Obavezne digitalne covid potvrde ili negativan test za sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj skrbi stupit će na snagu u ponedjeljak, 4. listopada, potvrdila je u utorak Zvjezdana Bogdanović, savjetnica ministra socijalne politike Josipa Aladrovića.

Iako je bilo najavljeno da se covid potvrde u tim sektorima uvode 1. listopada, Nacionalni stožer civilne zaštite to je svojom današnjom odlukom prolongirao za ponedjeljak, 4. listopada.

Bogdanović je to u izjavi novinarima objasnila željom da se poslodavcima pruži dovoljno vremena za pripremu i osiguranje punktova na kojima će se provjeravati potvrde i obavljati testiranje.

U sustavu socijalne skrbi covid potvrde morat će imati zaposlenici i posjetitelji koji dolaze članovima svojih obitelji u domove, objasnila je savjetnica ministra te dodala kako je cilj zaštititi korisnike i zaposlenike od zaraze i same bolesti.

U tom je sustavu do sada s obje doze cijepljeno više od 80 posto korisnika.

"Što se tiče zaposlenika, njih je cijepljeno više od 60 posto i vjerujemo da će ovo biti dodatni motivator da se malo više angažiraju i tako pokušamo spriječiti zarazu u našim institucijama", rekla je Bogdanović.

Nema potrebe prejudicirati otkaze

Zaposlenici koji odbiju cijepljenje i testiranje neće moći ostati u prostoru ustanove, no Bogdanović vjeruje da neće doći do otkaza jer je sustav socijalne skrbi do sada pokazao najveći stupanj odgovornosti u pandemiji.

"Vjerujem da će to učiniti i sada, nema potrebe uopće prejudicirati otkaze ili nešto slično", istaknula je.

Ipak, i za takve slučajeve zamjene će biti rezervirane, a u sustavu s tim imaju iskustva nakon što su prebrodili puno težu situaciju u drugom i trećem valu pandemije kada je velik broj zaposlenika bio bolestan, u izolaciji i samoizolaciji.

"Tada je uvijek pronađen način da korisnici dobiju pravovremenu uslugu, pa će tako biti sada", naglasila je savjetnica.

Još uvijek, kaže, nije poznato koliko će novca biti potrebno za testiranje necijepljenih zaposlenika. Testiranje će se neko vrijeme provoditi na teret državnog proračuna, do trenutka kada Nacionalni stožer donese odluku da će to zaposlenici morati plaćati sami.

Obveza se uvodi i za dio pacijenata

Prema odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite, uvodi se obveza covid potvrda ili testiranja na koronavirus za zaposlene u zdravstvenu i sustavu socijalne skrbi koji se nisu cijepili ili nisu preboljeli covid-19, a ta se obveza uvodi i za dio pacijenata.

Prema odlukama Stožera, svi zaposlenici zdravstvenog i sustava socijalne skrbi koji dolaze na posao, a nemaju covid potvrdu zbog preboljenja virusa ili cijepljenja, morat će se od 4. listopada testirati najmanje dva puta u sedam dana ili neće moći doći na posao.

Obveza se odnosi na zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te na privatne zdravstvene radnike, kao i na sve zaposlenike u socijalnoj skrbi, uključujući i ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice i druge ustanove koje obavljaju socijalnu skrb.

I pacijenti koji nisu hitni trebat će dokazati covid status

Dokazi o preboljenju, testiranju ili cijepljenju zaposlenici će morati pokazati ovlaštenoj osobi pri dolasku na posao, ističe se u odluci Stožera.

Dokaz da su testirani, cijepljeni ili da su preboljeli zarazu morat će imati i pacijenti koji kod kojih se planira hospitalizacija, provedba dijagnostičko-terapijskih zahvata kod kojih se generira aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, kao i oni kada postoji visok rizik od širenja koronavirusa. Odnosi se to i na osobe koje su pratnja na porodu, ali i posjetitelje osoba koje su smještene u bolnici.

Ipak, pacijenti koji ne budu imali dokaze o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, kada bi odgađanje zdravstvenih usluga narušilo njihovo zdravlje, bit će primljeni u bolnicu, ali će biti izolirani i testirani.

Izuzetak od obveze dokazivanja covid statusa imat će pacijenti koji u zdravstvenu ustanovu dolaze radi pružanja hitne medicinske skrbi, oni koji koriste usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i oni koji trebaju skrb radi sumnje na bolest uzrokovanu koronavirusom ili liječenje te bolesti.

Izuzetak su i djeca do 12 godina koja su u pratnji pacijenata, kao i ona koja odlaze u posjet hospitaliziranim roditeljima ili braći i sestrama.

Priznaje se status osoba koje su testirane antigenskim testom

Sadašnja covid potvrda neće biti jedini dokaz da je osoba preboljela covid-19, već će se taj status priznavati i osobama koje su ga preboljele, a bile su testirane antigenskim testom. Te će osobe, navodi se u odluci, morati od svog liječnika primarne zdravstvene zaštite zatražiti potvrdu o preboljenju.

Status da su preboljele zarazu moći će imati i osobe koje su proglašene “vjerojatnim” slučajem, odnosno koje nikada nisu testirane niti im je dijagnosticiran covid-19, ali su u obitelji imale osobe koje su imale potvrđenu zarazu, a s njima su bili u kontaktu, što će također morati dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Izvorne odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite nalaze se na poveznici.

Beroš: Ciljano razdoblje za uvođenje covid potvrda bio je početak listopada, a ne točno 1. listopad

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u utorak kako je ciljano razdoblje za uvođenje covid potvrda u zdravstveni sustav bio početak listopada, a ne točno 1. listopada, što je i realizirano jer potvrde kreću od ponedjeljka, 4 listopada.

"Komunicirao sam početak listopada, ne znam tko je najavio 1. listopada. Početak listopada bio je naš ciljani vremenski period za uvođenje covid potvrda i to se realiziralo", izjavio je Beroš na konferenciji za novinare u Vladi.

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je danas odluku da primjena covid potvrda u zdravstvu i socijalnoj skrbi počinje 4. listopada.

Beroš je ustvrdio kako sada nije moguće reći do kada će testiranje na covid-19 u zdravstvenom sustavu biti besplatno. "U početnom prijelaznom razdoblju htjeli smo da država plaća testiranje svima koji se ne žele cijepiti i nisu preboljeli covid, no jasno je da to ne može trajati unedogled. Ovisit će o nizu elementata, o trendu kretanja epidemije, povećaju procijepljenosti...".

Ako se netko ne želi testirati, a nije cijepljen niti je prebolio covid, to će se morati evidentirati i on neće moći doći na svoje radno mjesto. "Nažalost, pisat će mu se neopravdani izostanak što ujedno znači nedobivanje plaće za taj period", istaknuo je Beroš.

Nada se da će razum prevladati i svi koji rade u sustavu zdravstva i socijalne skrbi sagledati svoju osnovnu misiju, a to je pomoć korisnicima, odnosno pacijentima. Bolnice moraju biti sigurna mjesta, a ne mjesta gdje se širi virus, poručio je.

Naglasio je da će testiranje biti plaćeno i pacijentima te njihovoj pratnji. "Riječ je o pacijentima koji imaju narudžbe za određene tretmane, za hospitalizaciju, u slučajevima hladnih pregleda kod kojih se generira aerosol i postoji veća mogućnost zaraze, kao i za sve pratnje", kaže.

Što se tiče nalaza zdravstvene inspekcije o stručnom postupanju u Poliklinici za djecu i mladež Zagreb, Beroš je rekao kako se zatražena očitovanja očekuju do kraja tjedna, nakon čega će biti donesena odluka.