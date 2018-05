TKO ĆE NASLIJEDITI DALIĆKU NA JEDNOJ OD NAJMOĆNIJIH POZICIJA? Ministar koji je već mijenjao fotelju dao naslutiti odgovor

Jutarnji list večeras Čorića navodi kao osobu koja je najizglednija da preuzme funkcije potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva

Ministar energetike i okoliša Tomislav Ćorić izjavio je u ponedjeljak za RTL da će ime nasljednika dosadašnje ministrice gospodarstva Martine Dalić, kada bude poznato, objaviti premijer Andrej Plenković te kako vjeruje da će ono biti poznato u sljedećim danima, sljedeći tjedan.

Na pitanje ima li premijer odgovornost u ovoj aferi, Ćorić je odgovorio kako se treba prisjetiti da je prije oko godinu dana Hrvatska bila pred teškim ekonomskim trenutkom, a Agrokor kao najveća hrvatska kompanija koja zapošljava više od 50 tisuća ljudi i još 200 tisuća povezanih s kompanijama pred samim slomom. Na pitanje hoće li on zamijeniti Dalić s obzirom na to da je bio ministar rada, odgovorio je kako ne zna, no da to “nije neizgledno”.

Ne vjeruje da slijede izbori

“Ime novog ministra će iskomunicirati predsjednik Vlade Plenković”, rekao je, dodajući kako informaciju o ostavci dosadašnje ministrice Dalić nije imao ranije.



“Predsjednik Vlade i potpredsjednica Dalić su jučer i jutros razgovarali i potpredsjednica je odlučila preuzeti političku odgovornost i odstupiti s mjesta potpredsjednice Vlade”, rekao je.

Na pitanje slijede li novi izbori, rekao je kako nema informaciju o tome, niti vidi razlog zbog čega bi do njih došlo.

“U ovom trenutku Hrvatska se nalazi u nikad boljoj fiskalnoj situaciji. Smanjujemo javni dug, donijeli smo strategiju uvođenja eura, približavamo se eurozoni, prvi put u zadnjih 20-ak godina zabilježili smo suficit proračuna, rast BDP-a, povećanje zaposlenosti, dakle čitav niz dobrih ekonomskih pokazatelja”, istaknuo je. Dodao je kako se donošenjem lex Agrokora omogućilo da kompanija nastavi funkcionirati, a svi mali dobavljači u tom su trenutku bili namireni.

‘Nagodba je uspjeh Vlade’

“Činjenica da se u ovom trenutku nalazimo pred nagodbom nije ništa drugo nego uspjeh ove Vlade i samog procesa kojem smo svjedočili”, ustvrdio je.

