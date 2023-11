U 10 bolnica javila se 34 građana zbog sumnje na trovanje

Stigli rezultati analize boca Coca-Cole iz automata u Zagrebu

Plenković zamolio da se ne širi panika oko štetne konzumacije pića

TIJEK DOGAĐAJA:

Drugo priopćenje Coca-Cole

13.53 - Coca-Cola se danas oglasila drugi put priopćenjem vezano za navode o trovanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon provedene analize Coca-Cole Original Taste (0.5 L i 2L) u plastičnoj ambalaži, Državni inspektorat Republike Hrvatske je službeno potvrdio kako su navedeni proizvodi sigurni za konzumaciju. Poslujemo prema najvišim standardima kvalitete i zdravstvene inspravnosti, a ove neovisne analize potvrđuju i rezultate naše interne istrage koja je pokazala kako nema nikakvih neusklađenosti ili odstupanja od najviših standarda u proizvodnji bilo kojeg od naših proizvoda.

U vezi s jednom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomengranate 330ml povezanom sa slučajem, kriministalistička analiza je u tijeku. Bočice iz navedene serije se privremeno povlače s tržišta u interesu javnog zdravlja. Otkako smo prvi put upoznati sa situacijom, u cilju osiguranja javnog zdravlja, naš ključni prioritet bilo je pružanje podrške nadležnim tijelima, svjesni kako je potrebno određeno vrijeme do završetka službenih analiza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U potpunosti razumijemo uznemirenost koju su izazvali nagađanja i netočne informacije u javnosti posljednjih dana. Nastavit ćemo predano osiguravati najvišu razinu zdravstvene ispravnosti i sigurnosti svih naših proizvoda", stoji u priopćenju Coca-Cole.

Plenković zamolio da se ne širi panika oko štetne konzumacije pića

13.36 - Premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak vezano za slučajeve štetne konzumacije pića da se ne širi panika jer iz onoga što nadležna tijela imaju po dosadašnjim uzorcima i nalazima, osim slučaja u Rijeci, ne vidi u ovom trenutku bilo kakav razlog ugroze zdravlja stanovništva. "Analiziraju se sve okolnosti, a onda naravno i uzorci, kada je riječ o slučaju u Rijeci koji se za sada pokazuje jedinim ozbiljnim. Svi drugi se čine da nema nikakvih, prema ovoj informaciji što smo mi danas čuli, bilo kakvih indikacija da bi se radilo o konzumiranju pića koje je izazvalo neku poteškoću, nalik na onu u Rijeci", rekao je Plenković na sjednici Vlade. "Ovo u Rijeci je poseban slučaj i zbog toga bih zamolio sve da se malo smiri situacija, da se ne širi panika; iz ovoga što nadležna tijela imaju, što imamo prema dosadašnjim uzorcima, nalazima, osim slučaja u Rijeci, ne vidimo u ovom trenutku bilo kakav drugi razlog ugroze zdravlja stanovništva", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijer Plenković je poručio da će Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Državni inspektorat, ministri zdravstva i unutarnjih poslova te nadležna tijela nastaviti komunicirati o toj temi i izvještavati javnost o svim okolnostima. "Ali prema onome što je danas ujutro situacija, samo jedan jedini slučaj je relevantan i ja bih rekao poseban i drugačiji od ovih drugih koje smo imali, a svi ovi drugi za sada nemaju nikakva utemeljenja ili potvrde da se radi o bilo kakvim zdravstvenim poteškoćama na temelju konzumacije pića, vode ili što su već pili", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijer je ocijenio da je bolnički sustav reagirao pravovremeno, te je svima koji su prijavili određene tegobe, pružena odgovarajuća medicinska pomoć i provedeni su potrebni nalazi. U četvrtak ujutro Plenković je razgovarao sa čelnicima nadležnih tijela te je osim na društvenoj mreži X i na sjednici Vlade, izvijestio da je do sada 34 ljudi prijavilo tegobe. Osim još jednog slučaja hospitalizacije u Zagrebu, pušteni su kući i nitko drugi nije ostao u bolničkim ustanovama, rekao je.

Rezultati analiza Coca-Cole

12.43 - Državni inspektorat objavio je rezultate analiza boca Coca-Cole uzetih s automata na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

"Utvrđena pH-vrijednost nema sposobnost izazivanja učinka nagrizanja sa simptomima pečenja i boli u probavnom traktu, a ostali ispitani parametri sukladni su propisanim vrijednostima te se na temelju istih uzorak smatra zdravstveno ispravnim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Državni inspektorat, sanitarna inspekcija zaprimila je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ispitni izvještaj o kontroli uzorka:

Coca cola, orginal taste, gazirano osvježavajuće bezalkoholno piće, 500 ml, 11/10/23 s rokom trajanja 11.04.2024.( LOT-a 11/10/23), zatim Coca cola, original taste, pakirano u PET ambalažu, 2 l - 31.03.24.LZC 30.09.23. W07 i Coca cola, zero, gazirano osvježavajuće bezalkoholno piće, 2 l - 29.03.24.LZC 28.09.23. B40.

Svi uzorci uzeti su sa samoposlužnog aparata i iz maloprodajne trgovine u Zagrebu. Sva tri uzorka dostavljena na analizu, analizirana su na pH-vrijednost, metale i metaloide, aditive i perklorate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utvrđena pH-vrijednost nema sposobnost izazivanja učinka nagrizanja sa simptomima pečenja i boli u probavnom traktu, a ostali ispitani parametri sukladni su propisanim vrijednostima te se na temelju istih uzorak smatra zdravstveno ispravnim, poručili su iz Državnog inspektorata."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Plenković: 'Nema mjesta panici'

12.34 - "Bolnički sustav je dobro reagirao, nema mjesta panici. Samo je Rijeka slučaj s težim posljedicama, sve će biti dobro. Sve ovo drugo osim jednog slučaja u Zagrebu - svi su doma na skrbi. Analiziraju se sve okolnosti- oko Rijeke koji se pokazuje jedino ozbiljni - drugi se ne odnose na piće ikako sada stvari stoje, nema tih indikacija. Dakle osim Rijeke ne vidimo ugrozu. Molim HZJZ da ignorira javite", rekao je Andrej Plenković na uvodu u sjednicu VLADE.

KBC Split: Nema sigurnih znakova trovanja

11.39 - "U noći sa 8. na 9. studenog 2023. U OHBP KBC-a Split zaprimljena su još dva pacijenta sa sumnjom na trovanje nakon konzumacije gaziranih pića. Pacijenti su 1969. i 1976. godište. Oba pacijenta su imala blažu kliničku sliku te su nakon obrade pušteni kući. Ni u jednog nema sigurnih znakova trovanja kao ni komplikacija", javili su iz KBC-a Split.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U pulsku bolnicu javile se tri osobe s tegobama

11:28 - Ravnateljica pulske Opće bolnice Irena Hrstić potvrdila je novinarima u četvrtak da su u srijedu u pulskoj bolnici pregledane tri osobe koje su se s tegobama javile nakon što su pile coca-colu, od kojih jedna osoba mora na operaciju, no kaže da sve treba uzeti s rezervom prema tezi o trovanju. Međutim, dodala je, i ovaj najteži slučaj treba uzeti s rezervom prema tezi o trovanju Coca-Colom, jer je u sva tri slučaja konzumirana tri do pet dana prije jučerašnjeg dolaska na hitnu pomoć.

Neslužbeno se u međuvremenu doznalo da problemi tog pacijenta nisu povezani s pićem koje je konzumirao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nitko od tih osoba koje su nam se javile nije konzumirao Coca-Colu jučer, nego tri do pet dana prije jučerašnjeg pregleda. U dva slučaja su simptomi u usnoj šupljini koji mogu biti od prehlade i grlobolje, i u ta dva slučaja toliko su blagi simptomi da nije rađena specifična dijagnostika, nego samo osnovna", izjavila je ravnateljica Hrstić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Merkur je tijekom jučerašnjeg dana zaprimljen pacijent kod kojeg je postojala sumnja na trovanje gaziranim pićima. Prema navodu pacijenta, nakon konzumacije gaziranog pića je osjećao stiskanje i nadražaj u grlu, bol u grlu i vratu te je povraćao, kažu iz bolnice.

"Kod pacijenta su ustanovljena blaža oštećenja i narav istih je takva da je mogao biti otpušten iz ustanove, međutim zadržan je na daljnjoj obradi zbog komorbiditeta koji nisu povezani s konzumacijom gaziranih pića", kažu.

Coca-Cola objavila priopćenje: 'Proveli smo internu analizu'

11.08 - Iz Coca Cole su objavili najnovije priopćenje u vezi slučajeva navodnog trovanja diljem Hrvatske. Iz kompanije su naglasili da i njihove analize nisu pokazale nikakve nepravilnosti, ali da ipak povlače bočice Romerquelle Emotion Blueberry Pomengranate 330ml određene serije s tržišta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon analize Romerquelle Emotion Blueberry Pomengranate 330ml, serije roka trajnosti 31. ožujka 2024. Državni inspektorat Republike Hrvatske je potvrdio da je serija sigurna za konzumaciju. Naše interne analize i dalje ne pokazuju nepravilnosti u proizvodnji bilo kojeg od naših proizvoda. U vezi s jednom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomengranate 330ml povezanom sa slučajem, kriministalistička analiza je u tijeku. Bočice iz navedene serije se povlače s tržišta u interesu javnog zdravlja. Nastavljamo pružati punu podršku nadležnim institucijama u poduzimanju koraka za zaštitu javnog zdravlja. Svim pogođenim sugrađanima želimo brz i potpun oporavak."

Ugostitelji: Primjetan je zazor od Coca-Colinih i gaziranih pića

11.01 - Primjetan je pojačan zazor od Coca-Colinih i drugih gaziranih pića u restoranima i kafićima nakon pojave trovanja pićima iz asortimana te tvrtke, kaže za Hinu predsjednica udruženja ugostiteljskih djelatnosti Hrvatske gospodarske komore (HGK) Jelena Tabak.

Udruženje ugostitelja HGK dijeli mišljenje da je u vezi s trovanjem najvažnije da ne bude još slučajeva ni opasnosti po ljudsko zdravlje, a svakako je primjetno da postoji odmak od potražnje za Coca-Colinim pićima u ugostiteljstvu, kaže Tabak, i sama ugostiteljica i restoraterka.

"Ono što znamo je da, otkako su trovanja potvrđena, nitko više ne pije Coca-Colu i njezine proizvode, a postoji i odmak od svih drugih gaziranih pića", dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je riječ o udjelu tih pića u poslovanju, za kafiće ne iznosi procjene, a za restorane kaže da je taj udjel do pet posto u prihodima.

Smatra da će situaciju sa smanjenom potražnjom za gaziranim pićima biti lakše izgurati restoranima, jer kod njih veći dio u ponudi čine hrana i vino, a da će teže biti kafićima, disko klubovima i noćnim barovima, jer se gazirana pića piju samostalno, ali se rabe i za koktele i miješana pića.

Krunoslav Capak se obratio javnosti

10.51 - Krunoslav Capak se obratio medijima. “Jučer sam raspolagao s brojkom 14 osoba koje su se nakon konzumacije gaziranih pića javile liječnicima, danas je ta brojka 30 ili više od 30. Srećom, gotovo svi ti slučajevi su blage naravi. Poduzimaju se široke mjere i akcije, DORH i policija poduzimaju mjere vezano uz prijavu tih slučajeva. Isto tako sve slučajeve prati i Državni inspektorat, uzima uzorke i dostavlja ih u HZJZ. Do jučer navečer završili smo analize rječkih uzoraka koji su došli u dva navrata i završili smo uzorke iz Zagreba vezane za one prve slučajeve na Rebru. Ti uzorci ne pokazuju nikakva odstupanja od normalnih vrijednosti i u njima se sigurno ne nalazi ništa što bi moglo uzrokovati ovakve ozljede. Analize se nastavljaju, a ključni odgovor ćemo dobiti nakon što Centar za kriminalistička vještačenja Vučetić izvrši analizu uzoraka koji su uzeti direktno na licu mjesta i koji su popijeni od osobe”, rekao je Capak.

“Čim smo doznali za drugi slučaj na Rebru počeli smo istraživati kontaktirali smo sustav ravnog uzbunjivanja za hranu, oni nisu imali sličan primjer, a kontaktirali smo i kolege u Austriji, oni su rekli da nisu imali nikakav takav slučaj. Tu ima jako puno čudnih informacija i stvari koje su se dogodile. Ja se nadam da čim ćemo imati rezultate policijskih očevida i rezultate Centra za kriminalistička istraživanja, da ćemo imati odgovor”, rekao je.

Na pitanje je li moguća sabotaža, Capak je rekao: “Sabotaža je također moguća. U povijesti smo imali slučajeva incidentnih trovanja. Za ovaj slučaj ne mogu još ništa konkretno reći jer nemamo rezultate”.

U KBC Zagreb javilo se 18 građana, nitko nije hospitaliziran

9.21 - Dubravka Marija Kreković, nutricionistica i voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane HZJZ-a, opisala je moguće znakove trovanja za HRT. "Prvo što se može primijetiti je drukčiji okus pića koje se konzumira. Može doći do pečenja u usnoj šupljini, a jedan od gorih slučajeva je da dođe do krvarenja sluznice usne šupljine", objasnila je u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

Napomenula je kako još nemaju saznanja o čemu je riječ, odnosno što je izazvalo probleme kod hospitaliziranih osoba. "Tekućina ne mora nužno imati i čudan miris. Kad gledate zdravstvenu ispravnost hrane, ona može biti mikrobiološki onečišćena, ali ne mora imati nikakav specifičan okus ili miris. Kiseline i lužine nemaju neki specifičan miris koji bi se mogao odmah prepoznati", kazala je Kreković.

Bočica iz koje je tekućinu popio hospitalizirani pacijent iz Rijeke završila je na vještačenju u Centru za forenzična ispitivanja "Ivan Vučetić". HZJZ je u utorak zaprimio na analizu bočice gazirane vode Romerquelle s okusom borovnice i nara koje su bile istog LOT broja. Sanitarna inspekcija uzela je određeni broj uzoraka za drugo mišljenje.

"Radili smo analize na metale, određivali smo pH, za svaki slučaj smo napravili analize ostataka pesticida iako se to obično ne radi. Zbog široke analize nama je trebalo puno vremena. Kod mjerenja pH, ta vrijednost koju smo dobili je u uobičajenom rasponu za takva pića. Donijeli smo zaključak da nema nijednog elementa koji bi upućivao da se moglo dogoditi trovanje iz tog područja", objasnila je Kreković.

U 10 bolnica javila se 34 građana zbog sumnje na trovanje

8.30 - Ukupno 34 osobe javile su se liječnicima u različitim dijelovima Hrvatske zbog sumnje u trovanje gaziranim pićima. Najviše pacijenata, njih 17, javilo se u KBC Zagreb. Dvoje od njih ima erozivne ozljede, ali nitko nije zadržan na bolničkom liječenju. U KBC Sestre milosrdnice javilo se šest pacijenata, a svih šest je otpušteno kućama i ni kod koga nisu utvrđene erozivne ozljede.

Foto: Ministarstvo zdravstva Foto: Ministarstvo zdravstva

U zagrebačku kliničku bolnicu Merkur prijavilo se dvoje pacijenata. Jedan je zadržan na bolničkom liječenju, a jedan otpušten kući. Jedan je pacijent zadržan u bolnici i u Rijeci. Liječnicima se javilo još troje pacijenata u Splitu te po jedan u Karlovcu, Varaždinu, Vinkovcima, Čakovcu i Virovitici. Kod pacijenta u Varaždinu utvrđene su erozivne ozljede, ali nije zadržan na bolničkom liječenju.

Podsjetimo, hrvatsku javnost uznemirili su slučajevi sumnje u trovanje gaziranim pićima širom zemlje. Zbog njih je Državni inspektorat naredio povlačenje dijela proizvoda kompanije Coca-Cola i toj tvrtki zabranio puštanje u prodaju novih proizvoda dok se ne ustanovi da su sigurni za konzumaciju. I trgovački lanci i ugostiteljski objekti počeli su uklanjati dio asortimana povezanog s ovom komapnijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Gazirana afera trese Hrvatsku. Građani bijesni na državu i proizvođače. Kako zaustaviti paniku?

Čekaju se rezultati analize bočica iz Rijeke i Zagreba

7.22 - U Dnevniku HRT-a objavljeno je jučer kako neslužbeno doznaju da je gotova analiza bočica Coca-Cole iz automata na zagrebačkom fakultetu te da nije nađeno ništa suspektno. Čeka se potvrda te informacije. Analizira se i bočica Romerquellea iz koje je pio mladić u Rijeci koji je zadobio teške ozljede ždrijela. Analiza još nije gotova, provodi je Centar za forenziku Ivan Vučetić. Nakon sumnji na trovanje gaziranim pićima Državni inspektorat privremeno je Coca-Coli Hrvatska zabranio stavljanje na tržište i naredio povlačenje proizvoda.

Iz Coca-Cole su priopćili da povlače jednu seriju gaziranog pića Coca-Cola Original Taste od 500 ml u plastičnoj ambalaži, proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024., stoji u priopćenju iz kompanije Coca-Cola Hrvatska kao i dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate od 330 ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage.

Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. s rokom trajanja do veljače 2024. i 22. lipnja 2023. s rokom trajanja do ožujka 2024. Fortenova grupa se zatim oglasila i odlučila samoinicijativno povući sva pića koje proizvodi Coca-Cola. Stigli su i prvi rezultati analiza izuzetih uzoraka pića iz Rijeke. U njima nije pronađeno ništa, a rezultati zagrebačkih uzoraka još se čekaju. Potvrđeno je da su dvije osobe zadobile ozljede nakon konzumacije gaziranih pića - jedna u Zagrebu, a jedna u Rijeci. Do jučer je ukupno bilo 14 sumnjivih slučajeva, a kod četiri je utvrđena korozija jednjaka i usta.

Inspektorat objavio rezultate ispitivanja vode iz Rijeke

07.17 - Zbog trovanja nakon navodne konzumacije kontaminiranih gaziranih pića, provode se analize. U istragu su se uključili policija i Državni inspektorat koji se oglasio s prvim rezultatima.