Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, koji je tajnim glasanjem ponovo odabran na tu funkciju, gostovao je u RTL-u Danas gdje je otkrio da covid potvrde idu na ocjenu ustavnosti.

Zbog koronamjera ih je optuživala Crkva, a Ustavni sud uglavnom je donosio odluke u korist Stožera, osim jedne odluke oko rada nedjeljom. Na pitanje kakav je njegov stav oko toga, rekao je da ne može ništa reći.

"Ne mogu vam reći, jer upravo imamo predmet vezan za to. Jedan odvjetnik iz Koprivnice podnio je prijedlog za provjeru ustavnosti, ove najnovije odluke Stožera, vezano za covid potvrde", kazao je Šeparović.

"Svi su ti predmeti bili hitni. Ali, opet to zahtijeva proceduru. To sad mora ići na očitovanje Vladi, koja će dobiti sigurno 15-ak dana da se očituje, onda mi ispitujemo druge okolnosti, eventualno možda i mišljenja neka i to sigurno prođe dva, tri mjeseca. Teško je to riješiti prije", rekao je.

Pred Šeparovićem SU još četiri godine mandata. Na pitanje bi li nešto mijenjao u prošlom mandatu, rekao je: "Pa naravno. Nitko nije potpuno zadovoljan, ja bih neke stvari možda promijenio, ubrzao, ali sve skupa je to bio dosta težak mandat. Imali smo dosta teških predmeta, onih koji su izazivali pozornost javnosti, gdje se od nas tražilo da interveniramo u složenim svjetonazorskim, političkim i pravnim odnosima, itd., tako da je bilo teško", kazao je i dodao da ipak misli da su on i kolege uspjeli donijeti sve bitne odluke.

Puno jednostavnije i brže

Što se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda, rekao je da je bolje da to ne komentira.

"Nije mi drago što je do toga došlo. Predsjednik Vrhovnog suda je čelni čovjek sudbene vlasti. To je trebalo ići puno jednostavnije i brže, ustavna odredba je jasna. Ali, čujte, to su politička nadmudrivanja", rekao je.

Na pitanje kako je doživio kada je predsjednik Milanović nazvao Ustavni sud "kumskom radnom zadrugom" i da njegov "kum Vladimir Šeks utječe na odluke, kaže da oni u pravilu ne komentiraju izjave državnih dužnosnika, pa niti bilo kojih političara.

'Predsjednik ima osebujan stil'

"Tako ne komentiramo niti izjave predsjednika. Ono što je važno je da Ustavni sud donosi odluke i rješenja kojih su se dužni svi pridržavati, uključujući i predsjednika Republike, ma što on o tome govorio. Mi cijenimo i poštujemo ustavni položaj predsjednika Republike, a on mora cijeniti i poštovati našu samostalnost i neovisnost. I svi drugi političari".

Kaže da je s predsjednikom u korektnim odnosima.

"U korektnim smo odnosima, vidjeli smo na inauguraciji. Predugo sam u javnom životu da bi me bilo što pogodilo. Ja to ne shvaćam osobno, a naš predsjednik ima osebujan stil i to je tako. Ja tu nemam nikakav problem."