ČLAN UPRAVE HEP-A KAŽE DA NIJE KRIV ZA TRAGEDIJU U HIDROELEKTRANI PLA: ‘On je bio samo jedan od karika’

Nikola Rukavina se ne osjeća se odgovornim za tragediju u Hidroelektrani Plat

Odvjetnik Krešimir Škarica izjavio je danas u Dubrovniku da je njegov branjenik, član Uprave HEP-a Nikola Rukavina osumnjičen u slučaju Hidroelektrane Plat, aktivno iznosio obranu na državnom odvjetništvu, dodajući kako se Rukavina, kojem je žao što se tragedija dogodila, ne osjeća odgovornim. Škarica je naglasio kako Rukavina nema ni objektivne niti stvarne veze s inkriminacijom za koju ga se tereti. “Teret dokaza je na Državnom odvjetništvu. Mi tek sad nakon iskaza možemo izvršiti uvid u spis, vidjeti koji su DORH-ovi dokazi izvedeni, kakva je kvaliteta rekonstrukcije i vještačenja. Na tome ćemo temeljiti obranu”, najavio je Škarica.

Istaknuo je da se Rukavina očitovao na sve okolnosti za koje ga terete, ali se nije mogao detaljnije očitovati o sadržaju samog kaznenog postupka, iako je, kako kaže, policija navode iz kaznene prijave ‘pustila u medije’. “Time je stvoren negativan dojam i slika o mom branjeniku. Razumijem ogorčenje i građana i obitelji stradalih, ali u ovom trenutku nema ni objektivne ni građanske niti kaznenopravne odgovornosti nema na strani mog branjenika”, istaknuo je Škarica.

Samo jedna od karika?

Podsjetio je da je Rukavina jedan od rijetkih koji je bio na sprovodu stradalih djelatnika te pomogao da se obitelji stradalih primarno obešteti. Istaknuo je i da je pojam odgovorne osobe vrlo relativan. “To je osoba koja provodi sve mjere kontrole i nadzora te na jedan način sprječava katastrofe koje se nažalost mogu dogoditi, ali se nikad ne mogu sa sigurnošću predvidjeti. U cijelom lancu odlučivanja i postupanja u HEP-u on je bio samo jedan od karika. Ni prva ni zadnja”, smatra Škarica.

Nakon ispitivanja drugog osumnjičenika Željka Starmana, što je najavljeno za popodne, državni odvjetnik odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora, o čemu će u srijedu odlučivati sudac istrage Županijskog suda.

Tri nestala radnika pronađena mrtva

U požaru koji je 10. siječnja buknuo u HE Plat nestala su tri radnika koji su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE. U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a Društvu HEP pričinjena je izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera.

U četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u teškim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi – djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.

Osmero osumnjičenih

Zbog nesreće je ukupno osumnjičeno osmero hrvatskih državljana za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti te za kaznena djela opasnog izvođenja građevinskih radova. “Trojica su osumnjičeni da su kao direktori, ujedno odgovorne osobe investitora u gradnji, tijekom naručivanja i praćenja građevinskih radova obnove i sanacije Hidroelektrane Dubrovnik propustili poduzeti zakonom predviđene radnje zbog čega građevinski radovi nisu izvedeni u skladu s relevantnim propisima i pravilima struke”, naveli su iz policije.

Ostali su osumnjičeni da kao projektanti i izvođači sanaciju Hidroelektrane Dubrovnik nisu izvodili u skladu s tehničkim propisima i pravilima struke što je neposredno ugrozilo sigurnost uposlenika i imovine. Za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti predviđena je zatvorska kazna od 3 do 15 godina zatvora, a za kaznena djela opasnog izvođenja građevinskih radova od šest mjeseci do pet godina zatvora.