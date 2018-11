ĆORIĆ SMATRA KAKO NEMA SUKOBA INTERESA: Kaže kako nije znao da se radi o Plenkovićevom ujaku

“Životopis gospodina Raosa govori da je njegov bogat rad i bogat životopis obilježen s preko 40 godina rada na rukovodećim funkcijama”, zaključio je Ćorić

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je u petak postupak protiv ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića jer je, temeljem propisane diskrecijske ovlasti ali bez obrazloženja, na plaćenu funkciju člana Upravnog vijeća (UV) Javne ustanove Park prirode “Biokovo” imenovao Marka Raosa, ujaka premijera Andreja Plenkovića.

Ministar Ćorić pozdravio je nastojanje Povjerenstva da ispita eventualni sukob interesa, piše N1.

“U mom konkretnom slučaju ne držim da je došlo do toga, ali dopustite da to u iskazu prema Povjerenstvu i argumentiram. Naglasio bih da se imenovanja svih članova Upravnih vijeća na razini Nacionalnih parkova određuju po principu koji dosad nije bio prisutan, činjenice da su to osobe iz Ministarstva okoliša i energetike, da je tu prisutna struka, da jedan član tog povjerenstva uvijek treba biti predstavnik radnika i dva člana iz lokalne zajednice. Kod imenovanja upravnih vijeća ravnali smo se i geografskim principom i na taj način sam u odlučivanju tko će biti članovi tih upravnih vijeća reagirao” kazao je Ćorić.

Životopis govori za sebe?

Naveo je i kako nije znao da je Raos ujak premijera Plenkovića.

“Životopis gospodina Raosa govori da je njegov bogat rad i bogat životopis obilježen s preko 40 godina rada na rukovodećim funkcijama”, zaključio je Ćorić.