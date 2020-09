ĆORIĆ NAJAVIO MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA: ‘Inzistirat ćemo na jačanju i drugih grana ekonomije osim turizma’

‘Mjerama za očuvanje radnih mjesta bit će obuhvaćeno nešto manje od 100.000 radnika’, kazao je ministar gospodarstva

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je u nedjelju da će Vlada inzistirati na jačanju drugih grana industrije, odnosno ekonomije, osim turizma, te poručio da će Hrvatska u 2021. ući projektno spremna za omotnicu EU sredstava od 22 milijarde kuna.

U prvoj fazi krize projicirali smo pad BDP-a nešto veći od 9 posto. Oko 35-40 milijardi bila bi šteta od krize gospodarstvu, no imali smo nešto bolju turističku sezonu, pa će i pad BDP-a biti, nadamo se, nešto manji, rekao je Ćorić u razgovoru za večerašnji Dnevnik HRT-a.

‘Naglasak će biti na proizvodnim djelatnostima’

“Mjerama za očuvanje radnih mjesta bit će obuhvaćeno nešto manje od 100.000 radnika. Nakon ljetne sezone već godinama dolazi do pada broja zaposlenih, to se očekuje i ove godine, ali niti blizu frapantnih brojki koje neki katastrofičari pokušavaju provući kroz javnost. To jamčimo, kao i da ćemo sačuvati najveći broj radnih mjesta”, dodao je.

Velik udio turizma i komplementarnih grana u BDP-u Hrvatsku čini ranjivom u kontekstu njezine ekonomske aktivnosti i odgovora na šokove kakvi se događaju, poput Covid-19, kazao je Ćorić.

“Upravo zbog toga, mi ćemo u ovom mandatu inzistirati na jačanju drugih grana industrije, odnosno ekonomije. Naravno, pri tome isto poticati daljnji razvoj turističke djelatnosti, prije svega kroz produljenje sezone, odnosno izgradnju dodatnih sadržaja; ali naglasak će biti na proizvodnim djelatnostima jer to je onaj segment u kojem Hrvatska već desetljećima pati”, naglasio je Ćorić.

‘Izdašna omotnica od 22 milijardi eura bit će dovoljna’

“U financijskim omotnicama namjera je iznaći što je moguće više sredstava za povećanje konkurentnosti domaće proizvodnje, izvoznika, prije svega tehnološke razine, što u okviru Europskog zelenog plana otvara dugoročnu razvojnu perspektivu. Mi smo mala, otvorena ekonomija i izdašna omotnica od 22 milijardi eura bit će dovoljna da pomognemo našem proizvodnom sektoru. Zbog toga inzistiram na tome da je proizvodnja u fokusu svih naših programiranja, kako paketa za oporavak i otpornost, tako i višegodišnje financijske perspektive 2021.-2027., rekao je ministar Ćorić.

Upitan koliko nam mogu pomoći europska sredstva i kada ih možemo očekivati, rekao je da Vlada ima scenarij, a intencija je da se što je mogući veći dio omotnice usmjeri ka gospodarstvu. Još se ne znaju detalji, ali uz komunikaciju s Bruxellesom, međuresorno komuniciramo o projektima koje trebaju ići u prvi plan, naglasio je.

“Hrvatska će u 2021. ući projektno sigurno spremna. Ono što nas u 2021. očekuje, nakon ove izazovne 2020. godine, je oporavak gospodarstva. Moramo dati sve od sebe da taj oporavak dugoročno izazove više stope rasta BDP-a”, zaključio je Ćorić, izrazivši uvjerenje da je ulaganje u proizvodnju pravi smjer.

