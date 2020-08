CJEPIVO PROTIV COVIDA-19 JE SVE BLIŽE: Brazilska savezna država želi proizvoditi rusko, SAD potpisao ugovor s Modernom

Hrvatski zavod za javno zdravstvo nadopunio je jučer preporuke o sprječavanju širenja koronavirusa za noćne klubove, čijim se vlasnicima preporučuje da rad klubova organiziraju na otvorenom te onemoguće rad i boravak posjetitelja u zatvorenim prostorima

U Hrvatskoj jeu utorak potvrđen 91 novi slučaj zaraze koronvirusom

Preminulo je dvoje pacijenata, a broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) je 618

115 pacijenata je na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru njih 5

U svijetu je zaraženo 20.281.388, a preminulo 739.770 pacijenata

Oporavilo se 13.205.800 oboljelih

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Njemačka objavila upozorenje za putovanja u Madrid i Baskiju

7:10 – Njemačka je u utorak proširila upozorenje za putovanja u Španjolsku na glavni grad Madrid i Baskiju zbog širenja epidemije covida-19 u tim područjima, objavilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo je naglasilo da se upozorenje odnosi na sva nepotrebna turistička putovanja u obje regije zbog sve većeg broja novozaraženih i zbog lokalnih restrikcija koje su uvedene kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa. Njemačka je već ranije objavila putna upozorenja za španjolske regije Aragon, Kataloniju i Navaru.

SAD potpisao sporazum s Modernom

7:07 – Sjedinjene Države potpisale su sporazum vrijedan 1,5 milijardi dolara s farmaceutskom tvrtkom Modernom za proizvodnju 100 milijuna doza njezinog potencijalnog cjepiva za covid-19, objavili su u utorak tvrtka i Bijela kuća. SAD je posljednjih tjedana potpisao niz sporazuma o nabavi stotina milijuna doza potencijalnih cjepiva protiv koronavirusa od nekolicine kompanija u sklopu posebnog programa “Operation Warp Speed” koji bi trebao osigurati sigurno cjepivo do kraja godine. Cijena Modernina cjepiva trebala bi iznositi oko 30 dolara po osobi za dvije potrebne doze. To je otprilike cijena koja je postignuta i s drugim proizvođačima potencijalnog cjepiva. Modernin kandidat za cjepivo, mRNA-1273, jedan je od rijetkih koji se već nalazi u završnoj fazi testiranja na ljudima. Studija u koju je uključeno 30 tisuća ljudi trebala bi biti dovršena do kraja rujna, objavila je tvrtka ranije ovaj mjesec.

Brazilska savezna država pregovara o proizvodnji ruskog cjepiva

7:05 – Brazilska savezna država Parana u pregovorima je za proizvodnju ruskog cjepiva za covid-19 unatoč tome što za njega nisu provedena masovna testiranja, no zasad nije jasno hoće li tamošnji istraživački institut dobiti potrebno regulatorno odobrenje u Brazilu. Priopćenje paranskog Tehnološkog instituta Tecpar iznenadilo je brazilske regulatore i zdravstvene stručnjake, a neki su izrazili i sumnju u dostatnost kapaciteta toga instituta za proizvodnju velikih količina novog cjepiva. Paranska vlada kazala je u priopćenju da će se guverner Ratinho Junior u srijedu sastati s ruskim veleposlanikom u Brazilu kako bi razgovarali o uvjetima sporazuma.

S najvećim brojem oboljelih od koronavirusa izvan Sjedinjenih Država, Brazil je postao središte za masovna klinička testiranja potencijalnih cjepiva. Brazilski dužnosnici su obećali da će u roku od godine dana početi proizvoditi britanska i kineska cjepiva, no stručnjaci upozoravaju da će za to možda trebati i dvostruko duže vrijeme. Odluka Moskve u utorak da odobri svoje cjepivo prije završenih kliničkih testiranja izazvala je zabrinutost dijela stručnjaka. Uspješnim se dosad pokazalo tek oko deset posto kliničkih ispitivanja. Moskva je u utorak pozdravila svoj proboj, nakon manje od dva mjeseca provedbe testiranja na ljudima, kao dokaz ruske znanstvene nadmoći.