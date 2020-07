ČITAVU KAMPANJU GRADIO JE NA TOME, A NA KRAJU JE POBJEGAO OD DEBATE: ‘Očito je tako procijenio nakon duela s Bernardićem’

‘Plenkovićeva odluka da večeras ne dođe na HTV očito je stvar procjene da se ne treba dodatno izlagati napadima pred velikim auditorijem’, kaže komunikacijski stručnjak Gordan Turković

Večeras će se na HRT-u održati sučeljavanje predstavnika šest stranaka, odnosno koalicija koje uoči nedjeljnih izbora najbolje kotiraju u HRT-ovoj anketi HRejting. Međutim, sučeljavanje će proći bez trojice “teškaša” – premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji predvodi Restart koaliciju, te lidera Domovinskog pokreta Miroslava Škore.

Najjače stranke na HTV šalju ‘rezervni sastav’

Plenković je jučer otkazao dolazak na večerašnje sučeljavanje, a doznavši to, isto su učinili i Bernardić i Škoro, ne videći smisla u debati na kojoj vladajuću stranku neće predstavljati njezin predsjednik, nego ministar Tomislav Ćorić. Tako će uz Ćorića na sučeljavanju biti Rajko Ostojić (SDP/Restart koalicija), Krešimir Bubalo (Domovinski pokret), Marija Selak Raspudić (Most), Tomislav Tomašević (Možemo!) i Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid). Plenković i Bernardić sučelit će se još jednom, u petak navečer na Novoj TV, nekoliko sati prije početka predizborne šutnje.

Iz HDZ-a su jučer poslali priopćenje podsjetivši da je Plenković pristao na sučeljavanje na HTV-u koje se trebalo održati 16. lipnja, dan uoči službenog početka kampanje, a na koje je Bernardić odbio doći. Podsjetili su i da je na slično sučeljavanje s Plenkovićem uoči početka kampanje za izbore 2016. godine tadašnji šef SDP-a Zoran Milanović, za razliku od Bernadića sada, došao. Bernadić je, pak, odbio doći 16. lipnja na debatu tvrdeći da je sam Plenković “organizirao taj predizborni šou na HRT-u”.

‘Zamislite da mu to radi petero ljudi!’

Zašto je sada Plenković odbio doći na sučeljavanje na HRT-u te hoće li mu ta odluka naštetiti na izborima nakon što je značajan dio personalizirane kampanje gradio na prozivanju Bernardića da izbjegava sučeljavanja s njim, upitali smo komunikacijskog stručnjaka Gordana Turkovića. On smatra da je takva Plenkovićeva odluka bila očekivana nakon preksinoćnjeg sučeljavanja s Bernardićem na RTL-u.

“S obzirom na to da je HRT-ov format sučeljavanja trebao biti drugačiji od onoga na RTL-u, očito je da je nakon duela na RTL-u Plenković strateški procijenio kako nema smisla da se dovodi u situaciju u kojoj ga očekuju napadi svih ostalih. Bernardić je čitavu debatu na RTL-u napadao Plenkovića, a sad zamislite da mu to radi petero ljudi! U tom smislu, sa strateške pozicije legitimna je odluka HDZ-a da Plenković ne ide u takav žrvanj, ako bi to moglo nanijeti štetu stranci na izborima u nedjelju”, kazao je Turković.

Plenković, dodao je, nije prvi kandidat u svijetu koji je odbio sučeliti se na takav način s predstavnicima oporbe.

“To je oportuno, ali iz perspektive građana nije fer. Ako želite voditi državu, onda morate biti spremni i sposobni debatirati sa svim opozicijskim liderima, a ne isključivo s Bernardićem ili sa Škorom. No, ponavljam, sa strateške pozicije kampanje, to je legitimno”, istaknuo je Turković.

‘Bez onog trećeg to nije to’

Na naše pitanje nisu li u tom slučaju Bernardić i Škoro ipak trebali iskoristiti priliku i doći na sučeljavanje, Turković kaže kako “bez onog trećeg to nije to”.

“Oni bi trebali u svojim debatama, a to je Bernadić propustio učiniti na RTL-u, pokazati da su retorički i stručno dominantniji od Plenkovića. Jasno je da to treba biti debata lidera, a ne, uvjetno rečeno, ljudi iz drugog plana. Ako ciljaš na premijersku poziciju onda se trebaš sučeliti s premijerom, odnosno kandidatom za premijera. HDZ-ova je taktika da se čitava izborna utrka vodi između HDZ-a i SDP-a, zato što na taj način žele pokazati da Škoro nije ozbiljni takmac u toj utrci, iako je stvarnost sasvim drugačija.”

Procijenio da se ne treba dodatno izlagati napadima

Na pitanje može li i u kojoj mjeri nedolazak na večerašnju debatu naštetiti šefu HDZ-a, Turković kaže kako Plenković očito ne želi riskirati, tim više što će njegovo završno sučeljavanje s Bernadićem biti održano u zadnjim satima izborne kampanje.

“To sučeljavanje u petak navečer na Novoj TV bit će neposredno uoči izborne šutnje i pitanje je koliko će ono što tamo bude izrečeno doći do birača. Mislim da ta sučeljavanja u zadnjem danu kampanje ne mogu puno toga promijeniti. Možeš ti tada biti najjači, ali što to vrijedi kad idućeg dana mediji o tome ne smiju pisati. Plenkovićeva odluka da večeras ne dođe na HTV očito je stvar procjene da se ne treba dodatno izlagati napadima pred velikim auditorijem”, zaključio je Turković.

