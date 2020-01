ČOVJEK JE GOTOVO NEPOKRETAN, A HZZO GA TJERA DA RADI: ‘A šta vi mislite da ćemo vas mi plaćati?’; Njegov poslodavac ‘poludio’

‘Žena mi je stopostotni invalid, a kada mene ukoči ni cipele ne mogu zavezati pa uskoči moja stara majka od 80 godina, ona je žilavija od svih nas’, kazao je Stapić

Ante Stapić ima fascikl pun dokumenata, liječničkih nalaza, snimki, uputnica, otpusnih pisama koji jasno pokazuju da nije zdravstveno sposoban obavljati posao elektroinstalatera. Međutim, iz HZZO-a 61-godišnega radnika koji je bolestan proglašavaju sposobnim za rad i vraćaju ga na radno mjesto iako znaju da se ne može popeti na stepenice, ne može ići na teren i raditi na buri, studeni, dizati kolute kabela. Muči to Davora Malenicu, vlasnika tvrtke u kojoj radi Stapić.

”Svaki mjesec davat ću mu punu plaću, plaćat ću sve, iako moj Ante ne može raditi. Bit će doma i liječiti se jer se on naradio za cijeli život, za tri radnika je radio, a sad mu kažu da nije bolestan”, komentrira Malenica ‘apsurd državne administracije”.

”Njima je teško mom radniku platiti 4200 kuna bolovanje, a sutra će mu taj iznos bit prepolovljen na 2000 kuna! A to što im ja plaćam svaki mjesec 40.000 kuna za famozno zdravstveno, to nije puno?”, ogorčen odlukom kontrolorke bolovanja pojadao se Malenica Slobodnoj Dalmaciji.

Stapićeva želja je samo jedna – zdrav baš više i ne može biti, godine i iscrpljujući rad na otvorenom su učinile svoje, no barem da može dočekati mirovinu. Barem da može unuku tešku 4,5 kilograma dignuti u krilo jer mu i to predstavlja problem – ukoči se, prekine ga i kada kilogram nečega uzme u ruku, ni balotu više ne može u ruku primiti, a kamoli dijete…

Mogao bi ostati nepokretan

Lijeva strana mu je bila oduzeta, kičma mu je loša, ni jedan “L” mu nije na pravom mistu, kaže doktor Božidar Bulović kako su ti kralješci loši, pojedini nacikli, popucali, a da je operacija kičme veliki rizik – Stapić bi mogao ostati nepokretan.

”Prošao sam 50 fizikalnih terapija, ali ne pomaže”, tužno konstatira Ante, koji od 10. travnja 1978. godine radi posao elektroinstalatera, prvo u svom privatnom obrtu, a od 1. prosinca 2010. u obrtu Davora Malenica, koji je odnedavno “narastao” na tvrtku s pogonom u Dugopolju.

Smije se gorko kako je i u ratu bio 87 dana u borbenom sektoru 158. splitske brigade, imao je svoj obrt i jedan je od rijetkih obrtnika koji je platio cijeli dug državi bez onog famoznog otpisa poreznih dugova. Za to je digao i kredit te ima još tri godine otplate, no sve ga to ne smeta jer voli raditi. No sada ne može dignuti ni kutiju alata, a kamoli se popeti na ljestve. Dobro se uklopio u novoj firmi “Ultima Elektro”, koja nakon 20 godina djelovanja upošljava 28 djelatnika i imaju posla.

”Kontrolorka kaže – napravite prekvalifikaciju radnog mjesta. U firmi imam inženjere, električare, i nemam portira! A to je jedini posao koji bi Ante ovako bolestan mogao raditi. I sada su mu prekinuli bolovanje, vratili ga na radno mjesto koje ne može obavljati. I što sad? Hoće li ga poslati u invalidsku mirovinu ili će opet sav teret prebaciti na poslodavca? Pa zašto onda plaćam zdravstveno osiguranje za radnike?”, pita se Malenica.

Dijagnoza je takva da ne možete biti duže na bolovanju

”Komisija mi je prekinula bolovanje kazujući mi: “Svjesni smo da vas boli, no dijagnoza je takva da ne možete biti duže na bolovanju. No kada se s istom dijagnozom vratite na bolovanje u roku mjesec dana, opet idete na teret HZZO-a”. I onda sam opet uzeo bolovanje. Tada gospođa kontrolorka prekida sve i šalje me raditi. Kaže mi: “A šta vi mislite da ćemo vas mi plaćati?” I evo me, trpim bol non-stop, ne mogu ni sat vremena na miru niti sjediti, niti ležati. A kako nemam prosjek plaća jer sam bio na bolovanju, dobivao sam 70 posto plaće, pa onda 50 posto od tih 70 posto što je 4200 kuna, sad će mi to skinuti na 2000 kuna. Ma taman za kredit”, kiselo se smije Ante. I dodaje: ”Žena mi je stopostotni invalid, a kada mene ukoči ni cipele ne mogu zavezati pa uskoči moja stara majka od 80 godina, ona je žilavija od svih nas”.

Početkom prosinca prošle godine dao je zahtjev za invalidsku mirovinu, to mu je već drugi, naime, prvi su odbili pojašnjavajući kako se radi o degenerativnim promjenama što nije za invalidsku mirovinu. Valjda će onaj drugi “zavod”, Hrvatski zavod za socijalno osiguranje, donijeti ubrzo odluku kakva je njegova sudbina. Do tada će mu Malenica plaćati kao da radi, samo da njegov Ante dostojno dočeka mirovinu, invalidsku, a ne da ga kao bolesnog čovjeka šalju na radno mjesto.

Inače, Stapiću rješenje tek treba biti napisano i uručeno, a iz HZZO-a ističu da svaki siguranik ima pravo podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja u upravnom postupku, a na osnovi prethodno pribavljenog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a, koje je obvezno prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene izvršiti pregled osiguranika. Takvi zahtjevi rješavaju se po hitnom postupku. Osiguranik je, kažu, usmeno upoznat s navedenom mogućnošću te za sada nije uložio prigovor na zaključenu privremenu nespsobnost za rad.