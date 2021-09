Ravnatelj KBC Rijeka Alen Ružić gostujući u Studiju 4 kazao je da se covid odjel na Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka vratio u izvornu funkciju te je od jučer ponovno funkcionira dnevna bolnica za djecu i adolescente.

"Naša služba za dječju i adolescentsku psihijatriju kontinuirano je radila ali izvan svog prostora, upravo zato što je taj prostor svojom izdvojenošću i odvojenim pristupom u okolnostima covid epidemije bio korišten kao covid psihijatrija", rekao je Ružić.

Rekao je da su preraspodjelom resursa osigurali druge izolacijske prostore za liječenje potencijalnih psihijatrijskih bolesnika s covidom. Velikim iskorakom smatra da se u punom kapacitetu krene s radom odjela posvećenog djeci i adolescentima i njihovom mentalnom zdravlju.

"Početak nove školske godine je uvijek razdoblje s povećanom potrebom kako pojedinaca tako i obitelji u zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata“, kaže Ružić.

Necijepljeni prolaze gore

Dodao je i kako gotovo svi covid bolesnici s teškim kliničkim slikama nisu cijepljeni.

"Imamo podatke. Gotovo svi covid bolesnici s teškim kliničkim slikama nisu cijepljeni. Imamo izolirane pojedinačne slučajeve kod bolesnika s poremećajem imuno sustava koji su bili cijepljeni. Velika većina bolesnika s teškim kliničkim slikama, nažalost, nije cijepljena", naglasio je Ružić.

Kazao je da su za eventualno pogoršanje covid situacije spremni, ali da se nadaju da do toga neće doći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Prema međunarodnim studijama gotovo 20% djece i adolescenata ima određene probleme i znakove slabog ili suboptimalnog funkcioniranja svog mentalnog statusa.

"Ova online nastava i sve promjene koje su se dešavale u protekle dvije godine svakako da potenciraju ono što je i inače relativno često u dječjoj i adolescentskoj populaciji prisutno u smislu psiholoških poremećaja. Oni su često, a to je covid samo potencirao, skloni samoizolaciji, slaboj osobnoj komunikaciji, ponekad imaju problema sa samopoštovanjem, neutemeljenog osjećaja krivnje, pa sve do autodestrukcije. To su sve problemi funkcioniranja kod djece i adolescenata koje treba rano prepoznati i javiti se stručnjacima“, rekao je Ružić.

Post-covid odjel još uvijek aktivan

Osvrnuvši se na rad post-covid odjela u KBC-u Rijeka, rekao je da su oni još uvijek aktivni.

"Ono što je nama poznato, iako bolest covid-19 postoji tek kratko, je da iza te bolesti često ostaju problemi dišnoga sustava pa imamo post-covid jedinicu pri pulmologiji. Drugi po učestalosti su neurološki problemi pa je vrlo aktivna naša neurologija. Obje te naše bolesnike multidisciplinarno tretiraju dijagnosticiraju i poslije vode kroz terapiju kako bi smanjili tegobe smanjili napredak bolesti i omogućili normalno funkcioniranje, kaže Ružić.

Teži oblici bolesti nakon lockdowna

Ističe kako je covid-19 negativno utjecao na liječenje svih ostalih bolesti.

"Kada se gleda najnovija literatura najveće posljedice su bile u prvom valu, tijekom lockdowna, gdje se pretpostavlja da je bilo negdje 19% manje hospitalizacija zbog kardiovaskularnih bolesti i 13% manje infarkta je zabilježeno u 2020. u odnosu na 2019.", rekao je dodavši da su se nakon završetka lockdowna susretali s puno težim oblicima bolesti.

"To povezujemo sa nejavljanjem i strahom od odlaska liječniku za vrijeme lockdowna", ističe.

Poručio je svima da trebaju dolaziti na preglede. "Upravo nas je covid naučio da moramo živjeti s njim. Nadamo se da će daljnjim procjepljivanjem i primjenom svih mjera prevencije koje se na nacionalnoj razini preporučuju i provode u našoj ustanovi, postaviti jedan okvir u kojem svaki bolesnik može na siguran način dobiti svoju zdravstvenu uslugu bez obzira o kojoj se bolesti radi", rekao je Ružić.