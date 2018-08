ČOVJEK KOJEM JE MLADIĆ IZ ZAPREŠIĆA IZDAHNUO NA RUKAMA: ‘Ja cijelu noć imam njegovo lice ispred očiju, to je strašno’

Hitna koja je jučer izašla na intervenciju mladiću iz Zaprešića kojem je pozlili na ulici, stigla je bez liječnika. Tim s liječnikom bio je u Samoboru. U Zaprešić je na koncu pozvana hitna iz Jastrebarskog. No 21-godišnjem Mateu nije bilo spasa.

Damir Pungartnik, čovjek kojem je na rukama preminuo 21-godišnji mladić kojem je jučer, u Ulici Stanka Vraza u Zaprešiću pozlilo, danas je izrazio ogorčenost situacijom u zdravstvu, posebno u sustavu hitne medicine, kako na području Zaprešića, tako i na nacionalnoj razini.

U gradu od 25.000 stanovnika (ne računajući okolne općine koje bi tamošnja hitna trebala pokrivati), jučer popodne nije bilo liječnika koji bi izašao na intervenciju mladiću kojem je pozlilo na ulici. Hitna, kojoj je trebalo više od 12 minuta da stigne, stigla je bez liječnika, odnosno, stigao je tim T2 koji podrazumijeva samo medicinsku sestru/tehničara i vozača.

21-godišnjak je izdahnuo na rukama čovjeka koji mu je, vidjevši da mu nije dobro, pohitao u pomoć. On je za zaprešićki Z fm danas ispričao kako je to izgledalo i što se točno događalo.

‘Spuštam se do dečka, vidim da je već situacija kritična, da se guši. Držim mu jezik, napipavam puls. Slučajna prolaznica zove hitnu, ja trčim po prijatelja, on dolazi i mi smo htjeli dečka odvesti na hitnu kombijem, hitne nije bilo 12 minuta. Ja gubim dečka, gubim čovjeka pod rukama. Taj osjećaj vam ne mogu opisati. Ja cijelu noć imam njegovo lice ispred očiju. To je strašno’, rekao je Damir Pungartnik.

TRAGEDIJA U ZAPREŠIĆU: ‘Mladić je umro na ulici. Hitna pomoć nije ga uspjela spasiti jer nije imala liječnika’

Hitna stigla bez liječnika

U trenutku kad je hitna došla, kaže, mladić je još imao puls. ‘Ali što se događa? Hitna dolazi na intervenciju bez doktora. I onda dolazi slučajna prolaznica, medicinska sestra, koja uzima stvar u svoje ruke jer ja više ne znam što da radim. Ona inhalira čovjeka. Ta gospođa je za mene heroj. Hitna ne zna što bi s njim. Ja i moj prijatelj se izmjenjujemo, radimo reanimaciju. Hitna zove drugu hitnu, ali nitko im se ne javlja. Situacija je bila nadrealna. Inače kad dođe hitna mislite, dobro je, došla je hitna. Ali ovo je bilo – što sad?!’, kaže Damir.

Dodaje i kako su kola hitne pomoći koja su stigla, bila neopremljena. ‘Oni nemaju defibrilator, oni nemaju inzulina. Oni unutra imaju tri gaze i auto. Oni ne mogu nikoga spasiti s tim vozilom’, dodaje Damir i kaže kako on, da ga se krivo ne shvati, ne optužuje te ljude već ljude koji su za takvo stanje u sustavu hitne medicine odgovorni.

Postavljam pitanje ministru, koliko vrijedi jedan ljudski život? Jednu plaću? Zašto je jedan doktor na hitnoj? Zašto nisu dva? Zašto nemamo ljekarnu? Zašto 30.000 ljudi ne može dobiti zdravstveno koje plaća?’, pita se Damir.

Problem nije samo u Zaprešiću

Da problem nije samo u Zaprešiću i u zaprešićkoj hitnoj, jasno je kad se uzme u obzir da je tamošnji dežurni liječnik bio na intervenciji u Samoboru te da je druga hitna koja je bila pozvana u Ulicu Stanka Vraza, došla iz Jastrebarskog, grada 45 kilometara udaljenog od Zaprešića.

‘Ja moram znati zašto je meni dijete umrlo na rukama. Njegov zadnji otkucaj srca bio je na mojim prsima’, kaže Damir koji je odgovore tražio i kod poznanika na hitnoj gdje je saznao da se preustroj hitne medicine dogodio zbog ušteda u sustavu.

‘Tko je odlučio da je Zaprešiću dovoljan jedan liječnik? Ja vam garantiram, da se radilo o ministrovom djetetu, NASA bi ga došla spašavati. A kad je moje dijete, vaše dijete, nečije dijete, onda kažete – ej, sorry, nemam liječnika. Recite mi koliko vrijedi život jednog djeteta’, ogorčen je na sustav gospodin Pungartnik.

NOVI DETALJI TRAGEDIJE – ‘MLADIĆ JE UMIRAO 600 METARA OD HITNE’, OBITELJ TRAŽI ODGOVORE: ‘Mama je u šoku, teta plače…’

Četiri sata čekali su mrtvozornika

I kad je mladić izdahnuo tu nije bio kraj agoniji, posebno onoj njegove obitelji. ‘Njegov otac je četiri sata držao dijete na svojim rukama jer nije došao mrtvozornik. On ga drži na rukama i miluje mu kosu, ja dolazim do njega, pokrivam mu dijete i molim ga da se odmakne, da mu ne pozli. Hitna ostavlja čovjeka kojem može pozliti! Tko bi ga oživljavao? Opet ja?! Svi peru ruke, svoj posao su odradili. A gdje je empatija? Gdje je ljudskost?’, pita se.

Zbog adminitrativnog preustroja hitne medicine, dogodilo se da Zaprešić, grad s 25.000 stanovnika i s još toliko stanovnika okolnih općina koje gravitiraju gradu, ima pet timova hitne pomoći. A da situacija nije bolja ni u ostalim obližnjim gradovima svjedoči i činjenica da je liječnik iz Zaprešića morao na intervenciju u Samobor da bi potom liječnik iz Jaske išao za Zaprešić.

‘Pitajte bilo kojeg građanina Zaprešića je li mu bitnije 100 metara asfaltirane ulice ili doktor na hitnoj. Svaki normalan čovjek će vam reći da ga briga i za cestu i za fontane’, dodaje Pungartnik.

HITNA STIGLA BEZ LIJEČNIKA I POTREBNE OPREME? Ministarstvo nakon smrti mladića: ‘Sve je bilo prema pravilima’

Ministarstvo: Sve je bilo po pravilima

Ministarstvo zdravstva je nakon smrti mladića poslao Zdravstvenu inspekciju u Zaprešić. Potom su se oglasili priopćenjem u kojem tvrde da je sve bilo napravljeno po pravilima. ‘Prema preliminarnim informacijama iz Zavoda za hitnu medicinu sve je učinjeno sukladno pravilima struke. Ovim putem izražavamo sućut obitelji’, stoji u šturom priopćenju.

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk komentirao je tragediju. ‘Zaprešić i okolne općine imaju pet timova hitne pomoći, a prisutan je jedan doktor. Hitna pomoć nije u ingerenciji grada nego županije i u tom momentu tog doktora nije bilo. Ovaj nemili događaj je pokazao da ovakva organizacija nije dovoljno dobra i, nažalost, zbog toga je izgubljen jedan mladi život’, rekao je Turk i dodao da je Grad zatražio točne podatke o okolnostima smrti mladića te da im potvrde da na intervneciji nije bilo liječnika, a i je li u vozilu Hitne pomoći bilo defibrilatora.

‘Pisani odgovor još nismo dobili, ali čini se da to odgovara istini. U tom datom momentu vozilo nije došlo u najbržem mogućem vremenu. To ukazuje na nužnost promjene organizacije Hitne pomoći. Nažalost, zbog toga se ugasio jedan mladi život’, rekao je za N1.

Trenutno je organizacija Hitne pomoći u Zaprešiću takva da je pet ekipa dežurno 24sata. ‘Jedan je liječnik dežuran po danu, a dva su liječnika dežurna po noći. Zakon je jasno postavio način funkcioniranja Hitne pomoći, a zna se tko donosi zakon’, zaključio je Turk.