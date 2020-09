ĆORIĆ NAJAVIO DA ĆE VLADA SUTRA PREDLOŽITI PRIVEMENOG ŠEFA JANAFA: ‘Na Milanovićeve prozivke premijera nema se što dodati’

Osobno nije imao spoznaja, rekao je, poručujući i da bi da su takvih spoznaja imali “logično bi bilo da osoba za koju postoje indicije da je sudjelovala u određenim radnjama ne bi bila predložena Nadzornom odboru za ponovno imenovanje na funkciju”

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić izjavio je u srijedu da će Vlada na sutrašnjoj sjednici predložiti Nadzornom odboru Janafa privremenog predsjednika Uprave, poručujući da Janaf treba nastaviti svoj uspješan poslovni put.

“Janaf treba poslovati dalje, treba nastaviti svoj uspješan poslovni put. Janaf je 2018. i 2019. završio s dobrim poslovnim rezultatima. U tom kontekstu, Janaf treba u tom smjeru nastaviti i dalje. Vlada, kao većinski vlasnik, predložit će Nadzornom odboru imenovanje prijelaznog predsjednika Uprave, obnašatelja dužnosti a u idućem razdoblju otvoriti natječaj kojim će se odabrati predsjednik uprave na razdoblje od četiri godine”, rekao je Ćorić odgovarajući na pitanja novinara nakon konferencija “Dan velikih planova”.

Upitan za komentar prozivki premijera Republike Zorana Milanovića da je premijer Andrej Plenković morao znati za sumnje u korumpiranost čelnika Janafa Dragana Kovačevića, što je premijer jučer odbacio, ministar Ćorić je rekao kako se predsjednik Vlade po tom pitanju jasno i nedvosmisleno odredio te da tomu nema što dodati.

“Na nama je da vodimo ekonomsku politiku naše zemlje i ostale politike, a na institucijama koje se bave istragama, pa onda procesuiranjem i kažnjavanjem ovakvih situacija, da odrade svoji dio posla”, rekao je Ćorić.

‘Nisam imao spoznaja’

Osobno nije imao spoznaja, rekao je, poručujući i da bi da su takvih spoznaja imali “logično bi bilo da osoba za koju postoje indicije da je sudjelovala u određenim radnjama ne bi bila predložena Nadzornom odboru za ponovno imenovanje na funkciju”.

Ćorić kaže i da ne zna za sigurnosnu provjeru Dragana Kovačevića od strane Sigurnosne obavještajne agencije (SOA), kao i da ne zna postoji li zakonska obveza za sigurnosnu provjeru predsjednika uprave neke kompanije.

Ministar Ćorić još je ranije potvrdio da je bio gost u takozvanom “klubu” Dragana Kovačevića.

“To nisu detalji koje ću ja dijeliti s vama ni s hrvatskom javnošću. Ako bilo koga od nadležnih institucija zanima išta po pitanju mog druženja, ja sam više nego voljan da se stavim odmah na raspolaganje”, rekao je danas odgovarajući na upite novinara.

MILANOVIĆ O JANAFU: ‘Imate kamion kokaina, netko je morao reći premijeru – ej druže, imamo problem. Inače, odustanimo od države…’

Također je rekao i kako mu nije žao što je bio u tom klubu, kako je Kovačević osoba s nizom socijalnih kontakata, kako je član Hrvatskog društva ekonomista i njihovi susreti datiraju iz razdoblja kada je Ćorić bio član akademske zajednice. Kasnije, suradnjom u resoru naravno da je taj kontakt uspostavljen i od toga ne bježim, kazao je.

Na niz upita o javnoj nabavi te kako to da je tvrtka iz Ivanić Grada (Elektrocentar Petek) radila sa svim državnim tvrtkama, lokalnim jedinicama, ministar gospodarstva je podsjetio na zakon o javnoj nabavi i činjenici da natječaj dobija tvrtka koja da ekonomski najpovoljniju ponudu, pod pretpostavkom da su natječaj i dokumentacija za njega uredno napravljeni, te da tvrtke koje su zakinute mogu reagirati putem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).

“Ako treba analizirati svaki poseban natječaj, to treba raditi konkurencija. Ako konkurencija uočava nepravilnosti, onda konkurencija i prijavljuje nekome. Imamo stotine slučajeva i procesa u ovom trenutku koji se vode pred DKOM-om gdje konkurenti u pojedinim procesima reagiraju kako na dokumentaciju tako i na evaluaciju natječajne dokumentacije od strane pojedinih firmi”, istaknuo je Ćorić.

EKSPLOZIVNA PREDSJEDNIKOVA OPTUŽBA: Udario je po premijeru najsnažnije dosad i posijao sumnju o mračnom pozadinskom manevru

Interes za Ledo – postoje kompanije koje su zanimljive za strane ulagače

Upitan za jučerašnju objavu Fortenova grupe da je zaprimila niz neobvezujućih ponuda za preuzimanje Leda, ministar Ćorić je rekao kako ga taj interes ne čudi i kako taj interes treba veseliti.

“Siguran sam da su Fortenova i posebno njene sastavnice koje na hrvatskom i regionalnom tržištu uzimaju lijep udio zanimljive akvizicije za većinu stranih igrača, tako da me ovaj interes ne čudi. Međutim, pričekajmo da vidimo što taj interes znači i u konačnici kako i na koji način će Fortenova na taj interes reagirati. Ali to veseli, to nas sve u Hrvatskoj treba veseliti. To znači da postoje kompanije odnosno igrači koji su na globalnoj razini nekomu zanimljivi”, rekao je.