COVID-19 JE U HRVATSKOJ JOŠ OD PROSINCA? ‘Imali smo pacijente s neobičnom kliničkom slikom, nije nam bia jasna, sve je bilo neobično’

Iako se tada još gotovo ništa nije znalo o novom virusu koji se pojavio u Kini, liječnici su primijetili nešto prilično neobično.

Već dulje vrijeme nagađa se kako je koronavirus stigao u Europi ranije no što je službeno potvrđeno, a potvrda je došla kada su se počeli testirati stari uzorci krvi, uzeti krajem prošle i početkom ove godine koji su pokazali da u nekima već postoje razvijena antitijela na novi tip koronavirusa.

‘Sve je bilo neobično’

”Već krajem prosinca, a pogotovo u siječnju i veljači, imali smo pacijente s neobičnom kliničkom slikom, koja nam tad nije bila potpuno jasna – bolest se manifestirala visokom temperaturom i izrazito otežanim disanjem, pa i kod ljudi koji nikad nisu imali problema s disanjem. Bilo je više upala pluća nego inače, i ti su se respiratorni efekti više komplicirali, sve je bilo neobično” kaže liječnica Ljubica Lazić Vuletić, spec. obiteljske medicine iz zagrebačkog Doma zdravlja Centar za RTL. Danas je uvjerena da je bila riječ zapravo o Covid-19.

Neobični su se simptomi, dodaje, pojavljivali uglavnom kod ljudi u dobi od 40 do 50 godina, ali je bilo i nekoliko slučajeva kod djece. Otežano disanje moguće je i u gripi, kaže, ali je vrlo neobično bilo to što je dio ljudi s tim simptomima bio cijepljen protiv gripe.

”U mojoj su ambulanti bila tri teža slučaja, preporuka je bila da ih se hospitalizira, no ljudi su to odbili. Njihovo je liječenje na kraju trajalo tri, čak četiri tjedna, što je bilo neobično. Pratili smo što se događa u Kini, no nismo očekivali da će virus doći do nas”, zaključuje dr. Lazić Vuletić.