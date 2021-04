COVID PUTOVNICA KAO ULAZNICA ZA DOGAĐANJA: Hoćemo li samo s tom potvrdom smjeti na utakmice, koncerte, ali i u noćni provod?

Premda su se Covid putovnice spominjale u kontekstu međunarodnih putovanja, njihova primjena moguća je i unutar neke zemlje, osobito ako se radi o turističkoj destinaciji kao što je Hrvatska

Osobe u Hrvatskoj koje su primile drugu dozu cjepiva protiv koronavirusa ni 14 dana nakon imunizacije ne moraju ići u samoizolaciju, pa čak ni ako su bile u kontaktu sa zaraženima. I to je kod nas glavna “povlastica” kada je u pitanju cijepljenje, no sve su glasnija nagađanja da bi se uskoro to moglo promijeniti, piše Večernji list.

O Covid putovnicama govori se već neko vrijeme, točnije otkada su kampanje cijepljenja krenule po svijetu. Riječ je o potvrdama u kojima stoji da je osoba ili preboljela Covid ili da je nedativna ili pak cijepljena.

Premda su se Covid putovnice spominjale u kontekstu međunarodnih putovanja, njihova primjena moguća je i unutar neke zemlje, osobito ako se radi o turističkoj destinaciji kao što je Hrvatska.

HRVATSKA I JOŠ 12 EU ZEMALJA DOGOVORILE SVE OKO COVID PUTOVNICA: Evo kada ćemo ih uvesti i kako će cijela stvar funkcionirati

Na Jadranu se očekuje 1,5 milijuna domaćih turista, a njima ne treba dokaz imunizacije

Velika Britanija je prva država u kojoj se počelo pričati o Covid putovnicama pa je njihov premijer Boris Johnson nedavno među ostalim poručio “da bi se ti dokumenti mogli tražiti na razini individualnih poslovnih subjekata”. S jedne strane su oni koji navijaju za takav sustav dok su s druge strane oni koji su oštro protiv te se pozivaju na grubo kršenje sloboda.

Poduzetnici i ugostitelji su na koncu digli glas jer smatraju da se takve odluke ne bi trebale donositi na individualnoj razini, nego misle da bi države trebale imati hrabrost donijeti odluke. Uoči nove turističke sezone upravo se to pitanje počelo postavljati u Hrvatskoj. Prema pisanju Večernjeg lista, nema previše bojazni zbog dolaska i oko šest milijuna stranih gostiju, koliko bi ih ove godine moglo doći u Lijepu našu na odmor.

Svi će oni pri ulasku u zemlju morati pokazati potvrdu o cijepljenju, negativan test ili dokaz da su preboljeli Covid. Na Jadranu se očekuje 1,5 milijuna domaćih turista koji ne moraju ništa dokazivati kada je u pitanju odlazak na odmor. Turistički domaćini očekuju jedno od gostiju – da se strogo pridržavaju epidemioloških mjera.

“U restoranima i kafićima neće se tražiti nikakve potvrde na uvid. Bitno je da osoblje nosi maske i da se drži distanca, a i mnogi ugostiteljski radnici će se i cijepiti. Prema anketi ih je, od 6000 zaposlenih, trenutačno zainteresirano oko 50 posto, ali vjerujem da će ih, kad cijepljenje počne, biti puno više”, rekla je za Večernji list Jelena Tabak, čelnica Nacionalne udruge ugostitelja.

COVID-PUTOVNICE LJUDIMA BI MOGLE SPASITI LJETO: Ali, neće svi imati iste sreće kod ostvarivanja svojih prava

Besplatno cijepljenje u hotelu

Među domaćim privatnim iznajmljivačima prevladava sličan stav pa šefica Zajednice obiteljskog turizma, Martina Nimac Kalcina, veli da je na svakom vlasniku smještanog objekta da izabere kako će se postaviti. Navodi da do sada nije čula da itko misli od svojih gostiju tražiti potvrdu cijepljenja.

“Teško da bi se itko u ovoj ekonomskoj situaciji odlučio tako birati goste. Osim toga, obiteljski smještaj omogućuje da se kontakti svedu na minimum. Među iznajmljivačima ima ljudi koji su zbog svog zdravstvenog stanja u rizičnim skupina i neki od njih zbog toga se ove godine i neće baviti iznajmljivanjem”, kaže Nimac Kalcina.

Razlika među gostima, prema tome jesu li cijepljeni ili ne, ne pravi se ni u hotelskim kućama. Propisanih mjera svi se drže, dok neki i malo više od toga. Primjerice, gosti imaju mogućnost besplatnog cijepljenja u lancu hotela Falkensteiner.

“Strancima je to zanimljivo na odlasku, da se ne moraju testirati u svojoj zemlji, a domaćim gostima kada dolaze. Nije obvezno, ali nitko ne odbija testiranje. Svi su sretni da imaju priliku provjeriti svoj status”, govore iz Falkensteinera.

STIŽU ‘COVID PUTOVNICE’, A JESU LI PROTUUSTAVNE? Jedni upozoravaju na diskriminaciju, drugi tvrde: ‘To se iz Ustava može izvesti’

Covid putovnice mogle bi se predočiti prilikom ulaska u bus, na koncert, utakmicu…

Mala promjena situacije mogla bi se dogoditi kada se cijepe svi koji to budu htjeli. Sugovornici Večernjeg lista kažu da bi, po uzoru na aviokompanije, i autobuseri mogli od putnika tražiti Covid potvrde.

Isto vrijedi i za organizatore sportskih događaja, utakmica, koncerata, vlasnike noćnih klubova…

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.