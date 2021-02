ĆORIĆ NAJAVIO FINANCIJSKO RASTEREĆENJE ČLANOVA HGK: ‘Osobno ne bih podržao deinstitucionalizaciju sustava’

‘Prvi put nam se dogodilo nešto takvo. Prvi put se cijelom svijetu to dogodilo i borba protiv toga podrazumijevala je i određene poteze koji nisu po neke najsretniji’

Komentirajući mjere za ugostitelje, ministar gospodarstva i održivog razvoja, Tomislav Ćorić, rekao je danas za N1 da su mjere od početka pandemije zamišljene da se pomogne s plaćama i ostalim vidovima pomoći onoliko dugo koliko bude potrebno. “Ovaj prosvjed je bio dobrim dijelom orijentiran na relaksaciju. Vjerujemo da će brojke koje postižemo proteklih tjedana idući tjedan omogućiti da pređemo u jednu novu fazu”, dodao je.

Ističe da je Vlada svjesna da je tip zatvaranja koji je trenutno na snazi onemogućio pojedinim ljudima da obavljaju svoj posao, ali tvrdi da su im prioritet životi i zdravlje ljudi. “Ako govorimo o onome što se trebalo dogoditi prije nekoliko mjeseci, vratit ću se na osnovnu tezu – prvi put nam se dogodilo nešto takvo. Prvi put se cijelom svijetu to dogodilo i borba protiv toga podrazumijevala je i određene poteze koji nisu po neke najsretniji”, rekao je Ćorić.

POLICIJA UHVATILA JOŠ JEDNOG UGOSTITELJA: Otvorio je kafić u Čakovcu, ali osim njega, kažnjeni su i gosti. Objavili su i zašto

Reformiranje HGK-a

Na pitanje hoće li do ljetne stanke u zakon biti upisano ukidanje obvezne članarine Hrvatske gospodarske komore, Ćorić je rekao da će u zakon dotad biti upisan drugačiji pristup za HGK.

“Što se tiče financijskog rasterećenja članova, što je u dijelu javnosti problematizirano, u to financijsko rasterećenje će se ići. Ta članarina je u proteklih nekoliko godina, mislim četiri puta smanjivana. Moram priznati da ne vidim taj financijski momet kao ključan, nego da je to kao jedna od inicijativa koje će ići deinstitucionalizaciji sustava. Osobno to ne bih podržao”, rekao je Ćorić.

Smatra da HGK može i mora biti efikasnija. “Oni se kontinuirano restrukturiraju”, rekao je Ćorić, podsjetivši na smanjeni broj zaposlenih. “Činjenica je da će Komora biti reformirana i da će se ići u smjeru njezina dodatnog približavanja gospodarstvu”, rekao je i dodao da će sva društva osnovana od 1.1.2021. godine prve dvije godine oslobođena plaćanja članstva u HGK-u.

TROSKOT NAZVAO HREBAKA GLINENIM GOLUBOM U SLUŽBI VEĆINE: Objasnio je i zašto je dao potpis inicijativi za zabranu pobačaja

O oporavku gospodarstva

Ćorić je rekao da je ovo godina gospodarskog oporavka te je izrazio nadu da će oporavak, među ostalima, osjetiti i turistički sektor, na kojemu počiva većina hrvatskog BDP-a. Istaknuo je da će tvornica duhana BAT u Kanfanaru u Istri nastaviti poslovati, no da će se ići u povećanje trošarina i za duhan i za cigarete.

Kada je u pitanju otkup Ine od mađarskog MOL-a, Ćorić je rekao da je stvar i na Mađarima. “Ne vidim nijednog razloga da do kraja ove godine ne vidimo konkretnije informacije po tom pitanju. Dugo je vremena prošlo od obećanja Vlade. Sad je konačno vrijeme da u tom procesu dođemo do određene točke. Taj proces zaslužuje da dođe do kraja ove godine, ne samo završetka transakcije, nego i ostalih”, rekao je Ćorić, dodavši da će i koronakriza utjecati na to.

NOVINARKA PITALA ĆORIĆA – KADA BI PRISTAO NA MJESEČNU PLAĆU OD 4000 KUNA? Pogledajte što je ministar odgovorio

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.