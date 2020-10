CJEPIVA ZA GRIPU NEMA, ALI ĆE GA BITI: Otkriveno kada stižu zadnje doze; Ljekarnici tvrde: ‘Potražnja veća nego za maskama’

Hrvatski zavod za javno zdravstvo naručio je ukupno 590.000 doza cjepiva, od kojih je većina upotrijebljena za cijepljenje rizičnih skupina, a ljekarne raspolažu s ukupno 110.000 doza, od kojih je 88.000 već iskorišteno

Zbog nezapamćene pomame, trenutačno u cijeloj zemlji nema cjepiva protiv gripe. Obično se svake godine cijepi između 350 i 400 tisuća građana, pa dio naručenih doza propadne. No, sada to neće biti slučaj. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nabavlja najveći dio doza cjepiva. Najprije su naručili 460.000 doza, no osigurali su i dodatne količine. Potvrdili su da je 220.000 doza već iskorišteno za cijepljenje rizičnih skupina poput onkoloških bolesnika, trudnica i starijih građana.

‘Rat’ za cjepiva

Sljedeći tjedan dolazi još 240.000 doza iz kojih će vjerojatno biti cijepljeni svi iz rizičnih skupina, pa će se građani moći predbilježiti za cijepljenje kod svojih obiteljskih liječnika ili u Zavodima za javno zdravstvo. Ako ni to ne bude dovoljno, u prosincu će stići još 130.000 doza. Ljekarne su također ostale bez cjepiva. U njih je najprije došlo 50.000 doza, da bi posljednja dostava bila prošle subote.

“Koliko mi imamo saznanja, više nema cjepiva u hrvatskim ljekarnama, vjerojatno nijedno. Imamo najavu jednog dobavljača da će u prosincu doći dodatnih 20.000 doza, ali nemamo točan termin i zamolili smo da nam najave da možemo obavijestiti ljekarne i pacijente. Kakva je potražnja na europskom tržištu i kakav je ‘rat’ za cjepiva, mislim da gotovo da nema šanse da dođe neka dodatna količina u Hrvatsku. Ukupno je na tržište u slobodnu prodaju putem ljekarni pušteno 88.000 doza cjepiva, a najavljeno je još 20, dakle oko 110.000 doza”, rekla je za RTL Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Rastu agresija i strah

Ljekarnici se nakon pritiska zbog zaštitnih maski moraju nositi i s pritiskom zbog cjepiva, jer je ove godine prvi put omogućeno cijepljenje u ljekarnama. Soldo ističe kako je agresija i strah kod pacijenata enorman.

“Kolege s terena nam govore da imaju veći pritisak ljudi na cjepivo nego što je to bilo oko maski u početku pandemije, kada ih nije bilo, kad je bila histerija oko maski, kažu da je sada i agresija i strah pacijenata puno veći. Strah od komplikacija od gripe i Covida-19 je nevjerojatno velik. Liječnike obiteljske medicine isto pacijenti zovu po cijeli dan raspitujući se za cjepiva”, tvrdi Soldo.

Na južnoj je hemisferi polovicom rujna prestala zima, a gripa se ondje slabije širila nego prošlih godina. Tome su pridonijele epidemiološke mjere poput nošenja maski, dezinfekcije i pranja ruku, distance i izbjegavanja zatvorenih prostora. “To se očekuje i kod nas. Koliko znam, u Europi još nema nijedan prijavljeni slučaj gripe. Gripa kod nas dolazi u prosincu, a vrhunac drugog vala bude u veljači, kada je i malo teža”, zaključila je Soldo.

