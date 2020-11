ČORIĆ OTKRIO KAKO VLADA KANI POMOĆI PODUZETNICIMA: ‘Hrvatska si to može priuštiti jer smo četiri godine vodili odgovornu politiku’

Na pitanje je li bilo govora o obeštećenju u smislu dijela postotka prošlogodišnje zarade, kratko je odgovorio da je „čitav niz opcija bio na stolu, sutra ćete vidjeti detalje“.

Predstavljajući nove zabrane, premijer Andrej Plenković najavljivo je i gospodarske protumjere kojima bi se trebala spasiti radna mjesta, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić za RTL Danas otkrio je što će konkretno sutra ponuditi poduzetnicima.

„Vlada RH u potpunosti je svjesna činjenice da ovo djelomično zatvaranje do kojeg je došlo i koje će trajati do 21. prosinca, posebno snažno utječe na određene sektore posebno ugostiteljstvo. Mi ćemo ići dalje s mjerama od 4000 kuna. Ta mjera je i više nego pogođena od početka korona krize. S druge strane, našim poslodavcima bit će omogućena nova financijska injekcija kroz Covid kredite i oni će krenuti u najskorije vrijeme. S treće strane, ići ćemo u smjeru kompenzacije dijela fiksnih troškova“, rekao je ministar koji ističe kako su u Vladi saslušali zahtjeve poslodavaca koje su u petak iznijeli Vladi.

Na pitanje je li bilo govora o obeštećenju u smislu dijela postotka prošlogodišnje zarade, kratko je odgovorio da je „čitav niz opcija bio na stolu, sutra ćete vidjeti detalje“.

Na ponovoljeno pitanje ipak je konkretizirao: „Jasno smo mi čuli taj zahtjev poslodavaca, odnosno poslodavaca iz ugostiteljstva. No svi oni koji su, na neki način, dodirnuti mjerom zatvaranja ne doprinose na isti način u državni proračun, omjer zaposlenih, njihovih prometa, itd. Naše rješenje će u konačnici biti nešto drugačije“, kaže.

Uvjeren da su sve mjere donesene pravovremeno

Odbacuje bilo kakve kritike oko tempiranja mjera, štoviše, smatra da su neke zemlje koje sada otpuštaju mjere prerano ušle u zatvaranje.

„Rekao bih da su sve naše mjere kreirane u pravo vrijeme. Odbijam i samu pomisao da smo prije tri ili šest mjeseci mogli ići sa nekim drugim setom mjera, odnosno tada projicirati kakva će biti epidemiološka situacija u prosincu 2020. godine. Svi koji idu za tim da smo prije tri ili dva mjeseca ili mjesec dana mogli gatati broj, s jedne strane novozaraženih, a s druge strane preminulih, nisu u pravu.

Kao što vidite, zapadna Europa se snalazi iz tjedna u tjedan. Imamo zemlje koje na vrhuncu svojih epidemija idu u smjeru realksacije mjera jer su se zatvorili prerano i čitav niz tjedana bili zatvoreni i to sada, naravno, stvara, prije svega ekonomske, a potom i psihološke posljedice. Mi smo išli u daljnje zatvaranje u onom trenutku kada smo shvatili da je to potrebno kako bi zaštitili živote naših ljudi u najvećoj mogućoj mjeri. S druge strane, i ekonomiju i upravo je zbog toga ovakva kombinacija“, smatra Čorić.

Konkretne brojke koliko će mjere pomoći gospodarstvu stajati nije želio otkriti, no uvjeren je da si to Hrvatska može priuštiti jer je Vlada „protekle četiri godine vodila vrlo kredibilnu i vrlo efikasnu ekonomsku politiku koja je vodila povećanju kreditnog rejtinga i relaksaciji kreditnih uvjeta na naše zaduženje.“

Već iduće godine rast BDP-a kao prije krize

Za pad BDP-a od čak 10 posto pak krivi epidemiju, a uvjeren je kako će cjepivo spasiti gospodarstvo u 2021.

„Gledajući na godišnjoj razini, ovaj pad je bio očekivan. I četvrti kvartal će donijeti pad gospodarske aktivnosti u odnosu na 2019. Mi ćemo godinu, kao što je i proicirano, završiti sa padom koji će biti negdje oko 8 posto. Ono što veseli je činjenica da s jedne strane, u kontekstu nalaženja rješenja za Covid krizu imamo pronalazak cjepiva. Već sada je jasno da u narednim tjednima, odnosno mjesecima, će doći do cijepljenja i vjerujemo da 2021. neće donijeti zatvaranja kakve smo imali u 2020.. Samim time očekujemo oporavak gospodarske aktivnosti“, kaže ministar.

Uvjeren je i kako ćemo se već 2021. vratiti na razinu rasta kakva je bila prošle.

“Sljedeće godine. A ako me pitate kada ćemo se vratiti na rast BDP-a, to će biti sljedeće godine. A ako me pitate kada ćemo se vratiti na rast nominalnog BDP-a, onda će to biti 2022. godine,” zaključuje