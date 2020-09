ĆORIĆ SE RAZLJUTIO ZBOG JANAFA: ‘Zabavljate se stvarima koje su ispod svake razine’; Orešković: ‘Ne, ministre, ti si ispod svake razine’

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić poručio je kako se javnost već desetak dana zabavlja stvarima koje su ‘ispod svake razine’, u aferi Janaf, na što mu je odgovorila Dalija Orešković poručivši mu da je on ispod svake razine te da je poznatiji po majicama koje nosi, nego po rezultatima rada

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić nije u ponedjeljak želio odgovarati na pitanja o tome što je radio u “klubu” bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića, jer smatra da se javnost već desetak dana zabavlja stvarima koje su “ispod svake razine”. “Ako bude potrebno, prema nadležnim institucijama objasnit ću svaki detalj svakog dana svog funkcioniranja, i tu ću stati, dalje komentara nemam”, rekao je Ćorić upitan zašto ne želi s javnošću podijeliti što je radio u privatnom klubu uhićenog Kovačevića.

Na marginama Konferencije o nacionalom inovacijskom sustavu, Ćorić je kazao da tema “kluba” u Slovenskoj 9 neće biti tema njegova današnjeg istupa niti će je dalje komunicirati. Nije želio otkriti što je tamo radio, unatoč opaski novinarke da su se o svojim aktivnostima izjasnili njegovi kolege ministri Oleg Butković i Josip Aladrović.

Sočne pikanterije

Na pitanje je li ga USKOK kontaktirao kako bi s njima podijelio svoja saznanja o “klubu”, Ćorić je kazao da nije te je novinare još jednom zamolio da ga više ne pitaju o toj temi. “Nemam komentara zato što jednostavno svaki komentar vuče drugi komentar, a hrvatska javnost se već desetak dana zabavlja stvarima za koje držim da su ispod svake razine”, poručio je.

Na primjedbu da se ipak radi o mjestu na kojem je, prema sumnjama USKOK-a, održana primopredaja mita između Kovačevića i poduzetnika Kreše Peteka, Ćorić je odgovorio kako treba propitivati svaki sustav, ako postoji sumnja na korupciju, svi trebaju djelovati i to uopće nije sporno. No, “ispod razine” su detalji o kojima se zadnjih dana razgovara – što je tko kada jeo, koliko je čega ostalo na stolu ili sl.

Rad na štetu kompanije

Javnost treba zanimati funkcioniranje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, “doista treba dovoditi u pitanje uspješnost funkcioniranja politika u tom ministarstvu” u kontekstu gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i promocije poduzetničkih aktivnosti, kaže Ćorić dodajući kako je spreman odgovoriti na svako pitanje o tome.

Ćorić tvrdi da je o odluci Nadzornog odbora (NO) Janafa o raskidanju ugovora o radu s Kovačevićem doznao iz medija i pretpostavlja da se NO izjasnio o nemogućnosti Kovačevićevog povratka u tvrtku zbog klauzule iz menadžerskog ugovora. “Pretpostavljam da u tom ugovoru, kao i u ugovorima većine menadžera, postoji klauzula da je rad bio na štetu kompanije, pa pretpostavljam da se NO na to referirao u odgovoru na upit medija da Kovačevićev povratak u Janaf nije moguć”, rekao je Ćorić.

Upitan je li Kovačević bio dobar direktor Janafa, odgovorio je kako je tvrtka u 2018. i 2019. godini ostvarila financijske rezultate koji su mnogo bolji od prethodnih godina. “S obzirom na činjenicu da je monopolist na tom tržištu, to uopće nije sporno, no 2018. i 2019. povećanje prihoda je bilo znatno veće nego godinama ranije”, ističe Ćorić.

Odgovor na Twitteru

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je na Twitteru reagirala na Ćorićevu današnju izjavu za medije, točnije dio sa “stvarima koje su ispod svake razine.”

“Ministar Tomislav Ćorić, poznatiji po tome da nosi majicu na kojoj piše ‘I wanna be your dog’ nego po rezultatima u radu, upravo je izjavio medijima da je zanimanje javnosti za korupcijsku aferu koja se odvijala u Klubu ispod svake razine. Ne, ministre. Ti si ispod svake razine”, odvratila mu je Orešković.