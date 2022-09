Iako šef SDP-a Peđa Grbin pokušava uvjeriti sebe i javnost kako je izbacivanjem predsjednika zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca iz SDP-a preuzeo kontrolu, to je naprosto daleko od stvarnosti, piše u nedjelju Jutarnji list.

Dina Vasić, ekonomistica i nezavisna gradska vijećnica, koja je na SDP-ovoj listi lani na izborima bila istaknuta kao kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Joška Klisovića, napušta Klub SDP-a u zagrebačkoj Skupštini.

Svim članovima poslala je informaciju da se od 19. rujna "razdružuje" s Klubom zbog ogromnih podjela i neslaganja s odnosima u Klubu i s partnerima, ali da će i dalje podržavati sve dobre politike. Informacija će od ponedjeljka biti i formalno proslijeđena skupštinskim službama.

Što je bio triger?

"Sve dobre politike i dalje ću podržavati, a prijedloge s kojima se ne slažem svakako ću dobro analizirati, i, kao i do sada, glasati prema vlastitim uvjerenjima", riječi su kojima se oprostila od svojih kolega, a za Jutarnji list je pojasnila što joj je bio triger za raskid odnosa sa SDP-om.

"Do prije petnaest mjeseci nisam bila u politici, a ono što sam za to vrijeme doživjela, vidjela kako se ljudi kolju, totalno mi je neprihvatljivo. Ne želim da se međustranačka lobiranja prelijevaju na moj rad u Skupštini i da budem meta prepucavanja. Neprihvatljivo mi je da se razbija stranačka struktura; da se dogovorimo oko glasanja u određenom smjeru i da se to ne poštuje te da na koncu ne bi bio kažnjen onaj koji odluku nije poštivao nego onaj tko ju je stavio na glasanje", kaže Vasić.

Pojašnjava da su se s Gotovcem dogovorili da će biti suzdržani oko zaduženja Grada Zagreba, ali su se članovi na to oglušili, piše novinarka Jutarnjeg lista Željka Godeč.