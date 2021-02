ĆORIĆ, KOJEMU SU DANAS SKANDIRALI DA SE MAKNE, KOMENTIRAO PROSVJED NA TRGU: ‘Neki od njih imaju političku agendu’

Ćorić je komentirao da je prosvjed jedan od uobičajenih oblika izražavanja nezadovoljstva u demokraciji

Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja, osvrnuo se na prosvjednu akciju Udruge Glas poduzetnika koja je na glavnom zagrebačkom trgu okupila više tisuća ljudi.

Rekao je da je prosvjed jedan od uobičajenih oblika izražavanja nezadovoljstva u demokraciji. Na poduzetničkom prosvjedu u metropoli uputile su se i poruke Vladi, a moglo se čuti i zazivanje Ćorićeve ostavke.

“Čuo sam da se često spominjalo moje ime. Prosvjed je jedan od uobičajenih oblika izražavanja nezadovoljstva u demokraciji i ne očekujte od mene da ću to komentirati”, prenosi Dnevnik.hr izjavu ministra Ćorića.

‘ANDREJ, DOSTA JE!’: Pogledajte što su sve nezadovoljni poduzetnici s Trga poručili preko svojih transparenata

‘Ti ljudi imaju svoju političku agendu’

Ministar je komentirao kako prosvjed ima i političku agendu te da je riječ o nerealnim zahtjevima. Naveo je još da je on sve rekao o željama inspiriranima akcijama čelnika Udruge koja je organizator prosvjeda.

“Ja držim da su to nekredibilni zahtjevi s jedne strane, s druge strane i ljudi koji imaju svoju političku agendu, ta agenda se pokazala i danas činjenicom da je jako lijep dio oporbe bio nazočan na tom prosvjedu”, rekao je Ćorić. Na konstataciju novinarke da je na prosvjedu bilo i studenata i drugih osoba koje namaju veze s UGP-om, Ćorić kaže da je bilo raznih ljudi iz različitih razloga nezadovoljni situacijom u zemlji.

HDZ KOMENTIRAO PROSVJED I OBJAVIO TKO SE OD OPORBE POJAVIO: ‘Prvo su pozivali na lockdown i policijski sat, a sada…’

“Dozvolite da se vratimo na izvore nezadovoljstva udruge, koja je organizator prosvjeda, mojim postupcima i pozicijom. Oni se nalaze u činjenici da je na jednom od sastanaka kojeg smo organizirali, Vlada RH jasno dala do znanja da smanjenje PDV-a u aktualnim okolnostima velikog udara na proračun RH i u situaciji u kojoj je došlo do zatvaranja zapravo dijela objekata, nije realno. Kao ministar gospodarstva uvijek ću i svugdje jasno artikulirati svoj stav na bilo koju temu kada je to potrebno. I u ovom konkretnom slučaju, pred gospodom poduzetnicima sam to učinio i ne vidim krivnju u tome”, izjavio je ministar.

Na prosvjedu se čula ideja da do kraja godine ministri imaju plaću u iznosu od 4.000 kuna što je Ćorić komentirao da je to “bespotrebno” i da je to u konačnici oblik populizma “što smo u Hrvatskoj u posljednje vrijeme često vidjeli”, prenosi Dnevnik.hr. Kasnije se u vezi teme prosvjeda i nezadovoljstva Tomislav Ćorić oglasio na Twitteru.

‘MJESTA ZA POPUŠTANJE MJERA NEMA!’; Božinović komentirao prosvjed na Trgu pa se požalio na ‘neopravdane kritike’