Od 1. travnja Hrvatsku očekuje drastično dizanje cijena plina i struje, a mnogi strahuju koliki će točno biti i val poskupljenja koji slijedi.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić za Novu TV navodi kako zamrzavanje cijena nije dugoročno rješenje.

Vladin paket vezan uz poskupljenja će biti predstavljen u narednim tjednima.

"Ideja je da bude predstavljen prije 1. travnja kada će doći do korekcije cijena kako plina, tako i električne energije", dodao je.

Smanjenje poreza?

"Osobno vidim mogućnost umanjenja ovog udara kroz smanjenje poreznog dijela prihoda koji ubire Republika Hrvatska posebice zbog toga što su u ovom trenutku porezne stope kod plina i struje različite", objasnio je Ćorić koji ističe da nije moguće zamrzavanje cijena

"Zamrzavanje cijena nije realna opcija. Namjeravamo djelovati i djelovat ćemo. Nikako neće doći do 80 posto poskupljenja, to će biti znatno manje. Dopustite da vidimo što će donijeti sljedeća dva mjeseca", kazao je Ćorić, dodajući kako je to problem na globalnoj razini i kako bi na cijene na svjetskom tržišti trebale stagnirati i u jednom trenutku bi trebalo doći do njihova smanjenja.

'Političke igre na najvišoj razini'

"Ono što definitivno utječe i na tu činjenicu je razrješenje Gordijskog čvora vezanog Sjeverni tok dva na koji Hrvatska ne utječe. To su političke igre na najvišoj europskoj razini", najavio je.

Komentirajući primjer Poljske, koja je za gorivo na par mjeseci smanjila PDV na gorivo, kaže kako se radi o nekoj "međuopciji", ali ističe kako s jedne strane gospodarstvo dobro reagira na porezno rasterećenje., ali s duge srane nije dobro često mijenjati porezni sustav.

'Energenti su vrlo važni za potrošačku košaricu'

"Energenti su, s obzirom na njihovu važnost u košarici dobara na razini indeksa potrošačkih cijena, vrlo važni i zapravo vidim mogućnost i potrebu da PDV u tom segmentu regulira na jedan posebniji način i dugoročno", rekao je Ćorić.

"Česte i mnogobrojne promjene u poreznom sustavu nisu nešto što oblikuje stabilan porezni sustav. Hrvatska treba stabilan porezni sustav. Pokazalo se i da svaki put, kad smo išli s poreznim rasterećenjem, ekonomija je pozitivno odreagirala pa onda, u tom kontekstu bi moglo biti tako i u ovom slučaju", kazao je Ćorić.