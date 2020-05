ĆORIĆ SE ISPRIČAO NAKON SKANDALA: Ne želi reći od kuda mu Krešićeve poruke; ‘Reagirao sam kao čovjek, ne ministar’

‘Moja reakcija nakon toga bila je reakcija osobe, čovjeka, a ne ministra i ja se na tome ispričavam’

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić ispričao se danas nakon što je jučer prozvao reportera N1 Hrvoja Krešića za pisanje u novinarskim grupama rekavši mu kako se iz njegovog rada, ali i iz njegovih poruka u novinarskoj grupi vidi nezadovoljstvo izborom Uprave Ine, javlja N1. Ćorić tvrdi da je bio sarkastičan kada je rekao da je Krešić rubno povezan s naftnim biznisom i da je novinar to interpretirao onako kako je njemu odgovaralo. Nije želio odgovoriti tko mu je kazao za Krešićevu korespondenciju o Ini.

“Vjerojatno ćete primijetiti da je taj moj odgovor bio odgovor na njegovu glavnu tezu u kojem je on insinuirao da sam ja doveo u pitanje interese Republike Hrvatske. Kroz to pitanje, kao i kroz drugo pitanje se moglo zaključiti da je Vlada RH i ja kao ministar zanemarila interese RH. Ja jednostavno ne mogu dopustiti da moj profesionalni integritet i ono što ja radim u Vladi dovede u pitanje na taj način.

Moja reakcija je bila reakcija koja je bila pretjerana. Ja sam se već jučer ispričao hrvatskoj medijskoj javnosti. Nije točno da se prati komunikacija novinara u Hrvatskoj. To ne smije biti put kojim Hrvatska ide. Moja reakcija nakon toga bila je reakcija osobe, čovjeka, a ne ministra i ja se na tome ispričavam”, odgovorio je Ćorić na pitanje o jučerašnjoj komunikaciji između njega i Krešića.

Smetale su ga Krešićeve upadice

Dodao je kako nije mogao doći do riječi zbog upadica Krešića. “Jako teško ću se dopustiti u narednom razdoblju da se to ikada ponovi. Bio sam onemogućen odgovarati na njegova pitanja njegovim upadicama”, dodaje Ćorić.

“Gospodin Krešić je jučer nakon cijelog dana u vašim emisijama pričao svoju verziju priče i to je u redu. Razmišljao sam u nekoliko navrata da se i ja javim i ispričam svoju verziju priče. Memorandum je imao samo jedan cilj, a to je optimizirati poslovanje Ine i Janafa”, kazao je.

“Budite uvjereni da ću si teško dopustiti da se ulazak u raspravu s novinarom ponovi. Bio sam onemogućem odgovarati na Krešićeva pitanja njegovim upadicama i to nije bilo korektno. Jasno sam gospodinu Krešiću dao do znanja da razgovore o kompetencijama članova uprave Ine treba prepustiti struci. On nažalost nije meritorna osoba koja može razgovarati o kompetencijama tih ljudi”, ističe.

Besmisleno stvaranje gubitaka?

Ćorić je objasnio da se nafta vlakovima prevozi prema rafineriji Nafte Rijeka, a ostatak se prodaje Mađarskoj. “Ukoliko bilo tko u RH misli da hrvatska nafta treba ostati u Hrvatskoj i da rafinerija nafte Siska treba stvarati gubitke, meni je žao, ali to nema smisla”, dodaje. Istaknuo je da se nafta prema Rijeci transportira vlakovima i da je maksimalna količina 150 tisuća tona godišnje.

Kaže kako stalno guramo Inu u politički kontekst i kako je to djelomično i opravdano. Hrvatska nije izvezla naftu, a cijena se može komunicirati s Inom, kaže ministar. “Ja sam siguran da ćete dobiti odgovor, osim ako se ne radi o nekoj tajni.”

“U situaciji u kojoj možete zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta s jednom rafinerijom, biste li išli u smjeru gašenja tog rafinerijskog biznisa i njegove transformacije ili bi zadržali tu rafineriju?”, upitao je Ćorić, odgovarajući na pitanje zašto bi se gasila sisačka rafinerija. “Imamo dva rafinerijska biznisa, jedan funkcionira na 70-80 posto, a drugi na oko 20 posto. Kad ste vidjeli da biznis koji funkcionira na 20 posto kreira dobit za svoga vlasnika?”, upitao je Ćorić.

Zašto izvozimo svoju naftu?

Upitan zašto Hrvatska 2020. godine, kad je cijena nafte na povijesno niskim granama, svoju naftu izvozi Ćorić je rekao da se to radi i radit će se i dalje, u sklopu transformacije sisačke rafinerije.

“Nije to samo trend 2020. i izazvan aktualnim trenutkom i činjenicom da je cijena nafte 35 dolara po barelu, nego o dugoročnoj odluci u kojoj je rafinerijski biznis na razini Ine, poslovnom procjenom koncentriran, odnosno bit će koncentriran na područje riječke rafinerije, koja će doživjeti svoj apgrejd u narednom razdoblju”, rekao je Ćorić.

