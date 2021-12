U ponedjeljak u Hrvatsku stiže gotovo 50 tisuća doza Pfizera za cijepljenje djece od 5 do 11 godina, prvo u Zagrebu, a onda i po svim županijama. Doza je tri puta manja u odnosu na klasično cjepivo za odrasle. Ispitivanje na oko 2000 djece je pokazalo djelotvornost veću od 90 posto, donosi RTL.

Očekuje se slab interes, no epidemolozi tvrde kako on postoji. "Već sada imamo upite i to od roditelja koji su već cijepili djecu stariju od 12 godina. Cjepivo za djecu je preporučeno, nije obavezno, bilo bi dobro da se cijepe djeca, pogotovo ona koja žive u kućanstvu sa starijim osobama", kaže Dijana Mayer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Djeca s kroničnim i malignim bolestima

Iako rjeđe nego odrasli, i djeca mogu razviti teži oblik bolesti pa se do sada u hrvatskim bolnicama liječilo 1100 COVID pozitivne djece, a osim toga, djeca mogu proširiti bolest.

Glavni epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Dobrica Rončević ističe da kako je najvažnije da „ budu obuhvaćena djeca s kroničnim ili malignim bolestima koja se trebaju posebno zaštititi zbog bolesti“.

Kaže da bi bilo dobro i i da se cijepe djeca koja borave u obiteljima čijim je članovima obitelji potrebna zaštita, potom djeca u kolektivnom smještaju i sva druga djeca koja bi cijepljenjem poboljšati kvalitetu vlastitog života i života roditelja jer bi se smanjili njihovi izostanci iz škola i vrtića.