COVID DODATAK JE PREMALEN? Hrelja: ‘Nisu se pretrgnuli, ali bilo je puno samohvale; To je samo infuzija za bolest koja se jako širi’

Saborski zastupnik Silvano Hrelja drži da je covid dodatak ‘dobrodošla jednokratna pomoć’ umirovljenicima, ali i da je to daleko od sustavne borbe protiv siromaštva ili bilo kakvih ozbiljnijih napora Vlade

Saborski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika, Silvano Hrelja prokomentirao je jučerašnji dogovor Vlade i predstavnika umirovljeničkih udruga te HSU-a oko isplate covid dodatka koji će se kretati u rasponu od 1200 kuna za one s najmanjim mirovinama, do 400 kuna za one s mirovinama između tri i četiri tisuće kuna. Drži da su ti iznosi mnogo manji od onih koje je predložio u Saboru, ali vjeruje da će i to barem malo pomoći umirovljenicima. Ipak, nije očekivao toliku pompu.

“Prezentira se da su veliki napori ostvareni da bi se došlo do toga. Taj novac je ionako osiguran u proračunu, milijardu i 200 milijuna kuna. Vlada se nije pretrgnula, nije bilo iznimnih napora, ali bilo je puno samoreklame i samohvale, što je neukusno prema građanima. Ne možemo govoriti da je preraspoređivanje novca u proračunu veliki milodar niti veliko epohalno rješenje za umirovljenike. Covid dodatak je samo infuzija za bolest koja se jako širi, a to je siromaštvo”, komentirao je Hrelja na N1.

Daleko od borbe protiv siromaštva

Dodaje da ne želi umanjivati značaj covid dodatka, ali i da je on više nego dvostruko manji od njegova prijedloga i daleko od sustavne borbe protiv siromaštva.

“Ovo je dobrodošla jednokratna pomoć. Predsjednik Vlade i ministar iz svog džepa nisu dali ništa, samo je preraspodijelio ono što je prethodno uzeo od građana”, smatra saborski zastupnik.

Zbog toga nije zadovoljan učinjenim.

“Sa zastupnikom HSU-a se komunicira i zastupnik HSU-a neće salutirati ni pred kime. Znam što jest, a što dugoročno nije dobro za umirovljenike. Predložio sam covid dodatak i dalje bio isključen iz pregovora. Ljudi žive od onoga što svaki mjesec primaju, a ne od onoga što će primiti jednom”, naglasio je.

Nitko nije tražio njegovu ruku

Poručio je da od njega nitko nije tražio da podrži parlamentarnu većinu. “Imam svoj stav i znam što treba učiniti za umirovljenike. Ako je dobrobit umirovljenika u pitanju, sa svima mogu razgovarati, ako nije, neka me zaborave”, poručio je na kraju Silvano Hrelja.

