, s obzirom da je slučaj povezan s nekim od ključnih ljudi vladajuće stranke. “Ako bi Vlada zbog ovog slučaja pala, onda bi do toga došlo kao posljedica destrukcije Brkićevih sljedbenika. A iz trenutne perspektive teško je povjerovati da bi oni mogli krenuti tim pravcem”, kaže Jelinić.

“Ako se s druge strane HDZ očisti od kukolja koji je povezan s obavještajnim podzemljem i polusvijetom koji je u ovom slučaju utjelovljen u Franji Vargi, siguran sam da bi to biračko tijelo HDZ-a honoriralo, te da bi Vlada time postala još snažnija. Niti je ovo unutarstranački sukob. Ta je teza opasna podvala upravo prozvanog miljea. Kada institucije države napokon počnu raditi svoj posao, onda se plasiraju teze o unutarstranačkom sukobu.

Pa se počinju plasirati teze kako je skandalozno što cure informacije iz istrage. Nisam čuo da su ti junaci pričali da je sporno što je netko osujetio istragu, dojavivši to njenim neslavnim protagonistima. Te perfidne zamjene teza rukopis su tog miljea. To plasira dio stranke čiji su pokrovitelji zahvaćeni slučajem”, izjavio je Jelinić.

Iako je veliki dio javnosti uvjeren kako je afera SMS ustvari unutarstranački rat između Andreja Plenkovića i Milijana Brkića u koji je uključen i bivši predsjednik stranke Karamarko, Jelinić je uvjeren kako je to sve klasični spin. “Jutarnji list objavio je u srijedu da je doznao da je Karamarko plaćao Vargu jer je on bio u teškoj financijskoj situaciji. Ako je to tako, to je najvjerojatnije klasični spin, kojim će se Karamarko pokušati braniti dozna li se da mu je doista i on plaćao za usluge. Svatko se češe gdje ga svrbi. Na više mjesta u dnevnim novinama moglo se pročitati da se Varga spremao isprobati jacuzzi, koji mu je kao dodatnu bonus nagradu dostavio Zdravko Mamić, zbog usluga koje mu je napravio.

Eto koliko mu je teška financijska situacija. Sve to pokazuje da im se priče vrlo brzo raspadaju zbog proturječnosti. Potpuno se slažem s gospodinom Brkićem kada tvrdi da treba protresti sustav. Točno je, treba ga prvenstveno protresti i osloboditi ga onog kukolja koji je odao Vargi da je pod mjerama. Lako je moguće da je taj kukolj u sustav posadio upravo Karamarko u vrijeme dok je rukovodio tim sustavom, a Brkić mu bio najvjerniji i najodaniji suradnik”, kaže Jelinić.

Uspoređujući ovu situaciju s aferom Konzultantica koja je koštala Tomislava Karamarka njegove pozicije, poznati novinar je ustvrdio kako je u tom slučaju postojao neodrživ sukob interesa dok je afera SMS puno ozbiljnija. “Ovdje se radi o sprječavanju dokazivanja i drugim kaznenim djelima i to korištenjem obavještajnih metoda. Dokaže li se da je taj milje svjesno naručivao Vargine usluge s ciljem destabilizacije Vrhovnog suda, Uskoka, Apisa – kao ključnog tijela za prebrojavanje glasova na izborima, onda se to može okarakterizirati kao klasični pokušaj državnog udara.

Pitajte sigurnosne stručnjake, primjerice u SAD-u, kako bi oni taj slučaj riješili. Mislim da bi preko noći iz javnog života nestali svi povezani s time, bilo izravno, bilo neizravno. A to bi bio tek početak obračuna s takvim miljeom”, rekao je Jelinić.