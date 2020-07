ĆORIĆ KOD ŠPRAJCA PRIČAO O SMANJENJU POREZA: Kaže da će dva poreza rezati na početku mandata, evo koja dva

‘Važno je da se u jesen uđe s Vladom koja ima mandat ići usmjeru daljnjeg namirenja financijske likvidnosti zemlje’

Ključno je pitanje žele li Andrej Plenković i HDZ imati Vladu koja će imati snažnu potporu u Saboru, ali će se zauzvrat morati odreći nekog resora ili se neće htjeti odreći ničega, ali uz cijenu tanke većine.

Jedan od najbližih suradnika Andreja Plenkovića koji sudjeluje u svim tim političkim pregovorima i kombinacijama je njegov ekonomski strateg ministar energetike Tomislav Ćorić, gost večerašnjeg RTL Direkta.

“Mi smo našim rezultatom i uz potporu zastupnika nacionalnih manjina te HNS-a i Reformista na 76, no moramo do sljedeće nedjelje pričekati jer će se na dva mjesta ponoviti izbori i onda ćemo tek imati službene rezultate. Vjerujemo da će nas u međuvremenu i druge zastupnice i zastupnici prepoznat i da bi potpora mogla biti veća. Ono što je sigurno, HDZ sIgurno neće ići u bilo kojem smjeru s idejom da nama da nama netko potporu. Mi smo s ovom većinom zadovoljni već sada. Sve što su neki na hrvatskoj političkoj sceni prije ovih izbora, još u petak, priželjkivali, da će nas na bilo koji način ucijeniti, to više nije opcija”, rekao je Ćorić u studiju RTL Direkta.

Manji BDP od projekcija? Ćorić u to vjeruje

Premijer Plenković kazao je da nema puno vremena te da ima parlamentarnu većinu i da treba što prije sastaviti Vladu. Voditelj Zoran Šprajc upitao je Ćorića zašto se premijer žuri.

“Premijer je prije svega mislio na ekonomske okolnosti. Usred pandemije koronavirusa cijelo europsko i svjetsko gospodarstvo bilo je zaključano, to nosi sa sobom pad BDP-a. Ono što čujem od kolege Cappellija je da mi, unatoč dosta kompleksnim okolnostima možemo postići više od 30 posto od lanjske sezone, a sve procjene su bile rađene na prognozi do 30 posto. Vjerujem da bi pad BDP-a mogao biti manji od projiciranih 9,4 posto. Važno je da se u jesen uđe s Vladom koja ima mandat ići usmjeru daljnjeg namirenja financijske likvidnosti zemlje. To je veoma bitno usred deficita koji će ove godine prema projekcijama premašiti 20 milijardi kuna. Važno je da u deveti mjese uđemo s Vladom koja funkcionira. Upravo u tom smjeru idemo, to će se i dogoditi”, rekao je ministar Ćorić.

Što se tiče prvih mjera, Ćorić kaže: “Smjer u kojem ćemo ići je donošenje dodatnih eventualnih gospodarskih mjera. Ukoliko ova mjera koja trenutno ide ne bude dovoljna, ići ćemo s jačanjem. Prije svega moramo vidjeti kako i na koji način će proći”, rekao je Ćorić.

‘Već na početku mandata građani mogu očekivati manje poreze’

Ćorić demantira izjave nekih ekonomskih analitičara te se ne slaže s njihovim mišljenjem da će situacija s deficitom biti toliko loša da će se ići u nacionalizaciju drugog mirovinskog stupa. Ministar poručuje da je drugi mirovinski stup siguran. Manje poreze građani mogu očekivati smanjenje poreza na početke mandata, najavio je ministar Ćorić.

“Naš program za naredne četiri godine je jasan, ali ono što prvo građani mogu očekivati je smanjivanje izravnih poreza, a to su porez na dohodak i porez na dobit. Nadamo se da se s tim moglo ići u prvoj, eventualno drugoj godini mandata”, kazao je.

Što se tiče manjeg broja ministarstava, Ćorić je potvrdio da će se on smanjiti, ali nije otkrio kolika brojka je u igri. Na pitanje vidi li sebe na čelu nekog potencijalnog “megaministarstva” Ćorić kaže: “”Ni do sada nije bilo pa ni sada nije bitno gdje se ja vidim, bitno je gdje me vide vrh HDZ-a i premijer Plenković.”

