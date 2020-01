ĆORIĆ O ZAGAĐENOM ZRAKU: ‘Što sam učinio da ljudi manje voze aute ili da se manje griju na ugljen? Kao ministar ne možete puno napraviti’

Ćorić je jedan od ministara koji su konstanta u Plenkovićevoj Vladi, a prije fotelje u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Ćorić je bio ministar rada i mirovinskog sustava

Ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić, danas se u Dnevniku Nove TV osvrnuo na ono što je on napravio da smanjenje zagađenja zraka u Zagrebu bude manje, ali i na cijelu situaciju s Milanom Kujundžićem. Osim toga, odgovarao je na pitanja i na temu unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Upravo je Ćorić jedan od ministara koji su konstanta u Plenkovićevoj Vladi, a prije fotelje u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Ćorić je bio ministar rada i mirovinskog sustava. Kada je došao u svoje sadašnje ministarstvo zamijenio je Mostovca Slavena Dobrovića.

Na pitanje što će novi ministar zdravstva, Vili Beroš, u osam mjeseci učiniti, Ćorić odgovara da on dolazi iz samog sustava te da je s jedne strane liječnik dok je s druge strane surađivao s Kujundžićem u Ministarstvu zdravstva te da se od njega u tom kontekstu očekuje da će nastaviti započete procese. Odgovarajući na novinarsko pitanje kolika je odgovornost premijera s obzirom na to da u svojoj Vladi ima 14 smijenjenih ministara, Ćorić kaže da ne bi govorio uopće o njegovoj odgovornosti. Napominje da su okolnosti različite u kojima je došlo do promjene nekih njegovih kolega i njihovog izlaska iz Vlade.

Kujundžić tvrdi da je hajka počela jer je država krenula u nabavku pet CT uređaja, a što na to kaže Ćorić?

I u situaciji s Kujundžićem, govori Ćorić, treba prije svega promišljati kako i na koji način ljudi u Vladi najviše mogu pomoći u svojim resorima. Ističe da je na premijeru da odabere tu ekipu. Kada je riječ o Kujundžićevim tvrdnjama o hajki koja je krenula zbog toga što država kreće u nabavu pet CT uređaja, Ćorić odgovara:

“Ja vam mogu jedino reći što se dogodilo po pitanju odluke o nabavi pet CT uređaja na razini kliničkih bolničkih centara – njih četiri: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. Koliko imam informaciju, prije šest ili sedam dana, na koordinaciji Vlade, kao jednoj od razina bio je ovaj prijedlog Ministarstva zdravstva i taj prijedlog je usvojen na toj koordinaciji. Dakle, u narednom razdoblju, sljedećih tjedan, dva ili tri – možemo ga očekivati i na sjednici Vlade. Naravno, riječ je o odluci novog ministra. Pretpostavljam da je, s obzirom da je bio dio tima kolege Kujundžića, upoznat sa svim detaljima. Nabavkom takvih aparata na razini KBC-ova te bolnice moći obavljati pretrage CT-om. Ja nisam ekspert za to područje. Je li riječ o Medikolu ili nekoj drugoj firmi, pravnoj osobi koja je to do sada obavljala – ja to ne znam.”

O unutarstranačkim izborima

Ćorić je na Novoj TV izjavio da je on po pitanju unutarstranačkih izbora u HDZ-u subjektivan i da ne može reći bi li Tomislav Karamarko ili Miro Kovač mogli ugroziti sadašnjeg šefa Plenkovića. No, kaže da on nema ambicije postati potpredsjednikom ili članom Predsjedništva. Dodaje da s Plenkovićem nije razgovarao o nekom potencijalnom “mjestu” za njega te ističe da u ovom trenutku nisu ni ušli u kandidacijski proces.

“Ja sam možda po tom pitanju subjektivan. Ja sam član Vlade Andreja Plenkovića. Komuniciram s njim na dnevnoj osnovi, komuniciram s njim od 7 sati ujutro do ponoći. U bilo kojem od tih termina taj čovjek se bavi Hrvatskom i čini sve za dobrobit građana Republike Hrvatske. I u tom kontekstu ja mislim da taj čovjek radi dobar posao”, pohvalio je Ćorić svog šefa.

Zagađeni zrak u Zagrebu

Novinarka je konstatirala da je zagađeni zrak u metropoli postao svakodnevica pa je Ćorića upitala što je on kao ministar zaštite okoliša poduzeo po tom pitanju. Ukratko, njegov odgovor je: ništa konkretno.

“Što sam učinio da ljudi manje voze automobile ili se griju manje na ogrjev, na drvo odnosno na ugljen? Kao ministar ne možete tu puno učiniti. Kao ministar možete voditi resor i donositi mjere koje će osigurati da se u srednjem, odnosno u dugom roku takve stvari ne događaju. Ja mogu reći da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša u posljednjih nekoliko godina u više navrata financirali odnosno sufinancirali kupnju električnih vozila. Isto tako smo sufinancirali promjenu ogrjevnog materijala kod javnih ustanova. U našoj energetskoj strategiji, dakle u našem promišljanju za budućnost smo se u potpunosti orijentirali na obnovljive izvore energija, a sve to vodi ka manjem onečišćenju. Ono što svakako valja imati na umu je činjenica da uvjeti u kojima funkcioniramo u Gradu Zagrebu u posljednjih nekoliko tjedana, da se ponavljaju periodički iz godine u godinu uslijed meteoroloških prilika, odnosno kombinacije meteoroloških prilika i ogrjevne sezone koja je u punom jeku. Imajući to na umu, gradovi koji su izloženi takvim vrstama onečišćenja – trebaju napraviti svoje akcijske planove. Ti akcijski planovi trebaju dovoditi do manje onečišćenja. Međutim, mjere koje proizlaze iz tih akcijskih planova nisu predmet evaluacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike”, odgovorio je Ćorić.

Koliko je Milan Bandić kriv za neodvoženje smeća u Zagrebu?

Na pitanje o gospodarenju otpadom u Zagrebu te je li zagrebački gradonačelnik Bandić kriv za neodvoženje smeća u Zagrebu i kada će krenuti kažnjavati gradove zbog toga, Ćorić odgovara:

“Što se tiče gospodarenja otpadom bilo koje jedinice lokalne samouprave i njezino komunalno društvo, u konkretnom slučaju – zagrebačka Čistoća, odgovorna je da zagrebačke ulice budu čiste. Gospodin Bandić je s novim cjenikom, pretpostavljam, otvorio prostor da ta usluga usluga bude na adekvatnoj razini i ja se tome nadam. Ukoliko to ne bude tako, komunalni redari su ti koji mogu to provjeravati, a isto tako i inspekcija zaštite okoliša koja je pod Državnim inspektoratom.”