Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić komentirao je u srijedu izjavu predsjednika Milanovića da je “2012. imao Ćorićev CV na stolu” rekavši kako je njegova jedina i najčvršća veza s SDP-om “čišćenje nereda” iza vlade Zorana Milanovića.

Ministar Ćorić potvrdio je novinarima na Markovu trgu da je pročitao izjavu predsjednika Zorana Milanovića po kojoj se, posredstvom Davora Bernardića, “nudio” SDP-u i odgovorio kako u toj političkoj stranci poznaje čitav niz ljudi i čitav niz godina, a neke od njih od svoga ranoga djetinjstva, poput Ranka Ostojića.

‘Moguće da je moj CV bio na Milanovićevom stolu, a nisam želio ući u SDP’

Ali, istaknuo je, “moja jedina i najčvršća veza sa SDP-om je ‘čišćenje nereda’ koji je ostao iza vlade gospodina Milanovića u njegovu resoru, odnosno u resorima u posljednjih četiri do pet godina”.

Dodao je kako je ipak moguće da je njegov životopis bio na Milanovićevu stolu, ali i ustvrdio da nikada nije ni poželio niti pristao ući u SDP. Na ponovljeno novinarsko pitanje znači li to da ga je Bernardić “gurao” u SDP, a on to nije htio, ministra Ćorić je kratko rekao – odgovorio sam vam na to pitanje, te ponovio da Bernardića zna od 1997. od njegova ljetovanja u Gradcu.

Novinare je zanimalo ne isključuje li ipak mogućnost da je s Bernardićem 2012. razgovarao o ulasku u SDP, Ćorić je ustvrdio da nikada s Bernardićem nije razgovarao o ulasku u SDP.

O ‘mađarskom potrčku’

Kada je pak riječ o izjavi predsjednika Milanovića da je “mađarski potrčko”, Ćorić je odgovorio kako misli da novinari koji prate rad Vlade posljednjih četiri do pet godina, prije svega u energetskom sektoru, znaju što je učinjeno, a što nije učinjeno, kakvo je stanje bilo bilo 2015. i 2016.

Napomenuo je kako je u ovom trenutku na samom kraju projekt LNG terminala na otoku Krku koji će Hrvatsku ucrtati na energetsku kartu Europe i svijeta, a to, istaknuo je, najviše govori o tome da, realizacijom toga projekta, Hrvatska dolazi u poziciju da može biti igrač na europskom energetskom tržištu. što, nažalost, za vrijeme vlade Zorana Milanovića, a prije ove vlade nije bio slučaj.

‘Moj stil nije polemizirati s predsjednikom Milanovićem’

“To je sve što ću odgovoriti na to pitanje. Doista nemam namjeru polemizirati s gospodinom predsjednikom Republike. To uopće nije moj stil”, istaknuo je Ćorić.

Na novinarsku primjedbu znači li to da se “smiruje stanje u HDZ-u, da se ‘staje’ na loptu jer nije posebno oštar prema predsjedniku Milanoviću”, potpredsjednik Vlade Ćorić rekao je da ne može ni biti oštar jer shvaća da je današnje izlaganje predsjednika Milanovića uzrokovano njegovom izjavom od jučer gdje je na pitanje o problemu ovrha “odgovorio argumentacijom koja jednostavno stoji”.

‘Nije ukusno da nam Milanović dijeli lekcije’

To je pak, ustvrdio je, to da je Vlada Republike Hrvatske, odnosno Vlada gospodina Plenkovića po pitanju ovršenih građana i ovrha učinila čitav niz iskoraka, u odnosu na prethodnu vladu.

“Doista nije ukusno da predsjednik te vlade koja nije išla u značajnije promjene, odnosno nije do kraja zaštitila ovršene građane, sada nama dijeli lekcije što bi trebalo učiniti”, rekao je Ćorić.

Zaključio je kako je njegov jedini i završni komentar da to nije ukusno, istaknuvši da, ako je time prešao granicu nema problem ispričati se, ali smatra da je njegov komentar bio vrlo suvisao.

Na pitanje smatra li da je Koordinacija za domovinsku sigurnost paratijelo kako to kaže predsjednik Republike, Ćorić je kratko odgovorio kako je to pitanje na koje će se referirati kolege koji se bave tim područjem.

Milanović: ‘Nisam primao dotepence pa je Ćorić otišao u HDZ’

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je u Iloku komentirao svoju jučerašnju izjavu vezanu za prestanak moratorija na ovrhe građana, pri čemu je rekao kako je najmanje što Vlada može učiniti – produljiti taj moratorij.

“Stvarno sam pazio, ja sam pisao dopis pazeći da ne uvrijedim Vladu. Opet sam izazvao reakciju jednog od ministara, to je ‘mađarski potrčko’ Tomislav Ćorić, koji prvo Mađarima dojavljuje o rezultatima nafte. On mene kritizira”, rekao je Milanović.

Također je rekao da je Ćorićev CV bio na njegovu stolu, a dao mu ga je Davor Bernardić, jer je, kako je rekao “bio zainteresiran za promociju. Ali kako nije upalilo, jer nisam primao dotepence, otišao je u HDZ. On ima meni dijeliti savjete, Vladi koja je riješila problem švicarca”, istaknuo je Milanović.