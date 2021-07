"Turizam, ključna gospodarska grana za Hrvatsku, generira toliko važne prihode bez kojih smo u ekonomskim problemima. Želimo učiniti sve da ova sezona bude što je moguće dulja. Imamo primjere poput Malte gdje je procijepljenost oko 80%, koja je pokazala odgovornost. Apeliramo na građane i građanke da učine sve kako bi zaštitili svoje zdravlje, zdravlje svojih bližnjih, zdravlje hrvatske ekonomije", rekao je u Dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

Na pitanje može li hrvatsko gospodarstvo uopće preživjeti još jedan val koronavirusa, odgovorio je da "može, ali teško". "Naš javni dug prošao je u jednom trenutku 90%. Jednu krizu smo uspjeli zauzdati. Posljedice bi bile jako teške", rekao je Ćorić.

Osvrnuo se i na temu koja je ovih dana u javnosti izazvala mnoštvo reakcija - vezivanje potpora za cijepljenje. Naglašava kako nijedno ustavno ili zakonsko pravo time ne bi bilo narušeno.

'Neće nas spriječiti kritike'

"U konačnici, svi mogu kritizirati, ali odgovornost je na Vladi, želimo odvojiti odgovorne od neodgovornih i odgovorne nagraditi", rekao je te dodao kako je Hrvatski zavod za zapošljavanje taj koji određuje i komunicira pravila za radna mjesta.

"Mi nikoga ni na što nećemo prisiljavati, ali nitko nam ne može objasniti da je u redu da netko svojim necijepljenjem, ako nema medicinski razlog, dovede u pitanje svoje zdravlje, zdravlje ljudi oko sebe i zdravlje hrvatske ekonomije", poručio je Ćorić.

Sve kritike je ocijenio besmislenima te rekao da one neće spriječiti Vladu u odluci.

"Naše pravovremene reakcije su učinile to da, ako bude sve u redu, Hrvatsku ove godine očekuje gospodarski rast od 6 postotnih bodova. Ne želimo vjerovati da će oni neodgovorni učiniti to da gospodarskog rasta ne bude i da financijska snaga Hrvatske nestane zato jer neki misle da mogu činiti što žele i ugrožavati sebe i druge", rekao je ministar.

'Oni koji se ne cijepe neće se moći slobodno kretati'

Zaključio je rekavši kako je gospodarstvo naći načine oporavka ako se sloboda kretanja ljudi, kapitala i robe nastavi, što COVID potvrde omogućavaju. Još jednom je naglasio kako će se to odnositi na one koji su se cijepili, dok će za one koje nisu, zemlje u okružju onemogućiti slobodno kretanje, prenosi hrt.hr.