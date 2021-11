Nacionalni stožer civilne zaštite najavio je uvođenje obveznih covid-potvrda za kafiće, restorane, šoping centre te u lokalnoj, državnoj i javnoj upravi. S obzirom na epidemiološku situaciju, iz Nove godine su spremni ići i korak dalje, priznavanjem covid-potvrda samo cijepljenima i preboljelima.

To, zapravo, znači uvođenje obveznog cijepljenja. No, takva se odluka, upozorila je stručnjakinja za ustavno pravo Sanja Barić, neće moći donijeti bez izmjena zakona.

Danski poučak

Da je gotovo nemoguće pogoditi prave epidemiološke mjere u pravom trenutku svjedoči primjer Danske. Oni su na proljeće među prvima uveli covid-potvrde, da bi ih krajem ljeta ukinuli. Sada su se ponovno vratili covid-potvrdama i 3G modelu, iako je cijepljeno više od 80 posto odrasle populacije.

"To je restrikcija koju trebamo, ali istovremeno nužna je kako bi se još više ljudi cijepilo", rekla je danska premijerka Mette Frederiksen i tako razočarala građane: "Vjerovali smo da se vratili u normalu i sada nam je ovo kao pljuska u lice", istaknuo je Allan Thallaug, vlasnik restorana u Danskoj.

Slovenci već dva mjeseca ne mogu izaći iz kuće bez covid-potvrde. Cijepljeno je nešto više od pola odraslog stanovništva, bolnice su pune, a velikih prosvjeda i sukoba s policijom više nema.

"Potvrde nikako nisu stimulirale ljude na cijepljenje. Razlog tome je i kontrola potvrda koja je bila minimalna. Inspektori su rijetko provjeravali poštuje li se mjera obvezne covid potvrde. Tako da je krivulja u Sloveniji samo rasla", rekla je za RTL Kristina Hacin, urednica emisije Svet na Kanalu A.

A tko će to kontrolirati?

Slični će problemi očekivati i nas ako Stožer sljedećeg tjedna donese odluku o sveopćoj primjeni covid-potvrda. "Pozdravljamo tu odluku, s time da bi onda trebalo omogućiti i radno vrijeme kao što je bilo prije ove korona situacije. To znači da bi onda svi cijepljeni ljudi dobili dobar bonus za to što su cijepljeni. Većina mladih ljudi će se onda cijepiti, koja je sad kritična populacija, pošto će biti normalan život da lokali mogu raditi do 4 ujutro kao klubovi", poručio je ugostitelj Petar Čumandra.

S time ne treba okolišati, mišljenja je epidemiolog i član znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić. "Potvrde treba ekstenzivnije uvoditi jer s ovim velikim brojem zaraženih, svaki dan očekujemo 500, 600 novih ljudi koji će u bolnici završiti", rekao je.

Motivacija za cijepljenje

Neki stručnjaci u Njemačkoj zazivaju model 1G, odnosno testiranje čitave populacije, no Kolarić drži da bismo na to mogli još pričekati. "Da bi mogli ići na tu mjeru da imamo samo testiranje, moramo imati visoku cijepljenost", dodaje Kolarić i napominje da će to biti moguće tek kada budemo imali 80 posto cijepljenih.

Zbog straha da neće moći obaviti osnovne životne aktivnosti, građani se u sve većem broju odlučuju za cijepljenje. Poučeni iskustvom europskih zemalja, jasno je da najava svojevrsnog lockdowna za necijepljene ne služi sprječavanju širenja zaraze, jer virus podjednako šire i cijepljeni, već služi kao motivacija ili pritisak da se cijepe. Danska tako ovog tjedna broji više od 2000 novozaraženih koronavirusom, ali je u utorak preminulo svega dvoje ljudi.