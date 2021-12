RTL Potraga javlja da je prije nekoliko dana dobila informaciju o jednom kafiću u Dubravi u kojem se može napraviti COVID potvrda za 2000 kuna te da su već napravljeni deseci potvrda.

„Možemo li ostati diskretni. Poslala nas je jedna gospođa. Zainteresirani smo za COVID potvrdu. Može li se to doista ovdje napraviti?“, upitali su novinari konobara u dotičnom kafiću. Dobili su odgovor: „Ne, ne znam ništa o tome. Pa nismo mi zdravstvena ustanova“.

U zdravstvenu ili bilo koju javnu, lokalnu ili državnu ustanovu nije moguće ući bez covid potvrde koja dokazuje da je osoba preboljela zarazu ili je cijepljena protiv covida-19 ili ima negativan nalaz testiranja.

Na ulazu obično stoji službenik koji očitava QR kodove s potvrda, a prihvaća i one papirnate. No, ne provjerava osobne iskaznice kako bi se uvjerio da covid potvrda zaista pripada osobi čije ime stoji na potvrdi. Ako je potvrda zelena, on ne može znati je li prava ili krivotvorena.

"Meni su nudili tu potvrdu. Pa ako hoću, da dobijem papire da sam cijepljen za 300 eura. A što ću s tim? Ako je dolje potvrda 100 kuna ili 50, ima dva dana da šetam po institucijama“, rekao je za RTL Potragu Zrinko Majdančić iz Savskog Marofa.

Diskretne ponude

Takve nemoralne ponude su obično diskretne, mahom na internetu, pa i na dark webu. No, nije to bez razloga teško dostupno. Ne može se lako provjeriti što je netko nabavio i od koga, pa pomoći u slučaju prijevare najčešće - nema. Tako je i s covid potvrdama.

"Cijene su pale na 100 do 300 eura. To može upućivati na to da se ne radi o stvarnoj mogućnosti, jer u lancu moraju namiriti puno ljudi za taj novac. a s druge strane može biti da je to stvar tržišta. Ako toga ima puno cijene padaju“, objasnio je Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Unatoč tome, prevaranti nisu sigurni. Nedavno su uhićeni medicinska sestra i tehničar iz jednog Doma zdravlja u zapadnom dijelu Zagreba. S njima je "pao" i cijeli lanac koji je necijepljenim ljudima osiguravao covid potvrde.

"Zaprimili smo određena saznanja koja smo išli provjeravati i ta saznanja su urodila plodom. Došli smo do osnovane sumnje da se te osobe bave time i da su stvarno počinili ta djela“, otkrio je Boris Novak, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke.

Pojedinac je najslabija karika sustava

Zasad je poznato da je osmero ljudi dobilo covid potvrde da su cijepljeni, iako zapravo nisu. Tu se krije još jedan problem, jer je takve, lažne podatke, gotovo nemoguće ukloniti iz sustava.

"Jedino što smijete je zapisati da nisu ispravni jer inače bi narušili cijelu pouzdanost registra. Morate imati dobru pravnu podlogu za takvo nešto da nekome deaktivirate informaciju o njegovom statusu. Hoće li to biti sudska odluka ili druge procedure, ali ono što će ostati činjenica je da će te osobe imati potvrdu s kojom će ići dalje“, kazala je Kristina Leko Kuštrak, direktorica IT sektora AKD-a.

Najslabija karika u sustavu izdavanja i provjere covid potvrda je upravo pojedinac. "Trenutno da bi mogli izdavati potvrde smo došli do 21.000 zdravstvenih djelatnika koji mogu izdati COVID potvrde, mogu unijeti rezultate testiranja i cijepljenja, to je značajno povećanje. Na početku ih je bilo 400. I tu je bitno voditi računa tko to unosi“, dodala je Leko Kuštrak.

Procedura unosa podataka za izdavanje covid potvrda izgleda tako da se ovlaštena osoba prijavi u sustav CEZIH-a putem smart kartice. Pod imenom i šifrom upisuje podatke o pacijentima u sustav. Kada pacijent uđe u ordinaciju, predaje osobi svoju zdravstvenu iskaznicu, a ona povlači njegove podatke iz sustava. potom pacijent odlazi do liječnika na cijepljenje, a kad je sve gotovo, u sustav se upisuju podaci o cijepljenom pacijentu.

"Za danas smo već unijeli lot cjepiva, rok valjanosti, cjepitelja koji obavlja cijepljenje, trenutak i vrstu cjepiva i obavezno je polje doza cjepiva. Čim bi bila upisana pogrešna doza ne bi se mogla izdati potvrda. Na kraju dana smo u minusu koliko doza smo procijepili. Može ostati više doza, ali onda ih moramo rashodovati. Moramo unijeti razlog je li to višak doza, pogreška kod navlačenja cjepiva, istek roka, ako nije držano na dobroj temperaturi, u svakom slučaju mora se poklapati stanje lagera s potrošnjom u ambulanti“, pojasnila je Martina Zajec iz HZJZ-a.

Problem s inozemnim dokumentima

Prijevare se mogu dogoditi i na druge načine. Tako su primjerice prošloga tjedna u službi za izdavanje covid potvrda u Zagrebu otkrili krivotvorene potvrde o cijepljenju i lažirane potpise liječnika iz BiH. Rasadnik problema su i lažni PCR testovi. Dosad ih je otkriveno više od 800.

"Kod PCR testova i prije covid potvrda bila je puno nesređenija situacija s obzirom da su je i izdavali i privatni laboratoriji. Obrasci su se doma mogli obraditi jer su slani mailom. Obrišeš ime prezime staviš svoje podatke o testiranju, jer te potvrde nemaju način provjere“, pojasnila je Leko Kuštrak.

Problema ima i kod prijepisa testova iz inozemstva, pa je donesena odluka o tome da se oni neće upisivati. No, oni koji su se cijepili vani, nemaju problema.

"Sustav je bio preplavljen falsificiranim testovima, dok su potvrde o cijepljenju konkretnije, moraju imati podatke faksimil liječnika i vi možete vidjeti po šifri serije je li ona doista isporučena u treću zemlju“, dodala je.

Iako iz AKD-a uvjeravaju da se QR kod na covid potvrdi ne može krivotvoriti, to je uspjelo makedonskim hakerima koji su covid potvrde tako izdali Adolfu Hitleru, Mikiju Mausu i Mama Joeu.

"To se shvatilo jako brzo. Čim su se pojavile i počele kolati po forumima, zaključilo se da se dogodio security bridge, da bi to riješili opozvali su ključ i kad ga obrišete s pristupnika sve potvrde pokažu se neispravnima i budu crvene i tako su riješili problem. S time su opozvali i sve ispravne COVID potvrde građana ali nije bilo drugog načina. Izdali su novi ključ i građanima su reizdali nove potvrde“, izjavila je Leko Kuštrak.

Isti problem diljem svijeta

Policije diljem svijeta imaju isti problem. U Belgiji je uhićen liječnik koji je izdao više od 2000 lažnih covid potvrda. Kod nas su to, u manjoj mjeri napravili jedna medicinska sestra i jedan tehničar.

"Hrvatska komora medicinskih sestara će poduzeti korake. Ili sud komore ili etičko povjerenstvo ovisno o visini kazne, kreću se od opomene do oduzimanja licence, privremeno na jednu godinu ili trajno“, poručio je Mario Gazić iz KoHOM-a

U tom slučaju su osobe koje su dobile covid potvrde prijavljene za krivotvorenje isprava i prijevaru, kao i posrednici u lancu. Medicinskoj sestri i tehničaru zbog zlouporabe položaja i ovlasti prijeti pet godina zatvora. U slučaju da su stekli veliku materijalnu korist mogli bi završiti iza rešetaka na 12 godina.