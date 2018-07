ČOVJEK KOJI ĆE OD SADA ODLUČIVATI O AGROKORU: ‘S Amerikancima smo sve dogovorili. Novac je međunarodna stvar, a ne ruska ili američka’

Prvi čovjek Sberbanka Maxim Poletaev sada će odlučivati o svemu važnom za Agrokor. On je sada posebni savjetnik predsjednika Uprave Sberbanka za Agrokor. Iako je sada Sberbank najveći suvlasnik Agrokora, Poletaev kaže da to nije bio prvotni cilj.

Nakon što su jučer vjerovnici Agrokora izglasali nagodbu s 80,20 posto ukupnih tražbina, odnosno s 27,06 milijardi kuna od 33,76 milijardi kuna ukupnih tražbina, ruski Sberbank će biti najveći vlasnik Agrokora s 40 posto vlasničkog udjela. Imatelji obveznica imat će 25 posto, bank VTB 7,5 posto, A Zagrebačka banka 2,3 posto.

VJEROVNICI AGROKORA IZGLASALI NAGODBU! ‘Za’ su glasovali vjerovnici s 80,20 posto ukupnih tražbina

Poletaev: ‘Pitanje nove uprave će doći na red kasnije’

Prvi čovjek Sberbanka Maxim Poletaev sada će odlučivati o svemu važnom za Agrokor. On je sada posebni savjetnik predsjednika Uprave Sberbanka za Agrokor. Iako je sada Sberbank najveći suvlasnik Agrokora, Poletaev kaže da to nije bio prvotni cilj. ‘Naš je glavni zadatak bio vratiti naš kredit, nakon što postanemo vlasnici 40 – postotnog udjela u Agrokoru. To mora prvo potvrditi sud, to još uvijek nije rješenje. Nakon što sud potvrdi i to bude zakonsko rješenje, onda ćemo tek postati vlasnici. Ali, još jednom, to nije ono što smo htjeli’, rekao je Poletaev za RTL Direkt. Poletaev kaže da se u Agrokoru organizira maloprodaja i da ništa ne stoji na mjestu, pa je Agrokor spreman za tržišnu utakmicu. O novoj upravi, kaže, još nisu razmišljali. To je pitanje doći na red kasnije. Radom Fabrisa Peruška i njegove zamjenice Irene Weber je zadovoljan. Kada je riječ o prodaji nekih Agrokorovih tvrtki, najprije Konzuma, Poletaev kaže:

‘Znate, naše prvo nerazumijevanje s gospodinom Ramljakom i njegovom upravom bilo je upravo oko toga prodati ili ne prodati. Kolege su htjele sve zapakirati i prodati po niskim cijenama. No, u tom slučaju, povrat vjerovnicima bio bi izrazito mali, i tu bi četiri strane izgubile pokretač ekonomskog rasta Hrvatske. Prvo treba shvatiti situaciju, shvatiti proces, izgraditi logičnu i jednostavnu arhitekturu cijelog procesa, dobavljača, opskrbljivanja, logistike, marketinga i tek onda vidjeti što se može. Kada bismo prodavali, što bismo sada prodali, kompaniju koja ima pokazatelj EBDU 180? Za to i nije bio potreban lex Agrokor’, rekao je Poletaev.

‘Politika se nije miješala u proces postizanja nagodbe’

Domaćim dobavljačima je poručio da nema straha od stranih vlasnika i najavljuje tržišno rješenje koje će se bazirati na cijenama, s obzirom da dioničarima mora pokazati profit, a ne gubitke. Kada je pak riječ o drugim najvećim suvlasnicima Agrokora, američkim fondovima, Poletaev kaže da se s njima već sve dogovorio. ‘Znate, novac je međunarodna stvar, ni ruska ni američka, i važno je dogovoriti se o principu funkcioniranja. A oni su jednaki, dobit, efektivnost, transparentnost, tržišna kapitalizacija. Primjer Agrokora je dobar primjer kako ruske kompanije, mogu s američkim i hrvatskim kompanijama zajedno surađivati i sudjelovati’, rekao je za RTL Direkt.

Upitan o uključenosti politike u proces postizanja nagodbe o Agrokoru, Poletaev kaže da je ruski predsjednik Putin o svemu bio informiran uoči susreta s hrvatskom predsjednicom, no kaže da pritisaka nije bilo te da se političari u ovo nisu miješali.