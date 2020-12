ČLANOVIMA ZAGREBAČKIH DVD-OVA NAREĐENO DA NE IDU U PETRINJU? ‘Skupili smo se, a oni nam kažu vratite se i budite viđeni’

Dobrovoljni vatrogasac na Facebooku je iznio šokantne optužbe na račun jednog zagrebačkog DVD-a

I dok pomoć Petrinji, Glini i Sisku, koje je danas pogodio razorni potres magnitude 6,2 prema Richteru, pristiže iz svih krajeva Hrvatske, na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko informacija koje su uzburkale duhove.

Naime, član zagrebačkog DVD-a Maksimir na Facebooku je iznio ozbiljne optužbe na račun nadređenih. Tvrdi da je nakon potresa 70-ak vatrogasnih i interventnih vozila i džipova bilo u pripravnosti i čekalo naređenje da krenu za Petrinju, da bi im iz centrale navodno poručili da se vrate u svoje kvartove i “budu viđeni”.

“Za one koji me ne znaju još uvijek sudjelujem kao aktivni član DVD Maksimir. Danas smo bili pozvani i skupili se, plus jako puno DVD-ova iz cijelog Zagreba. Oko 10 vatrogasnih vozila, par interventnih džipova te ostalih interventnih vozila. Bilo nas je po mojoj procjeni sve skupa sedamdesetak. I tako čekamo mi naređenje da krenemo za Petrinju. Kad ono, GRIČ (glavni centar) javlja vratite se u svoje kvartove i raštrkajte i budite viđeni kažu (PAR PUTA PONOVE – PAZITE SAMO DA BUDETE VIĐENI!) Gledam ljudima treba pomoć u Petrinji, a mi s vozilima, opremom i završenim tečajevima za spašavanje u ruševinama da se odemo slikati da bi dotični na vlasti dobili poene?! Vidim ljudi idu u Petrinju samoinicijativno, a mi da se idemo slikat po zagrebačkim kvartovima?? MA FUJ GAMAD JEDNA! Šta je najbolje od svega svi smo dobrovoljci i radimo to besplatno! Evo mislio sam da ce vas zanimati ova informacija!”, napisao je dobrovoljni vatrogasac Kruno Sulić

Politički PR

Danas je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu bila i smotra vozila za intervenciju nekoliko sati nakon potresa. Cijelu je situaciju komentirao i zagrebački gradski zastupnik Renato Petek. Na Facebooku je objavio da je gradonačelnik Milan Bandić samo dva sata nakon razornog potresa na Trgu bana Josipa Jelačića organizirao paradu s 250 specijalnih vozila.

“Bandić je čovjek bez srca! On je za potrebe političkog PR-a na Trgu organizirao paradu s 250 specijalnih vozila dva sata poslije današnjeg potresa! Grad i njegove službe moraju efikasno funkcioniratii sukladno protokolima i donesenim aktima u slučajevima kao što je potres i odmah krenuti raditi svoj posao, pomagati stanovnicima, a ne se probijati kroz zakrčene ulice do Trga za potrebe Bandićeve konferencije za medije. U vrijeme dok pomoć treba i Sisačko-moslavačka županija, on organizira smotru kamiona i strojeva. Tko je tu lud!?”, napisao je Petek.

Kontaktirali smo Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba kako bi nam komentirali ovaj navodni slučaj, a njihov ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo.