ĆORIĆ PODBO SELAK RASPUDIĆ: ‘Bilo bi zgodno da o temi oko pobačaja porazgovarate s Raspudićem, ima zanimljive stavove’

Tijekom sučeljavanja kandidata stranaka koje, prema anketama prelaze izborni prag, veća rasprava povela se oko pitanja pobačaja.

Tomašević se zalaže za besplatan pobačaj tj. pravo žene na izbor i da o tome danas nema rasprave.

Ostojić je rekao da bi vrlo rado preskočio ovo temu:

“Nema tko me nije prozivao zbog zakona o umjetnoj oplodnji. Ne otvarajte teme od kojih se ljudima gadi. Imat ćemo novi zakon do kraja ove godine.”

Bubalo ističe da se zalaže za život:

“Mi se zalažemo za život. Ja imam četvero djece, ponosan sam na to. Mi jesmo za život i to progovaramo. Volio bi da u Hrvatskoj imamo više djece, ali ovo je osobna stvar i ženina je zadnja.”

Živi zid nije ideološki opredijeljen

Sinčić kaže da svaki član Živog zida može imati o pobačaju individualan stav. “Nismo ideološki opredjeljeni, svaki od naših zastupnika imao bi individualni odgovor. Mi smo bili za to da se objavi registar pedofila. 200.000 djece gladuje.”

Ćorić kaže da je Ustavni sud rekao svoje o pobačaju. “Treba modernizirati zakon, pojedine članke treba mijenjati. Ima moralnih komponenti koje će biti predmet proučavanja i promjena zakona u idućem razdoblju.”

Za Selak Raspudić tema je osjetljiva:

“Teško je uopće razgovarati o ovoj temi, smatram je vrlo osjetljivom. I sama imam mogo dvojbi oko nje, nije me sram to priznati. Nećemo nigdje doći ako u raspravu krenemo sa zgražanjem. U Mostu smo otvoreni, mislimo da trebamo razgovarati. Samo je jedan cilj, da smanjimo broj pobačaja i da on u potpunosti nestane. Ako govorimo u progresivnosti, onda gospodina Tomaševića koji se time busa u prsa pitam zašto bi u 21. stoljeću zabranio priziv savjesti.

Ćorić “podbo” Selak Raspudić: ‘Bilo bi zgodno da s Raspudićem porazgovarate o temi pobačaja’

Ćorić se ponovno osvrnuo na optužbu za seksizam koju mu je uputila Selak Raspudić: “Bilo bi zgodno da o ovoj temi oko pobačaja porazgovarate s Raspudićem jer ima zanimljive stavove o tome.”

Selak Raspudić mu je uzvratila:

“Recite svoj stav, ne skrivajte se iza Ustava. Moj suprug je govorio o zaštiti života, rekao je da su i životi djece nastalih činom silovanja jednako vrijedni. Mislite li vi drugačije?”, upitala je.