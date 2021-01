ĆORIĆ POZIVA UGOSTITELJE NA STRPLJENJE: A onda opleo po oporbi i kaže da trebamo instituciju poput HGK ‘sa sigurnim financiranjem’

Ćorić je najavio i da će Sabor idući tjedan glasovati o Zakonu o obnovi

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u subotu je apelirao na ugostitelje da se strpe s početkom rada, iako neki od njih najavljuju da će, unatoč zabrani koja je produljena do 15. veljače, u ponedjeljak otvoriti svoja vrata gostima. “Mi se nadamo da će biti (strpljenja), s obzirom na to da smo objasnili u kojoj se epidemiološkoj situaciji sada nalazimo. Još jednom, trebamo razmišljati o sezoni, proljetnoj i ljetnoj, to je vrijeme kada svi zajedno možemo ubirati plodove odgovornosti”, poručio je ministar.

Ćorić je najavio i da će Sabor idući tjedan glasovati o Zakonu o obnovi te izrazio nadu da će oni koji su, kako je rekao, “u svom populizmu prešli svaku moguću granicu dobrog ukusa i ponašanja, uključiti mozak i pristupiti glasanju”. Kazao je to za RTL Danas komentirajući potez saborske oporbe, koja je u petak srušila kvorum u Saboru jer na dnevni red nije bilo uvršteno glasovanje o prijedlogu Mosta za ukidanje obvezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Tako se u petak zbog srušenog kvoruma nije održalo ni glasovanje o izmjenama Zakona o obnovi od potresa, a Ćorić poručio da je oporba iskoristila situaciju i na tužan način “ostavila ljude Banovine s pogođenih područja”.

“Na kraju krajeva opozicija je mogla samo o tome (Zakonu o obnovi) glasati i napustiti sabornicu, da je opozicija bila sa svojih pet zastupnika u sabornici, taj zakon je mogao biti izglasan”, smatra Ćorić.

HGK će nastaviti funkcionirati, nema žurbe za razgovore o poboljšanju rada

Ministar gospodarstva ustvrdio je i da će Hrvatska gospodarska komora, institucija sa 160 godina djelovanja i dugom poviješću, nastaviti funkcionirati, priznavši ipak da će Vlada razgovarati o mogućnostima poboljšanja njezina rada u narednim tjednima.

“Za to nema nikakve posebne žurbe, ne može se dogoditi za dan niti to treba biti tako. Govorimo o instituciji koja funkcionira 160 godina, ima svoju povijest, svoje pandane i u drugim zemljama, i nema razloga da pozitivne promjene u Hrvatskoj vežemo uz rasturanje institucija, to nije način i to nije smjer u kojem će Hrvatska ići”, ustvrdio je Ćorić.

Smatra i da bi nepostojanje takve institucije sa sigurnim financiranjem pretpostavilo potpuno prepuštenost poduzetničkog sektora i hrvatske ekonomije samoj sebi.