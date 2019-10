ČOVIĆ I IZETBEGOVIĆ BEZ RJEŠENJA ZA KRIZU VLASTI U BIH: Pozivaju Dodika na suradnju

Čović je kazao kako je njegov i Izetbegovićev cilj obnoviti razgovore o uspostavi vlasti no u njih moraju uključiti i Dodika odnosno njegovu stranku

Čelnici HDZ BiH Dragan Čović i Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović u četvrtak su u Sarajevu ponovo razgovarali o problemu uspostave vlasti u njihovoj zemlji na što se čeka još od listopada prošle godine no i ovoga puta samo su konstatirali kako bi to trebalo riješiti što prije ne nudeći nikakvu naznaku izlaska iz blokade.

“Naše je opredjeljenje da napokon stvorimo jedno povoljnije ozračje s puno više povjerenja. Milijarde eura (investicija) nismo u stanju realizirati jer nemamo vlasti”, kazao je Čović novinarima nakon razgovara s izaslanstvom najveće bošnjake stranke predvođenim Izetbegovićem.

Zbog činjenice da HDZ BiH, SDA i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milortada Dodika nisu uspjeli provesti raniji dogovor o uspostavi koalicije na državnoj razini blokiran je i rad državnog parlamenta koji mora ratificirati potpisane kreditne sporazume namijenjene razvitku infrastrukture pa je stoga blokirano oko milijarde eura već odobrenih za takva ulaganja.

Koalicijski sporazum

Izetbegović je kazao kako je i dalje najbolje rješenje provesti koalicijski sporazum kojega su 5. kolovoza potpisali on Čović i Dodik. Nakon potpisivanja najvili su kako će vlast biti formirana u roku od mjesec dana no to se do danas nije dogodilo.

Taj sporazum nije proveden jer su se SDA i SNSD sukobile oko toga hoće li novo Vijeće ministara preuzeti obvezu provedbe reformi važnih za eventualno članstvo BiH u NATO-u.

“Treća strana pretvrdo igra, kao da želi nekoga nadjačati, retorika je pretvrda. Moramo jedni druge više uvažavati i očekujem od Milorada Dodika da nešto osmisli”, kazao je Izetbegović.

Dodiku je poručio kako uvjet za uspostavu novog Vijeća ministara ostaje usvajanje godišnjeg nacionalnog plana reformi (ANP) na kojemu inzistiraju u NATO-u ali je dodao kako se taj dokument može učiniti prihvatljivijim i za bosanske Srbe tako što će se fokusirati na civilne aspekte reformi.